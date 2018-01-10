فى مدينة العـقاد 626 بـلال داعية السماء 11

الأذان

لم يكن ليفوت الأستاذ العقاد، وهو يستعرض سيرة مؤذن الرسول، وأول من رفع الأذان فى الإسلام أن يفرد فصلاً من كتابه للحديث عن الأذان.

استهله بأن أشبه الأشياء بالدعوة إلى الصلاة دعوة تكون من معدن الصلاة، وتتم على صوت من أصوات الغيب.. دعوة حيّة كأنما تجد الإصغاء والتلبية من عالم الحياة بأسرها، وكأنما يبدأ الإنسان فى الصلاة من ساعة مسرى الدعوة إلى سمعه واتصاله بعالم الغيب من لحظة إصغائه إليها.

والأذان فى كلمات، هو دعوة تلتقى فيها الأرض بالسماء، ويمتزج فيها خشوع المخلوق بعظمة الخالق عز وجل.

الله أكبر. الله أكبر

تلك هى دعوة الأذان التى يدعو بها المسلمين إلى الصلاة.. دعوة حيّة تنطق بالحقيقة الخالدة، تلك الحقيقة البسيطة والعجيبة، لأنها أغنى الحقائق عن التكرار فى الأبد، وفى الوقت نفسه هى أحوج الحقائق إلى التكرار لتنبيه الإنسان وسط شواغل الدنيا.

تُسمع هذه الدعوة بالليل كما تُسمع بالنهار، وتوقظ النفوس والأرواح للخروج بالإنسان من ضجيج الشواغل والشهوات، يودع بها الهاتف ضياء النهار ويستقبل خفايا الليل، مثلما يودع الليل ويستقبل ضياء الصباح..

حىّ على الصلاة !

حىّ على الفلاح !

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ووقع هذا الأذان يعرفه المتلقى عن عقيدة، ويحسه حتى من كان بمعزل عن العقيدة.. تعرف وقعه بدائه الأطفال مثل بدائه الكبار، كما يعرف وقعه المقيم والغريب، حتى الغريب عن عقيدة الإسلام.

وهذا هو سر هذا الأذان الذى توحى به كلماته من بدايته إلى نهايته..

ففى الطفولة نسمع الأذان ولا نفهمه، ولكننا نميزه حين يحيط بنا بين دعوات الأرض وصيحات اللهو أو البيع والشراء.

أما الغرباء عن البلاد أو العقيدة، فلا يلفتهم شىء كما يلفتهم صوت الأذان على المنابر العالية، كيفما اختلف الترتيل و التنغيم..

يقول «إدوارد وليام لين» صاحب كتاب «أحوال المصريين المحدثين وعاداتهم» : إن أصوات الأذان أخّاذة جدًا، ولا سيما فى هدأة الليل.

ويقول «جيرار دى» فى كتابه «سياحة الشرق» : «إننى لأول مرة سمعت فيها صوت المؤذن الرخيم الناصع خامرنى شعور من الشجو لا يوصف. وسألت الترجمان : ماذا يقول هذا الهاتف ؟ فقال : إنه ينادى أن لا اله إلا الله. فقلت: فماذا يقول بعد هذا ؟. فقال : إنه يدعو النيام، للتوكل على الحىّ الذى لا ينام.

