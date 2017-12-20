فى مدينة العـقاد (613) الصديقة بنت الصديق (14)



كان هذا الكتاب مختومًا بخاتم الخليفة، وإن كان الأستاذ العقاد يرجح أنه من عمل الحاشية ومروان بن الحكم على التخصيص، وأنه لا يمكن لعثمان على ورعه وإحجامه عن إراقة الدماء حماية لنفسه أن يأمر بقتل ابن صاحبه أبى بكر الصديق، وقد تقدم فى عبقرية الإمام أنه عليه الرضوان دافع فى هذا المقام عن الخليفة حتى كاد يتهم الوفود باصطناع الواقعة.

بيد أن الكتاب أعقبه أثر فى نفوس الصحابة وفى نفس السيدة عائشة، وفى نفوس الوفود المتجمعة من الأمصار فى المدينة، ودفع بالفتنة القائمة يومئذ فى طريق غير مأمون!

وظاهر ما تقدم، ومن غيره مما لم يتسع له المقام، أن اختلال الأحوال هذا الاختلال فى عهد عثمان هو الذى تحول بالسيدة عائشة من موقفها السابق أيام الصدّيق والفاروق، إلى موقف الإدلاء بدلوها فى السياسة العامة والمجاهرة بالنقد الشديد لحكومة عثمان وولاته وحاشيته.

بل إن ذلك هو الذى جعل لها مهمة فيما يقول الأستاذ العقاد تطلبها وتسعى إليها، وهى مهمة الوساطة بين الشعب والخليفة وحماية من يجأرون بالشكوى.

فلولا الحمق الذى اشتهرت به حاشية عثمان، لما تحولت السيدة عائشة عن موقفها الذى التزمته إبان حكومة الشيخين.

ثم تمادى أمر الحاشية، فلم يقبلوا من المسلمين أن يلوذوا ببيت السيدة عائشة ويفزعوا إلى جوارها.

وكانت الطامة الكبرى أن تتآمر الحاشية الحمقاء على حياة أخيها وترسل أمرًا إلى واليها بقتله ومن معه حين يصل إلى مصر حاملاً أمر الخليفة بولاية الحكم فيها.

ومع أن الأستاذ العقاد أبرأ الخليفة عثمان من هذا العمل على ما تقدم، إلاَّ أنه استوقفه ما لا بد أنه قد استوقف المسلمين والصحابة آنذاك أنه لم يُصِبْ الجانى مدبر هذه الدسيسة أى جزاء، وما كان ذلك ليكون لولا أن رجال هذه الحاشية هم الذين ستروه وأنقذوه، وكان ذلك مأخذًا على سياسة عثمان!

فهذه الحاشية الحمقاء قد بدأت بالغض من مكانة السيدة عائشة لغير ضرورة ولا حكمة، وانتهت بالتآمر على قتل أخيها لغير ذنب جناه، وسلكت فى ذلك وغيره مسلكًا أباه المسلمون والصحابة والسيدة عائشة.

وغير عجيب إذن أن يكون للسيدة عائشة موقف عداء من تلك الحاشية، وأن تأخذ على الخليفة السكوت عليها، وأن تكون على رأس المنادين بتبديل حكمها وتأليب الناس عليها.

وقيل إن السيدة عائشة تربصت بعثمان حتى أقبل يخطب الناس، فدلّت قميص النبى عليه السلام، ونادت: «يا معشر المسلمين! هذا جلباب رسول الله لم يُبل وقد أبلى عثمان سنته!».

ولم تتذكر هذه الحاشية الحمقاء مكانة السيدة عائشة، وما يرجى من «أمان جوارها» لو تعقلوا من الخير فى شفاعتها وتهدئة الأمور، ولم يتفطنوا إلى شىء من ذلك إلاَّ بعد فوات كل فرصة!

