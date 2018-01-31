فى مدينة العـقاد 640 تذكار جيتى 8

مؤلفات أخرى

تناول الأستاذ العقاد تحت هذا العنوان، بعض المؤلفات الأخرى لجيتى، معظمها فيما أبدى من قبيل المقطوعات المبتورة، فيما عدا القليل الذى تم وانتظم فى عداد المؤلفات الكاملة.

وله إلى ذلك فصول فى صحف اشترك فى إصدارها مع غيره، ورسائل إلى الأصدقاء والصديقات، وأحاديث مروية مع اكرمان وولف وموللر وسوريه وريمر وغيرهم، ولا تَقِل هى ورسائله الخاصة عن طبقة كتبه فى الإصابة والامتناع.

ولعل أتم مؤلفاته بناءً وأحسنها تنسيقًا فى نظر الأستاذ العقاد رواية «هرمان» و«دورثى» التى بدأها أواخر سنة 1796 وفرغ منها فى مارس للعام التالى وكان شيللر يحضه على إتمامها ويواليه بالسؤال عنها فجاءت على نظام حسن لكتابتها فى فترة واحدة.

ورواية «هرمان» و«دورثى» حكاية ألمانية نظمها جيتى على مثال رواية «لويز» للشاعر «فوس» واتخذ لها بطلة إحدى الخدم المهاجرات الهاربات من الجنود الفرنسيين، وجعلها تتزوج بالفتى «هرمان» وهو من طبقة الموسرين، وقد وصف جيتى فى الرواية، عادات الألمان وأخلاقهم وآدابهم فى أسراتهم، وضمَّنَها نزعة وطنية لا تصادفها كثيرًا فى رواياته الأخرى.

ولجيتى رواية أخرى عن ثورة هولندا فى طلب الحرية الدينية والسياسية، أسماها باسم الكونت «أجمونت»، وأطال مراجعتها على عادته، واستغرق فى إتمامها ثلاث عشرة سنة، فبدأها عام 1775 بتشجيع من أبيه، ولم يفرغ منها إلاَّ سنة 1788 بعد رحلة فى سويسرا وأخرى فى إيطاليا.

وهى فى رأى لويس الكاتب الإنجليزى حوار وليست برواية تمثيلية، وكانت نثرًا فنظمها جيتى شعرًا، وذكر فى ترجمة حياته أنه شرع فى كتابتها ولمّا يبرأ من وجده على صاحبته «ليلى»، فكأن بطلتها «كلارنس» مرسومة على نموذج تلك الحبيبة وإن خالفتها فى بعض الأوصاف.

وله رواية «افيجينى»، وهى التى تُخْتار فى ذكراه من بين رواياته التمثيلية، وكان جيتى يمثل فيها فيما يذكر الأستاذ العقاد أحد أدوراها فى حياته.

ومدار هذه الرواية على أسطورة يونانية قديمة ترجع إلى حرب طروادة، وخلاصتها أن «أجاممنون» قتل ظبيًا يخص «ديانا» آلهة الصيد، فغضبت الآلهة وأرسلت الطاعون على جيشه، وحبست الريح عن سفنه فوقفت مكانها فى عرض البحر، فلما التمس الفتوى فى شأن هذا البلاء ؛ قيل له أن يدفع بضحية، وألاَّ تكون هذه الضحية إلاَّ ابنته «افيجينى»، فامتثل لأمر الآلهة، وجاء بابنته للفداء زاعمًا لها أنه سيزفها إلى البطل «أخيل» ولكن «ديانا» أشفقت عليها واتخذتها كاهنةً لها فى طوريد، وهناك جاءوها بأخيها «أورست» وصديقة «بيلاد» وهى لا تعرفهما لتضحى بهما إلى الآلهة، فلما عرفتهما احتالت للعودة معهما إلى بلادها، وعادوا جميعًا بسلام.

وقد نظم «يوربيدرس» الشاعر اليونانى فى هذه الأسطورة كما هو معروف، ونظمها جيتى فى صيغة أخرى. إلاَّ أن الفرق بينهما كالفرق بين ما يكتبه يونانى فى عهد الجاهلية وما يكتبه ألمانى فى عهد الثقافة.

فجيتى بسيط فى أدائه كالشاعر القديم، ولكن رواية «يوربيدس» قائمة على صراع الشهوات، ورواية جيتى قائمة على صراع الأخلاق، وتلك مزدحمة بالمشوّقات والمفاجآت، وهذه لا تشويق فيها ولا مفاجأة، والقدر فى الأولى صارم فى أحكامه ولو عدل عنها، ولكن فى الثانية قدرٌ واسع من الرحمة والمغفرة.

وأنت تخرج من هذه الكتب فيما يعقب الأستاذ العقاد بالنتيجة التى خرجت بها من الكتب الأولى.. جيتى هنا وهناك شاعر، يجيد فى الأجزاء والحالات الفردية، ولا يجيد فى غيرها. ذلك أن الملكة فى رسم الشخوص، لا تغنى فى حبك الفصول المركبة ولا فى ربط الوقائع المتشعبة، ولا فى إحياء الحركة واشتباك العقدة.

وكَتَبَ جيتى ترجمة لنفسه أسماها «الشعر والحقيقة»، لا يستغنى عنها من يتعرض له أو لزمانه، وقد دونها فيما يرى الأستاذ العقاد لشعوره بتفرق كتبه وحاجاتها إلى تفسير لمناسباتها وآصرة تجمع شتاتها، وقد تبين له عند الإعداد لطبع مؤلفاته فى سنة 1808، أن الكتب ما هى إلاَّ مقطوعات شتى من اعتراف واحد طويل، ومن ثم أقبل على تاريخ حياته يستعيده ويملأ فيه الفجوات بين تلك المقطوعات، وهو فى تدوين مذكراته كان يجرى على سُنّة عصره أو على سُنّة النابهين فى آداب الثورة الفرنسية.

على أن هذه الترجمة نفسها، بقيت هى الأخرى ناقصة كما بقيت تلك المؤلفات، وقد ألحقها جيتى بمذكرات أخرى أو جزء منها، ولكنه انتهى بها إلى ما قبل وفاته بعشر سنين، ولم يزد عليها.

رجائى عطية

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