فى مدينة العـقاد 622 بلال داعية السماء 7

ربما يقال إنه كان فى وسع الدعوة الإسلامية أن تمر بنظام الرق الذى كان يسود العالم بأسره وقت المبعث، ولكن الذى يجب أن يقال إن الإسلام لم يمر بهذا النظام العالمى مرور الكرام، بل تدخل من خلال مبادئ وسياسة تدريجية كفيلة بالقضاء عليه، مع تخفيف ويلاته وإعطاء الرقيق حقوقًا مرعية إلى أن ينزاح هذا النظام. وي

ربما يقال إنه كان فى وسع الدعوة الإسلامية أن تمر بنظام الرق الذى كان يسود العالم بأسره وقت المبعث، ولكن الذى يجب أن يقال إن الإسلام لم يمر بهذا النظام العالمى مرور الكرام، بل تدخل من خلال مبادئ وسياسة تدريجية كفيلة بالقضاء عليه، مع تخفيف ويلاته وإعطاء الرقيق حقوقًا مرعية إلى أن ينزاح هذا النظام.

ويشهد لموقف الإسلام أن الرق لم يكن مرفوضًا آنذاك، وأن الحياة الاقتصادية كانت تعتمد عليه، بيد أن الإسلام تدخَّل رغم ذلك بسياسته فى مسألة الرق، وعمد ابتداءً إلى أساس التفرقة بين الأجناس والأقوام فمحاه، وعلم الناس أن الإنسانية تنتمى برمتها إلى أصل واحد ونفس واحدة، وتشكل أسرة واحدة، وتكرر فى القرآن الكريم الآيات التى تذكر بأن الناس جميعًا قد خلقوا من نفس واحدة، كالآية الأولى من سورة النساء، والآية (98) من سورة الأنعام، والآية ( 189) من سورة الأعراف، وجمعت الآية (13) من سورة الحجرات هذه المعانى فى خطاب موجه إلى الناس كافة، لا إلى المسلمين أو المؤمنين فقط، فقالت : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» ( الحجرات 13 ).

وهذه الأخوّة هى عماد المساواة التى كرسها الإسلام ونبه إليها، وهى بذلك وضعت أول معول لهدم نظام الرق الذى يقوم على سيد ومسود، ومالك وعبد.

على أن الإسلام لم يكتف بذلك، ولم يترك الآليات تحقق مراده دون حفز وتكريس، تجلى فى تقييد مصادر الرق، وفتح أبواب العتق.

استقبل المسلمون فى الأحاديث القدسية أن «الجنة لمن أطاعنى ولو كان عبدًا حبشيًّا، والنار لمن عصانى ولو كان شريفًا قرشيًّا» أو كما قال.

وحصر الرق فى سبب واحد من أسباب الاسترقاق، وهو الأسر فى ميادين الحروب، فلا يتملك أحدٌ أحدًا بالنخاسة والاختطاف، ومع حصر الرق فى الأسر فى ميادين الحرب والقتال، حضَّ على إطلاق الأسير منًّا أو فداءً، وقدم المن على الفداء.. فجاء بالآية الرابعة من سورة محمد : «فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا» (محمد 4)، ولم يُترك الأسير نهبًا للقسوة أو الاستعلاء حتى يتم المنّ أو الفداء، فأدرجته الآية الثامنة من سورة الإنسان، ضمن من يجب على المؤمنين إطعامهم والرفق بهم، فقال تعالى فى وصف المؤمنين: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا» (الإنسان 8).

وجعل الإسلام «العتق» كفارة عن بعض الذنوب أو السيئات، فجعله كفارة عن الإفطار العمدى فى رمضان، وجعله كفارة عن القتل الخطأ كما جاء بالآية (92) من سورة النساء، وهو من باب أولى كفارة عن القتل العمد دون إخلال بالقصاص أو التعذير، وهو كفارة عن الظهار بمقتضى الآية الثالثة من سورة المجادلة، وهو كفارة عن الحنث فى اليمين كما جاء بالآية (89) من سورة المائدة، وفى السنة النبوية أن ضرب الرقيق بغير ذنب كفارته العتق، وعن النبى عليه السلام أنه قال : «من لطم مملوكه فكفارته عتقه».

