فى مدينة العـقاد 624 بلال داعية السماء 9

إسلام بلال

كان إيمان بلال رضى الله عنه، إيمانًا يتجاوز الفرد، ولا ينحصر فى أى مصلحة عاجلة أو آجلة، بل وكان فى إسلامه ناسيًا مصلحته الذاتية مستعدًّا لقبول التعذيب الشديد الذى يقهر العزائم، ولكن عزيمته لم تلن، ولا تضعضع إيمانه، فدل على أن الإيمان فى صفحة نفسه قوة تجاوزت كل حسابات المصالح وتوقى الأخطار.

وقد تقف المصلحة فى سبيل العقيدة قبل الإيمان بها فيما يقول الأستاذ العقاد، لأن المصلحة موجودة والإيمان غير موجود بعد، ولكنهما حينما يجتمعان يظلان أبدًا من معدنين مختلفين، وهكذا كان بلال عليه الرضوان.

كان إيمان بلال هو «الحق» والشعور بجمال هذا الحق ووجوب تغليبه على الباطل، ولو لاقى فى سبيله كل إعنات وتعذيب !

كان عليه الرضوان بين أول ثمانية أسلموا من النخبة الأبرار : خديجة وأبو بكر وعلىّ وعمار بن ياسر وأمه سميّة وصهيب وبلال والمقداد.

أما أبو بكر، فقد منعه الله بقوته وبمن كان له من قومه، أما عمار وسميّة وصهيب وبلال، فقد أخذهم المشركون فألبسوهم دروع الحديد وأصهروهم فى الشمس المحرقة، ومنهم من فت التعذيب فى عضده فنطق بما يُراد منه، إلاَّ بلال، فقد هانت عليه نفسه، واحتمل صنوفًا من العذاب لا يحتملها بشر، فلم تهن عزيمته، وظل على ندائه الأثير الذى لم يسمع منه إلاَّ هو : أحدٌ أحد.

كانوا يلقونه فى رمضاء مكة، ويضعون الصخور على صدره، ويلهبونه بالسياط، ويريدونه أن يذكر اللات والعزى، فلا يسمعون مع أناته سوى قوله : أحدٌ أحد..

كانوا يضعون فى عنقه حبلاً ويجرونه منه كالسائمة، ويشتدون عليه بين جبال مكة، فلم يسمعوا منه سوى ما درج على ترديده : أحدٌ أحد.. يضربونه ويلقونه وقت الهجير على الرمال الكاوية ويضعون الحجارة على صدره، فلا يكُف عن الجهر بالتوحيد.

ظل يعانى من صنوف العذاب ألوانًا، حتى تصادف أن مَرَّ أبو بكر يومًا فشاهد ما يفعله أمية بن خلف وغلمانه به، فاشتراه رضى الله عنه، وأعتقه.

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آخر ما يمكن أن يخطر ببال من يتابع هذه الصورة التى احتملها بلال، أن يكون إسلامه موازنة محسوية اختار بها دخول الدين الجديد سعيًا إلى مصلحة !

فلم يكن إسلام بلال مخرجًا من رق سادته من المشركين، بل كان سببًا ومدخلاً لما يتلقاه من عذاب، كان يمكن أن يمضى بلا نهاية، لولا أن قُيض لبلال من اشتراه منهم وأعتقه لوجه الله.

فإذا كانت لبلال وصهيب وأمثالهما مصلحة فى الإيمان بالإسلام يفترضها أصحاب التظنن، لأن الإسلام يسوى بينهم وبين أبى بكر وعلىّ وحمزة وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبى وقاص ومصعب بن عمير وأترابهم، فماذا كانت مصلحة هؤلاء فى النزول بأقدارهم إلى حيث يتساوون بعبيدهم المستضعفين، إلاَّ أن يكون الإيمان بالحق، لأنه الحق!

لقد كان هذا الإيمان فوق كل مصلحة فردية، فلا العبيد آمنوا لأن الإسلام يسوى بينهم وبين السادة والأحرار، ولا آمن هؤلاء الأحرار لأن الإسلام يسوى بينهم وبين العبيد.

وإنما آمن هؤلاء وأولاء ضيقًا بالباطل والشرك والوثنية، وطلبًا للحق والوحدانية، فكانت هذه الوحدانية هى جوهر الإقبال برضًا وتسليم واقتناع إلى الدين الجديد !

لا يعنى هذا أن الإيمان والمصلحة لا يجتمعان بالضرورة وفى كل الأحوال، أو أن المصلحة غير موجودة أو لا تخطر ببال المؤمن بحال، فإن هذه المصلحة هى التى حدت بغير هؤلاء إلى التصميم على الشرك، خوفًا على مكانتهم وعلى ما كانت تدره الوثنية عليهم ممن اعتادوا زيارة البيت العتيق لتعظيم الأوثان والأصنام، وبذل القرابين إليها !

ولكن الذى لا مراء فيه أن المصلحة غير الإيمان، وأنهما قد يفترقان كما قد يتفقان، ولو كانت المصلحة هى الإيمان، لاتفقت النتيجة فى كل الأحوال لدى كل الناس !!

إن صورة بلال على رمال البطحاء الموقدة، تحت أشعة الشمس المحرقة، وثقل الصخور، ولهيب السياط، ليست صورة من أقبل على الإيمان طلبًا للخلاص من قسوة السادة، فما من قسوة يمكن أن تعادل هذه القسوة وثقل العذاب الذى تلقاه بلال دون ما بارقة مرئية تدفعه لاحتماله، إلاَّ أن يكون الإيمان بالحق، لأنه الحق.

مثل ما احتمله بلال- كان ما احتمله عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سميّة، حتى قيل عن عمار إنه وُهِبَ «عبقرية الإيمان»، لأن إيمانه- كبلال كان ذلك الإيمان الخالص حبًّا فى الإيمان لا حبًّا فيما عساه يكون وراءه من رضًا أو جزاء.

ربما قيل إن العبيد كانوا أسرع من الأحرار- إلى دخول الدين الجديد، بيد أن الذى ينبغى أن يفهم أن المصلحة لم تكن عقبة بين العبيد وبين الإصغاء إلى الدين الجديد، والإقبال عليه عن رضًا واقتناع.

لقد كانت فى نفس بلال فيما يقول الأستاذ العقاد حاجة إلى الولاء والإخلاص، فصدّق النبى الكريم لأنه كان أهلاً لولائه وإخلاصه، وكان خليقًا أن يطمئن إليه ويشعر بالسكينة والإقتداء بعمله.

نعم ؛ جاءت المعاملة الحسنة إلى بلال، من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، كأحسن ما تصبو إليه الأحلام ويتعلق به الرجاء، وبلغ من تعظيمه أنه كان ندًّا لأعظم المسلمين فى حياة النبى عليه السلام وحياة الصدّيق والفاروق، حتى كان عمر يقول:

«أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا».

ولكن هذه المنزلة لم تكن واقعًا مرئيًّا لبلال حين أسلم، ومن ثم لم تكن دافعًا إلى إسلامه.

إنه الإيمان الذى يهون فى سبيله الموت والعذاب الأليم، وهو الذى ترتفع به النفس فوق المصالح والمساومات.

لقد تمت العقيدة حين تم الحب والإصغاء والتصديق.

رجائى عطية

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