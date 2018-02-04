فى مدينة العـقاد 642 تذكار جيتى 10

يرى الأستاذ العقاد أن مباحث جيتى على تعددها تَمُت إلى طبيعة واحدة , وهى طبيعة العبقرية الفنية الذواقة التى تتذوق جمال الحاضر وتحيله إلى رياضة متزنة ومحصول جميل.

وهذا الذوق هو بأعمّ المعانى وأخصها فى وقت واحد , فقد كان جيتى جيد الذوق فى حسه , وجيد الذوق فى تفكيره.

والروايات التى تُنْقل عن جودة حسه تدهش السامع , وتعيد إلى الذاكرة غرائب الأقدمين فى بعض الأحيان.

والروايات التى تُرْوى عن جودة سمعه منذ طفولته تدل على تمييز نادر للأصوات والأنغام , وكان فى صباه يحاكى أصوات المغنيين والممثلين , ويدرك بحور الشعر ويقيم أوزانه , وكانت قدرته على الصياغة العذبة فى جميع أيامه فوق كل قدرة عرفت بين الشعراء الألمان إلاَّ من ندر , حتى قال شيللر قرينه ووصيفه «إننا نمنّى أنفسنا بصوغ الأناشيد وجيتى لا يتكلف لها إلاَّ كما تهز الشجرة فتساقط الرطب الجنى».

وهذه الطبيعة الذواقة هى طبيعة جيتى الشاعر , وجيتى المفكر , وجيتى العالم , وجيتى الفيلسوف.. وهى التى تتجلى فى كشوفه العلمية كما تتجلى فى أناشيده وأغانيه.

وكان جيتى لا يمل القول بكفاية «الظواهر الطبيعة» , وقلة الحاجة إلى التعمق فيما وراءها , فكان يقول: «أعلى تجارب الإنسان الروعة. فإذا كانت الظواهر الطبيعية تروعه فدعه يقتنع بها» , ويقول: «يجب ألاّ نحاول النفاذ إلى ما وراء الظواهر فهى فى ذاتها الدرس المطلوب».

وكان أبدًا يعجب للذين ينقبون عن الأسرار الخفية ، والظواهر المكشوفة كلها أسرار تناديهم فلا يلتفتون.

وهذا الكلام فيما يعقب الأستاذ العقاد كلام فنان يأبى أن يزاول العلم والفلسفة إلاَّ مزاولة طلاب الروعة والجمال..

خلاصة درسه كله تتجلى فيما يقول الأستاذ العقاد فى هذه الأبيات:

«كأى من سنة أطلقت فيها فكرى بين الاستجلاء والدرس يتعمق ويتفقه كيف تعيش الطبيعة فى خلائقها! فهى الواحد الخالد يتكرر فى الكثرة المفرقة. فصغيرٌ ما هو عظيم ، وعظيم ما هو صغير ، وكل شىء على منواله يتبدل أبدًا ولا ينى أبدًا يزاوج بين البعيد والقريب وبين القريب والبعيد ، ويتخذ له صورة ثم ينسخ هذه الصورة. ما أحسبنى أصنع هنا إلاَّ أن أراع وأعجب بما أراه!»

كان عمل جيتى فى هذه الدنيا أن يراع ويعجب ، وكان سبيله إلى فهم شىء والشعور به أن يعمله ويعيش فيه.

العمل طريق المعرفة والتجمل ؛ والحياة لا تكون إلاَّ تفكيرًّا يعقبه عمل ، وعمل يعقبه تفكير.

***

لابد أن نتذكر هذا كله لنعلم كنه العبقرية وكنه وصفها بالسعة وتعدد الجوانب ؛ فهى عبقرية فنية قبل كل شىء ، ثم هى قابلة للتطبيق والبروز ، فلا تفارق الأرض وإن طمحت إلى أرفع المعانى ، وهى فى هذا كله عبقرية مستجيبة.. تتلقى وتنتظر ولا تتعجل.

فى موضوعات جيتى إجادة كثيرة ، وليس فيها اختراع كثير.

ولديه إلى جانب آرائه العلمية التى ستعيش فى مراجع البحث وسجلات العلماء ملكة الشاعر الغنائى الذى تميز بحلاوة النغم وبلاغة اللفظ وسهولة التعبير وقلة التكلف.

عن عبقريته وموهبته المتميزة يقول «هينى» سيد الفكاهة والنقد الطريف: «نحن أبرع شعراء الغناء فى العالم ، فليس لأمة أن تفخر بشعر فى الغناء كشعر الألمان.

وإن الأمم لفى شغل الآن بقضاياها السياسية عن كل شاغل ، فإذا جاء يوم طرحت فيه هذه القضايا جانبًا فيومئذ نذهب جميعًا إلى الغاب: نذهب كلنا من ألمان وبريطان وأندلسيين وفرنسيين وطليان إلى الغاب الخضراء ونغنى هناك وندع الحكم للبلبل. وعلى يقين أنا أن أغاريد «ولفجانج جيتى» ستخرج بالجائزة من هذه المباراة الشادية».

دعونا نرى كيف سعى هذا العبقرى لاكتشاف نفسه. كان فى الرابعة والعشرين لا يستقر على رأىٍ فى كنه نفسه أو كنه عبقريته ، فلما بارح «فتزلار» يائسًا من حب شارلوت، ذهب إلى النهر يطيل محاسبة نفسه ويفكر فى حاضره ومستقبله، فلاَح له منظر يخلب قريحة الشاعر ويغرى ريشة المصور ، وخطر له أن يسأل نفسه أمصور هو أم لا مستقبل له فى التصوير ، ثم خطر له أن يستشير القدر على عادة الأقدمين ، فأخرج «مبراة» وهو يقول لنفسه: «إذا رأيتها تهوى إلى النهر فأنا فنان، وإذا هى غابت عن نظرى وراء الصفصاف فلست بذاك، ثم قذف بها فجاءه الجواب لا إلى النفى ولا إلى الإثبات ، وإذ بالمبراة تقع أولاً وراء الصفصاف ثم يثب بها الماء فيراها بملء عينيه!» كان هذا ظنه بنفسه أيام الشباب ، فلما شاخ واستوى على ذروة الشهرة الأدبية ، قال لصاحبه اكرمان: «إننى لا أعول كثيرًا على ما بلغت فى الشعر , فقد نبغ فى زماننا شعراء عظام وسبقنا وسيلحق بنا شعراء أعظم , ولكننى إذا نظرت إلى أننى فى هذا القرن كنت الفرد الوحيد الذى عرف الصواب من الخطأ فى علم الألوان العويص ألفيتنى فخورًا وعرفت رجحانى على الكثيرين».

ويصرح الأستاذ العقاد بأنه نقل هذا الرأى لجيتى ، لا لأنه حُكْمٌ طيب فى الأدب، وإنما لأنه حكمة طيبة فى الحياة. فجيتى ينسى أخلد ما فيه ويفخر بما كان فيه فشله ، وهى مسألة الألوان.

والحق فيما يختم به الأستاذ العقاد هذا الفصل ، أن الإنسان لا يحسن الأمنية لنفسه ولو كان من الحكماء!

رجائى عطية

Email: [email protected]

www.ragai2009.com