ومؤدى ذلك أن الإسلام إذْ قيد من أسباب الاسترقاق، وحصرها فى سبب واحد شفعه بإطلاق الأسير منًّا أو فداءً، فضلاً عن حسن معاملته، فإنه فتح أبواب العتق، وقرر له عدة أسباب حث عليه فيها، ومجمل هذه السياسة بشقيها تحرير الرقيق، والقضاء على هذه الظاهرة، وهو ما تحقق فى النهاية.

كانت كل هذه الوصايا والمعاملات من فيض الآداب العلوية الرفيعة فى الإسلام، ولم يكن شىء منها من إملاءات الضرورة الاجتماعية أو المصالح الاقتصادية.

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ومن المعلوم، والبديهى، أن هذه المعاملات لم تقرر دفعة واحدة فى مستهل الدعوة الإسلامية، بل ولم يقرر شىء منها قبل إسلام بلال بن رباح وزملائه من الموالى والإماء، ولذلك كان من الخطأ أن يُعْزى إسلام بلال وغيره إلى الرغبة فى التخلص من الرق.

وهذا لا ينفى أن دخوله ودخولهم فى الإسلام، كان اقتناعًا بالمبادئ العلوية والملامح الإنسانية التى تجلت فى القرآن الكريم وفى سنة النبى عليه السلام وحسن معاملته لصحابته ومواليه ولكل ضعيف.

ولم يكن مجهولاً لهؤلاء أن النبى عليه السلام أحسن إلى مولاه زيد بن حارثة إحسانًا أنساه أباه وذويه، وتلقب بزيد بن محمد، وأنه لما جاء أهله يطلبونه ويعرضون عليه الحرية آثر صحبة النبى ورفض العودة معهم إلى موطنه الذى فارقه مكرهًا منذ سنين.

لا شك إذن أن هذا المثال الرفيع كان له أثره البالغ فى تحبيب الإسلام ورسوله إلى الأرقاء وإلى غير الأرقاء.

إلاَّ أن دخول هؤلاء فى الإسلام لم يكن طلبًا لمغنم، وإنما اقتناعًا بدينٍ قدم مبادئ علوية رفيعة أنصفت الإنسان والإنسانية.

ويضيف الأستاذ العقاد:

«وفى حالة بلال وزملائه خاصة لم يكن الإسلام راحة لهم ولا انتقالاً من جانب الخطر إلى جانب السلامة والأمان، بل كان على نقيض ذلك انتقالاً من جانب السلامة والأمان إلى جانب الخطر الذى لا يدفعه عنهم دافع. لأن العربى يحميه من الضيم آله وعشيرته ولا يبلغ الأمر مبلغ الخطر على حياته وماله إلاّ فى قتال صريح بعد يأس من الوفاق، ولا حاجة إلى قتال صريح أو غير صريح لإهدار دم العبد المملوك المرهون بمشيئة مولاه، وأهون من ذلك عند مولاه تعذيبه وإعناته وحرمانه الراحة وضرورات الحياة».

«كذلك لم يكن طلب الإسلام عند هؤلاء الأرقاء طلبًا للنقلة من رق ثقيل إلى رق خفيف، أو من سيد قاسٍ إلى سيد رحيم».

ومن الخطأ البين إذن أن يعلل إيمان العبيد والإماء بأحكام الإسلام فى معاملة الأرقاء، أو بالطمع فى الراحة والمساومة على حسن المعاملة، فإنما عرفت تلك الأحكام بعد ابتداء الدعوة الإسلامية بزمن طويل، وإنما كان العناء والخطر أول ما يصيب العبد الذى يصبأ عن دين مولاه، وكانت الراحة آخر ما يرجوه من أمل بعيد، إن سلمت له الحياة.

وأقل ما يقال فى تعليل إسلام بلال على التخصيص- إنه كان فيما يقوله الأستاذ العقاد- إعجاب نفس طيبة بنفس عظيمة، وإيثارًا للمبادئ التى يستقيم عليها الطبع ويهتدى بها إلى الصراط المستقيم، وأنه من ثم كان شوقًا إلى الحق الذى يريح النفوس، وليس شوقًا إلى الرفاهة التى تريح الأجساد.

رجائى عطية

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