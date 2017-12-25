فى مدينة العـقاد 616 بـلال داعية السماء 1

أصدر الأستاذ العقاد هذا الكتاب فى مرحلة باكرة، فى سنة 1945، وهى نفس السنة التى أخرج فيها «الحسين أبو الشهداء»، وأخرج فى نفس السنة «عبقرية خالد»، ولا شك أن تخصيص كتاب عن «بلال بن رباح» العبد الأسود الذى اشتراه أبو بكر وأعتقه وحرره، وصار صاحب منزلة كبيرة فى الإسلام،

أصدر الأستاذ العقاد هذا الكتاب فى مرحلة باكرة، فى سنة 1945، وهى نفس السنة التى أخرج فيها «الحسين أبو الشهداء»، وأخرج فى نفس السنة «عبقرية خالد»، ولا شك أن تخصيص كتاب عن «بلال بن رباح» العبد الأسود الذى اشتراه أبو بكر وأعتقه وحرره، وصار صاحب منزلة كبيرة فى الإسلام، والتبكير بكتابة سيرته فى الفترة التى كتب فيها الأستاذ العقاد العبقريات الخمسة: محمد، وأبو بكر، وعمر، وعلىّ، وخالد تتضمن رسالة لا تفوت عن الإسلام، وعن داعية السماء.

بعد صدور هذا الكتاب سنة 1945، أعيد طبعة عدة مرات، منها الطبعة التى أصدرتها مكتبة نهضة مصر سنة 1964، كما نشرته مكتبة غريب بالقاهرة فى أول سبعينيات القرن الماضى، وأعيد نشره بالمجلد / 4 ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد بيروت، وبالمجلد /3 من «موسوعة العقاد الإسلامية» وله فضلاً عن ذلك عدة طبعات مطروحة بالأسواق.

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لا يبدأ الأستاذ العقاد هذا الكتاب بسيرة بلال بن رباح رضى الله عنه، وإنما مهد للحديث عنه بفصل فى مسألة العنصر وثانٍ فى العرب والأجناس، والثالث عن موقف الإسلام من الرق، قبل أن يعرض لسيرة هذا الصحابى الجليل داعية السماء.

وصدّر الأستاذ لهذا الكتاب بكلمة نوّه فيها ببلوغ الدعوة العنصرية أقصى مداها بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، مقفيًا بأنه كانت للإسلام كلمة فى إنصاف العناصر والأجناس، وهى كلمة سابقة لكلمة الحضارة العصرية والعلم الحديث.

كان فى صحابة النبى عليه السلام رجل أسود هو بلال بن رباح مؤذنه الأول، فكان أثيرًا عنده وعند الخلفاء الراشدين وجلة الصحابة والتابعين.

ومن ثم يرى الأستاذ العقاد أن الكتابة عن بلال رضى الله عنه فى هذا العصر (سنة 1945) تقع من سلسلة العبقريات والسير الإسلامية فى موقعها وتصادف موعدها من الزمن فى أعقاب الحرب العالمية الثانية القائمة (آنذاك).

وأنه لهذا كتب هذه الصحائف فى سيرة داعية السماء.

مسالة العنصر

ربما راود القارئ، وقد راودنى شخصيًّا حين قرأت كتاب «بلال» للمرة الأولى فى

26 يناير 1971 ما الذى دعا الأستاذ العقاد وهو يكتب سيرة شخصية، وإن كانت لعبدٍ أسود اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه ما الذى دعاه إلى أن يكتب فصلاً كاملاً بلغ زهاء ستين صفحة عن «مسألة العنصر»، وتبعه بآخر فى عشر صفحات عن «العرب والأجناس»، ثم ثالث عن «الرق فى الإسلام» فى عشرين صفحة قبل أن يبدأ فى سيرة «بلال داعية السماء».

وربما تبادر إلى الذهن أنه كانت تكفى الإشارة الموجزة لهذه الفصول الثلاثة المطولة، لأن المحك فى سيرة بلال رضى الله عنه، هو إيمانه وهو عبد، وعتقه بمعرفة أبى بكر أثناء التعذيب الشديد الذى مارسه عليه مالكه «أمية بن خلف»، ثم المكانة السامقة التى بلغها فى الإسلام.

على أنه بالتأمل يبين أن هذا الكتاب أو قُل سيرة بلال ووضعه فى الإسلام كان مناسبة وقعت فى محلها ليقدم الأستاذ العقاد هذه البحوث المستفيضة عن هذه الموضوعات الثلاثة التى ليس حسبها أنها مقدمة لسيرة بلال، وإنما هى تصدًّ واجب لمفاهيم مغلوطة سادت لزمن ليس بقصير.

