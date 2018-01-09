فى مدينة العـقاد 625 بلال داعية السماء 10

صفات بلال

كان بلال، فيما يستهل الأستاذ العقاد هذا الفصل، رجلاً على سواء الفطرة.

آية ذلك، فيما يرى، أنه كان كما ينبغى أن يكون كل رجل قوىّ الطبع من بنى جلدته، وفى مثل نشأته، يمر بنفس الحوادث التى مَرَّ بها ويمارس التجارب التى خاضها ومارسها.

قد تقدم فى صفات الموالى الأفريقيين أنهم ينقمون الإساءة على المسىء، ويحفظون الحسنة لمن يحسن إليهم ويؤثر فيهم بمهابته وطيب سجاياه.

وهكذا كان بلال ـ رضى الله عنه ـ فى مجمل صفاته.. الأمانة، والطاعة، والولاء، والصدق مع الولاء.

وكانت فيه مع ذلك قسوة وعناد، ولكن فى موضع القسوة والعناد، ودون أن يكون البادئ أو المكابر فى عناده.

كان لقسوته ـ إذا بدرت ـ عذر أو سبب.

وكان لعناده فضل الإصرار على الإيمان بالصواب.

ومع هذا أجمع الذين وصفوه أنه كان طيب القلب صادق الإيمان، وأبعد ما يكون عن الخبث، وإنما هو على طبعٍ صافٍ يرى الناس وجوه أعمالهم فيه.

وكان أكرم صفاته الفطرية مما يوافق الطاعة وصدق الولاء، فكان إيمانه القوى بالله، وإخلاصه المكين لرسول الله، هما الذروة التى ترتقى إليها محاسنه.

كان حبه للرسول ρ هو لب الحياة عنده، ومعنى الدنيا والآخرة فى طوية قلبه.

عاش ومات وهو لا يرجو فى دنياه ـ ولا بعد مودته ـ إلاَّ أن يأوى إلى جواره عليه الصلاة والسلام، وينعم برضاه.

حين حضرته الوفاة وصاحت امرأته : واحزناه، خرجت إجابته مع سكرات الموت تقول: « بل وافرحتاه ! غدًا نلقى الأحبة، محمدًا وصحبه».

أُثر عنه الصدق، فكان الصحابة يشكون فى أبصارهم ولا يشكون فى روايته ونقله.

ولزمت بلالاً عادة الصدق فى كل كلامه، ما ينقله عن الرسول أو إليه، وما يتحدث به فى أى شأن من الشئون العامة أو الخاصة، وحينما رجاه أخوه فى الله: أبو رويحة، أن يسفر له فى زواجه عند قوم من أهل اليمن، صدقهم فى وصف طبيعته وخلقه، قائلاً لهم: « فإنْ شئتم أن تزوجوه فزوجوه، وإنْ شئتم أن تدعوا فدعوا..».

وقد كان من ولائه لأبى رويحة، أن ضم ديوان عطائه إليه حين خرج إلى الشام، وحين سأله الفاروق: إلى من تجعل ديوانك يا بلال ؟ قال: «إلى أبى رويحة لا أفارقه أبدًا، للأخوّة التى عقدها رسول الله بينه وبينى».

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عرف له النبى عليه السلام ـ هذه الخصال التى ترجع كلها إلى صفة الأمانة، فأقامه دائما فى مواضع الثقة، وائتمنه على مال المسلمين وعلى طعامه ومؤنته وشخصه، واستصحبه فى غزوه وحجه، وفى حلّه وترحاله.

وعلى الحنان الذى كان فى طوية بلال للرسول العظيم عليه الصلاة والسلام ـ كان ضميره يعرف الإصرار على الرأى على أشد ما عرف مؤمنٌ بعقيدة ونافرٌ من رذيلة.

والعناد يجرى عادة على لونين: ثبات على الصواب والعقيدة، أو ثبات على الخطأ والهوى ولم يُعرف فى تاريخ بلال عن العناد، إلاَّ أجمل اللونين.