ويروى الأستاذ العقاد ما نصه: «فلما حوصر عثمان وحيل بينه وبين الزاد والماء ذهبت أم حبيبة إلى داره وهى زميلة للسيدة عائشة من أمهات المؤمنين فاعترض الثوار بغلتها وكانت معها إداوة ماء تخفيها. قالوا: ما جاء بك ؟ قالت: إن وصايا بنى أمية عند هذا الرجل، فأحببت أن أسأله عنها لئلا تهلك أموال الأيتام والأرامل: وكانت أم حبيبة أموية من آل أبى سفيان، فاجترأ الثوار عليها وقالوا: كاذبة؟ وقطعوا حبل البغلة بالسيف، فنفرت وكادت تسقط عنها، فتلقاها كرام الناس فأخذوها وذهبوا بها إلى بيتها».

«وكانت السيدة عائشة قد كرهت المقام بالمدينة وهى على الحال من الفتنة الطاغية، فتجهزت للحج واستصحبت أخاها محمدًا فأبى وتخلف بالمدينة».

«عند ذلك لجأ مروان بن الحكم وهو رأس البلاء إلى جوار السيدة عائشة التى كان يغرى عثمان بها لاحتماء الناس ببيتها، فقال لها : يا أم المؤمنين ! لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل.. فقالت: أتريد أن يصنعوا بى كما صنعوا بأم حبيبة ثم لا أجد من يمنعنى؟ لا والله ولا أعبر ولا أدرى إلى ما يسلم أمر هؤلاء».

«وليس أكثر ولا أغرب من الأحاديث التى نسبت إلى عائشة فى خلال هذه الفتنة قبل خروجها من المدينة وبعد خروجها منها. وأشد هذه الأحاديث وأقساها أن بعضهم سمعها تقول: «اقتلوا نعثلا فقد كفر » وأنها كانت تسأل من تلقاه أن يخذل الناس عن عثمان وشيعة عثمان». «فأما الصحيح من هذا كله فهو أنها كانت تنقم من حكومة عثمان وتتمنى لها الزوال»، «ويجوز الشك بعد ذلك فى كثير من نصوص الأحاديث التى نسبت إليها بصدد هذه الفتنة. لأن بنى أمية مثلوا بأخيها محمد بن أبى بكر عند دخولهم مصر أبشع تمثيل. فقتلوه ظمآن ووضعوه فى جوف حمار ميت ثم شووه. وهذا بعد أن جروه من رجله فى أسواق مصر وأشهدوا على مثلته السفلة والصبيان. ثم أرسلوا قميصه الذى قتل فيه وهو بدمه إلى المدينة. فلبسته نائلة زوجة عثمان ورقصت به، وشوت أخت معاوية ابن حديج خروفًا وأهدته إلى السيدة عائشة فى ذلك العيد وهى توصى الرسول أن يقول لها : هكذا كان شى أخيك ! فما أكلت السيدة عائشة بعدها شويًا قط وأقسمت لا تأكله حتى تلقى الله».

«فلما تسامع الناس بأنباء هذه المثلة الشنعاء غضبوا للسيدة عائشة أن يشمت بها ولاة الدولة الجديد هذه الشماتة، وخاف الأمويون من جرائرهم وندم عقلاؤهم على ما كان من سفهائهم، واحتاجوا إلى المبالغة فى تشويه نصيب عائشة من فتنة عثمان، فأضافوا بألسنتهم وألسنة أتباعهم وصنائعهم أقاويل وأباطيل تمتزج بما نسب إلى السيدة عائشة، فلا يعرف منها الخالص والمشوب، ولا يسهل النفاذ من بينها إلى موقع المبالغة والتلفيق».

«وخليق بنا أن نزداد حذرًا من هذه المبالغات على قدر أصحاب المصلحة فى قبولها. وقد اتفق على تكبير نصيب عائشة من التحريض على عثمان مصدران متناقضان، وهما مصدر أصحاب معاوية ومصدر الشيعة أصحاب علىّ: يريد الأولون ما قدمناه من تخفيف وزرهم فى المثلة بأخيها والحيف عليها، ويريد الآخرون أن يبطلوا موقفها من مطالبة علىّ بدم عثمان، وأن يثبتوا براءة علىّ من دم الخليفة القتيل ومشاركة عائشة فى هجمة قاتليه. فضلاً عن مصلحة القاتلين أنفسهم فى التعلل بهذا السند الذى يعفيهم من لوم كثير».

رجائى عطية

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