ومسألة العنصر أو الجنس مسألة اجتماعية تتردد كثيرًا على ألسنة المعاصرين وفى كتاباتهم، ولكنها قديمة من أقدم مسائل الاجتماع التى وجدت مع وجود القبائل الأولى.

وأكثر الباحثين الغربيين يردون كلمة العنصر أو الجنس Race فى لغتهم إلى أصل سام يرجحون أنه هو اللغة العربية، ويعتقدون أن الكلمة مأخوذة من كلمة الرأس التى كانت تميز بين رؤوس السلالات.

ولم يكن اختلاف القبائل وتفاخرها شرًّا كله فى بداية الأمر، ولم يكن مدعاة للنزاع، بل نشأت الوشائج الاجتماعية الأولى برغمه.

وقد طبع الناس على التفاخر بما يخصهم ولا يعم غيرهم، فشاعت بينهم المفاخرة بالأنساب والأصول، كما شاعت بينهم المفاخرة بمعالم المكان الذين يسكنونه وصنوف طعامهم، وتفاضلوا بالحقائق كما تفاضلوا بالأساطير والأوهام.

من قديم الزمن يفخر كل عنصر بعراقته وامتيازه على غيره، ولم تُعرف قط أمة قديمة خلت من هذه المفاخرة بعنصرها والاعتداد بنشأتها وبلادها وبيئتها.

وفى ذلك قال الشاعر:

بلادى وإن جارت علىّ عزيزة

وأهلى وإن ضنّوا علىّ كرام.

كان المصرى القديم يؤمن بأنه هو الإنسان الكامل، تتلاحق بعد مرتبته الشعوب.

وكان اليونانى القديم يؤمن بأنه هو الإنسان المهذب ومن عداه بربريون لا يدركون مكانه من الفهم والحضارة.

وكان العربى القديم يؤمن بأنه هو الإنسان المبين الكريم، ومن عداه «أعاجم» لا يفهمون.

وكذلك كان أبناء فارس والهند والصين.

وبقيت هذه العادة القديمة بين أمم الحضارة فى العصر الحديث، فاعتز بها الأوروبيون على غيرهم من أبناء القارات الأخرى، ولكنهم فيما بينهم جرى التفاخر بين كل شعب من شعوبها وآخر.

ومن أشد الشعوب الأوروبية تفاخرًا: الطليان والأسبان والفرنسيون، ولكنهم تعلموا مع الزمن أن يجمعوا مفاخرهم فى فخر واحد يتقارب به الأوروبيون كافة، وهو لونهم الأبيض، أو انتمائهم إلى القارة المجتباة بين القارات.

وجعلوا هذا اللون الأبيض رسالة يبشرون بها، وسموا تلك الرسالة «عبء الرجل الأبيض» أو أمانة الرجل الأبيض، أو تبعته أمام الله لهداية خلقه الذين لم يبلغوا مبلغهم من العلم والارتقاء!

وقد سبق الدعاة إلى ذلك، وكما قال العالم الإنجليزى الحديث «جوليان هكسلى» سبقهم «أشعياء» من أنبياء إسرائيل، حيث قال فى إصحاحه التاسع والأربعين من سفر أشعياء:

«اسمعى لى أيتها الجزائر، وأصغوا أيها الأمم من بعيد. الرب من البطن دعانى. من أحشاء أمى ذكر اسمى. وجعل فمى كسيف حاد. فى ظل يده خبأنى وجعلنى سهمًا مبريًا. فى كنانته أخفانى. وقال لى أنت عبدى إسرائيل الذى به أتمجد. أما أنا فقلت عبثًا تعبت، باطلاً وفارغًا أفنيت قدرتى. لكن حقى عند الرب وعملى عند إلهى».

«والآن قال الرب جابلى من البطن عبدًا له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل، فأتمجد فى عينى الرب وإلهى يصير قوتى. فقال: قليل أن تكون لى عبدًا لإقامة أسباط يعقوب وردِّ محفوظى إسرائيل. فقد جعلتك نورًا للأمم لتكون خلاصى إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادى إسرائيل…».

ورسالة الرجل الأبيض التى تمخض عنها القرن التاسع عشر الميلادى، لم يذهب أصحابها إلى مدًى أبعد من هذا المدى الذى سبقهم إليه بنو إسرائيل قبل ميلاد المسيح بسبعة قرون.

رجائى عطية

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