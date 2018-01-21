فى مدينة العـقاد 633 تذكار جيتى 1

لم يكن «تذكار جيتى» ( جوته )، الفيلسوف الشاعر الألمانى، الذى أصدره الأستاذ العقاد عام 1932، والمُعاد نشره عدة مرات، هو أول اهتماماته بالفلاسفة والمفكرين الغربيين، وقائمة هؤلاء قبل تذكار جيتى قائمة طويلة تناولناها تفصيلاً بالمجلد الأول للمدينة، وألمحنا إلى بعضها بإشارات سريعة فى المقالات الثلاثة السابقة، الأمر الذى يورى باستمرار الأستاذ العقاد فى متابعة الخيط الذى استهل به حياته الفكرية والأدبية، من اهتمام حاضر بالفكر والفلسفة، وأعلامهما فى الشرق والغرب.

فى هذا الإطار الذى استمر موصولاً حتى وفاة الأستاذ العقاد فى مارس 1964 م، يأتى كتاب «تذكار جيتى»، وفيه نرى ما درج عليه الأستاذ العقاد من تعمق عريض بصدد كل ما يتناوله.

يقدم لموضوعه بالحالة العامة للعصر الذى بزغ فيه «جيتى».. ففى هذا العصر ثارت الكنيسة على الطبيعة، ثم ثارت القلعة على المدينة، ثم ثارت المدينة على القلعة، ثم ثار الفرد على المدينة.

كان سلطان الطبيعة عظيمًا فى كل أرض، وأكثر عظمة فى موضع التقاء الشمال والجنوب.

وسلطان الكنيسة كان عظيمًا فى كل أمة، وكان أعظم فى الأمة التى قامت عليها

«الدولة المقدسة» وسيطرت عليها الكهانة إلى أن انتفضت ثورة الإصلاح.

وسلطان القلعة كان عظيمًا فى كل بلد، وأعظم ما يكون فى البلاد التى قسمها الأمراء إلى دويلات، انقسمت بدورها إلى أقاليم، طال فيها عهد الإقطاع حتى صار توقير النبلاء دينًا إلى جانب الدين.

وسلطان الدولة كان عظيمًا فى كل دولة، ولكنه كان أعظم فى دولة «المدن الحرة» التى استقلت فيها المدينة بالمصالح والنظم والدساتير.

أما ثورة الفرد على المدينة، كانت أغنى بمسائل البحث فى البلاد التى خرجت فيها النزعة الفردية بمزيج من ثورة الطبيعة وثورة الكنيسة وثورة القلعة وثورة المدينة فضلاً عن ثورة الأفراد.

وكان التاريخ فيما فسره «هيجل» بحق، فى نظره للأمة الألمانية، صراعًا دائمًا بين فكرتين تتصارعان وتتغالبان لتحل واحدة محل أخرى حتى تتصدى لها فكرة جديدة تزيلها أو تحل محلها، وكانت النفس الألمانية ميدانًا بقيت فيه آثار هذا الصراع بين الغالب والمغلوب، حتى ليقال إن الإنسان صار أشبه بالثورات، وهو ما ينصرف إلى «جيتى» ( جوته ) فيلسوف الألمان وشاعرهم الكبير.

النفس الألمانية

قدم الأستاذ العقاد لبحثه، بتناول النفس الأسبانية المعدودة لغزًا خفيًّا باختيارها، بينما اشتهر الألمان بالتدين والفلسفة والسحر والموسيقى والأناشيد والأحلام، وترجع كل سمة من هذه السمات فى قرارها إلى الإيمان بالغيب والولع بالأسرار.

ولك أن تقول فيما يرى إن التدين والفلسفة والسحر إخوة ثلاثة يختلفون فى العرق والحسن والطهارة.

فالغيب الذى يبحث عنه التدين هو سر القلب والضمير.

والغيب الذى تبحث عنه الفلسفة هو سر الفكر والبصيرة.

والغيب الذى يبحث عنه السحر هو سر القوى الجاهلة والغرائز العمياء.

وقد ترى للسحر نوعين يختلفان أشد الاختلاف فى الأصل والدلالة، السحر السطحى والسحر الخفى، ولكنه فى الحالين لا يتوخى سوى البحث عن علاقات الظواهر.

أما السحر الآخر وهو سحر البواطن، فإنه فلسفة خاطئة، لأنه يتعدى المحسوسات إلى ما ورائها ويتغلغل من السطوح إلى الأعماق، ولكنه يضل الطريق ويستهدى بغير هداية القلب والضمير أو هداية الفكر والبصيرة.

وقد كان السحر الآخر هو سحر الألمان فى القرون الوسطى، وطال بهم التصديق بالسحر إلى أن بدأ عهد الفلسفة الحديثة فى القرون الأخيرة.

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والموسيقى، لا سيما الألمانية، هى أقرب الفنون إلى البواطن والأسرار، وقـد كـان «جيتى» يقول : «لا تقرأوا أناشيدى ولكن غنوها فتكون أناشيدكم»، فالألحان لديه ولدى الألمان هى سبيل الاتصال بين الأرواح.

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وفى هذه «الباطنية» فيما يرى الأستاذ العقاد تعليل لكثير من النقائض التى تظهر فى «روح الشعب الألمانى»، ولا سيما فى فهمه للحرية والوطن والجامعة القومية.

فقد طلب الشعب الألمانى حرية الدين قبل غيره من شعوب أوروبا، ولم يطلب الحرية السياسية إلاَّ فى مؤخرة تلك الشعوب.

ولا ريب فيما يرى أن هذه النزعة الباطنية هى أحد الأسباب القوية لذلك.

ذلك أنه لما كان الظلم يوصد على الألمان باب الضمير، لم يطيقوا الصبر عليه.

والشعوب التى تستغرقها «الدنيا الظاهرة» يحرجها الظلم إذا أخذ عليها المسالك فيدفعها إلى التمرد وطلب التغيير. ولكن لما كانت «الدنيا الظاهرة» لم تستغرق الألمان، فإنه كانت له مندوحة من «حياة الروح» يطلب عندها العزاء، أملاً فى السماء، أو رُقْية فى السحر، أو سلوى من الفلسفة.

وهنا فيما يرى وجه المقابلة بين الألمان وبين الفرنسيين الذين هرعوا إلى الديمقراطية ولكنهم لبثوا مع الكنيسة التى دان لها أجدادهم.

أما الألمان فقد خرجوا على كنيسة الأجداد، وأبطأوا فى تلبية الديمقراطية.

وهذا هو الفارق بين روحى الشعبيين.

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وإلى ذلك يجب الالتفات إلى أن الجرمان كانوا قبائل شتى ودويلات كثيرة تخضع للدولة المقدسة الكبرى.

ويجب الالتفات كذلك إلى أن مبادئ الديمقراطية حين وصلت إلى ألمانيا، كانت مبادئ عدوها المغير عليها المذل لكبريائها، ومن ثم لم يكن عجيبًا أن يتلقاها فلاسفة الألمان بالفتور والإعراض.

وجدير بالذكر أن السبب المتصل بجميع هذه الأسباب يكاد يحتويها كلها فى «حرب الثلاثين» المشهورة التى دمرت ألمانيا فى الشمال والجنوب وعطلت البحث والأدب فى جيلين متتاليين.

وهكذا اختلف الروح الألمانى فى مظاهر الحرية ومعانى الوطنية والعصبية اختلافًا غير يسير، فكان له نمط فذ من الاستقلال والشعور بالحقوق، لا يمكن لنا فهم أمة الألمان إلاَّ إذا فهمناه.

رجائى عطية

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