وأنشأ الكاتب المتصوف «لافكاديو هيرن» فيما ينقل إلينا الأستاذ العقاد أنشأ يقول فى رسالة وجيزة عن بلال : المؤذن الأول : «إن السائح الذى يهجع لأول مره بين جدران مدينة شرقية، وعلى مقربة من إحدى المنائر، قلما تفوته خشعة الفؤاد لذلك الجمال الوقور الذى ينبعث به دعاء المسلمين إلى الصلاة… وهو لا شك يستوعب فى قلبه إذا كان قد هيأ نفسه للراحة بالقراءة والمطالعة كل كلمة من كلمات تلك الدعوة المقدسة، ويتبين مقاطعها وأجزاءها فى نغمات المؤذن الرنانة، حيثما أرسل الفجر ضياءه المورد فى سماء مصر أو سورية وفاض بها على النجوم. وإنه ليسمع هذا الصوت أربع مرات أخرى قبل أن يعود إلى المشرق ضياء الصباح: يسمعه تحت وهج الظهيرة اللامعة، ويسمعه قبيل غياب الشمس والمغرب يتألق بألوان القرمز والنضار، ويسمعه عقيب ذلك حين تنسرب هذه الألوان الزاهية فى صبغة مزدوجة من البرتقال والزمرد، ثم يسمعه آخر الأمر حين تومض من فوقه ملايين المصابيح التى ترصع بها تلك القبة البنفسجية فوق مسجد الله الذى لا يزول. ولعله يسمع فى المرة الأخيرة عند نهاية التنغيم كلمات مقنعة بالأسرار جديدة على أذنيه فإذا سأل عنها ترجمانه كما فعل جيراردى ترفال أجابه ولا شك بتفسير كذلك التفسير: يا من تنام توكل على الحى الذى لا ينام.. عظات جليلة تعيد إلى الذاكرة تلك الآيات التى ينقشونها فى المشرق على بعض الحجارة الكريمة ومنها «لا تأخذه سنة ولا نوم»… فإن كان الترجمان ممن يعون طرفًا من تاريخ الإسلام فلعله ينبئه أن المؤذن الأول أول من رتل الدعاء إلى الصلاة كان الخادم المقدس الذى اصطفاه نبى الإسلام لهذه الدعوة، بلال بن رباح، صاحب الضريح الذى يُشَار إليه للسائح فى ناحية من دمشق حتى هذا اليوم».

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لم يكن الأذان الذى نعرفه اليوم لم يكن معروفًا قبل انتشار الإسلام فى المدينة ومكة، وكان المسلمون يدعون إلى الصلاة الجامعة وهم طائفة قليلة بالنداء الذى يُسمع من قريب، فلما صُرفت القبلة إلى الكعبة وزاد عدد المسلمين، فكروا فى دعاء إلى الصلاة يسمعه المنتشرون بالمدينة من بعيد، وتذكر بعضهم البوق، وذكر بعضهم الناقوس، واقترح البعض نارًا توقد كنار القرى، حتى أتى «عبد الله بن زيد الخزرجى» رؤيا فى منامه، ألقت إليه بصيغة الأذان، فلما استيقظ من منامه، ذهب إلى النبى عليه السلام فقص عليه ما رآه، فقال له عليه السلام: «قم مع بلال فألق عليه ما قيل لك»، ثم جاء الفاروق فقص على النبى منامًا يشبه ذلك، ومنذ ذلك اليوم جرى الأمر فى الدعوة إلى الصلاة كما نسمعه الآن، وزاد عليه بلال فى أذان الصبح بناء على ما أقره الرسول عليه السلام : «الصلاة خيرٌ من النوم».

ولا اختلاف فى صيغة الأذان بين كافة الطوائف الإسلامية.

ولا اختلاف كذلك فى جواز التلحين والترجيع فى الأذان ما لم يخل بنطق الكلمات ومخارج الحروف.

وقد نُدب بلال بن رباح لرفع الأذان من اللحظة الأولى، فلم يُسْمع لأحدٍ أذان قبله، ولم يسبقه أحدٌ إلى ذلك فى تاريخ الإسلام.

ومن المتفق عليه فى أقوال الصحابة أن بلالاً كان محبب الصوت إلى أسماع المسلمين، فضلاً عن جهارة الصوت وابتعاد مداه فى أجواز الفضاء.

ولا مراء أن اختيار النبى عليه السلام إيّاه لدعوة المسلمين خمس مرات كل يوم لإقامة الصلاة هو شهادة لبلال، وشهادة لصوت المؤذن الأول ونقائه من النفرة أو الشذوذ المعيب، فما أُثر عن الرسول عليه السلام، إلاَّ أنه كان يحمد المنظر الحسن، وينكر كل نكير، ويستريح إلى كل جميل.