عن اللون الأول، يقول الأستاذ العقاد:

«من ذلك عناده للمشركين حين ساموه العذاب ليفتنوه عن دينه ويكرهوه على سب أبيه، كما تقدم فى وصف إسلامه، ومنه إصراره على ترك الأذان لغيره حين وقر فى نفسه أن أذانه بعد رسول الله نقص فى الوفاء، وربما كان منه إصراره على الجهاد والسفر من المدينة إلى الشام حين سأله الخليفة البقاء. فقال له فى رواية مشهورة: «إن كنت أعتقتنى لنفسك فاحبسنى، وإن كنت أعتقتنى لله عز وجل فذرنى أذهب إلى الله عز وجل». وأَبى إلاَّ أن يمضى حيث أراد».

وكان له عذره، أو له أسبابه، فيما عاند فى القسوة عليهم من الأعداء الذين آذوا، إلاَّ أن يتلقى الصواب فلا يجد غضاضة فى أن يعتذر عن قسوته..

حينما مَرَّ يوم خيبر ـ بفتاة من المشركين على مصارع القتلى من قومها، وعاتبه النبى عليه السلام قائلاً له: «أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بجارية حديثة السن على القتلى»، لم يزيف فى رده، ولكنه اعتذر إلى النبى قائلاً: «ما ظننت يا رسول الله أنك تكره ذلك».

وكان عذره فى موقفه من « أمية بن خلف » فى وقعة بدر أوضح وأسلم من عذره يوم خيبر، فقد كان بلال أوفر المسلمين نصيبًا من إيذاء ولؤم هذا الرجل الذى كان أحق الناس بالبغض وقلة الرحمة، لأنه كان يعذب المستضعفين تعذيب الجبان اللئيم لا تعذيب الساخط الغيور على عقيدة، وكان جبانًا يرهب القتال وينأى بنفسه عن التعرض لمخاطر الحرب، ولم يخرج يوم بدر إلاَّ بعد أن عايره أبو جهل على الملأ، وذهب إليه بمجمرة يبخره بها وهو يقول له: «تجمّر يا هذا فإنما أنت كالنساء !».

وحين شبت المعركة التى اضطر خجلاً للاشتراك فيها، كان أول الناكصين عن القتال من قومه!

وفى غير هذه الهيجة التى تدرك أحلم الناس فى مواطن النقمة وحومة الحرب ـ

فيما يقول الأستاذ العقاد، لم تكن شدة بلال غير حمية الرجل الفطرى التى قد تبدر منه قسوة وهو لا يعنيها، آية ذلك أنه كان فى جملة أحواله مثلاً للخلق الوديع والطيبة الرضية وحلاوة النفس.

وليس أدل على جملة هذه الخصال ـ فيما أرى شخصيًّا ـ من موقفه وتصرفه الحاسم وبلا خشية، مع سيف الله خالد بن الوليد، يوم أحجم خالد عن الرد على أسئلة أبى عبيدة بن الجراح التى طفق يوجهها إليه بالمسجد الجامع تنفيذًا لأوامر الفاروق، فوثب إليه بلال وهو القائد المظفر المهيب الذى ارتعدت منه فرائص الفرس والرومان، فتناول عمامته وفضها وعقله بها وخالد لا يمنعه. فلما أجاب خالد على سؤال أبى عبيدة الذى ظن أن فيه تعريضًا به أو إهانة له، بأنه أجاز الشاعر من ماله، أطلقه بلال، وعممه بيده وهو يقول: « نسمع ونطيع لولاتنا، ونفخم ونخدم موالينا».

كانت طاعته عليه الرضوان، للمرء الذى يُطاع، وللأمر الذى تجب طاعته، وهى طاعة القوى الشريف، وليست بطاعة المسخّر الضعيف، فعصى مالكيه والموت جاثم على صدره، وفرض الطاعة على من يهابه سواه، فكان سيد المطيعين حين تجب الطاعة.

رجائى عطية

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