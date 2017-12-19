فى مدينة العـقاد (612) .. الصديقة بنت الصديق (13)



بعـد النـبى

عاشت السيدة عائشة بعد النبى عليه السلام ستًّا وأربعين سنة، وتوفيت سنة 58هـ / 678م وهى فى نحو السبعين من عمرها.

وقد توفى النبى علية الصلاة والسلام فى بيتها الذى أقام فيه بمرضه الأخير، ودفن بالمكان الذى كان ينام فيه.

وحينما قُبض النبى عليه السلام، روِّعت السيدة عائشة روعًا كبيرًا، وتعاظم الخطب أن تملك صبرها وهو يموت بين سحرها ونحرها.

وقد وصفت هذه اللحظات الهائلة فقالت:

«… وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل فى حجرى، فذهبت أنظر فى وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجنة» قلت: خُيِّرت فاخترت والذى بعثك بالحق. وقبض بين سحرى ونحرى ودولتى ولم أظلم أحدًا. فمن سفهى وحداثة سنى أنه صلى الله عليه وسلم قبض وهو فى حجرى، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم ( الضرب على الصدر والوجه ) مع النساء وأضرب وجهى».

ولم تشهد دفنه الذى تم بعد وفاته بيومين، قام بحفر اللحد «أبو طلحة» لتصادف غياب «أبى عبيدة بن الجراح» عن المدينة، وتولى القائمون على الجثمان الكريم دفنه.

قالت عائشة وفاطمة: «ما علمنا بدفنه ρ حتى سمعنا صوت المساهى ( أحاديث المساء ) من جوف الليل».

ولم تبارح السيدة عائشة هذه البقعة الخالدة التى عاشت فيها، إلاَّ للعمرة أو الحج أو لزيارة قريبة، وقلّما كانت تزور.

فقد اتخذت سكنها فى الحجرة المجاورة لقبرة، ولا تحسب أنها قد فارقت منه غير مشهد جثمانه، فكانت تزوره زيارة الأحياء. ودُفِن أبوها إلى جواره بعد سنتين، ثم أجابت عمر بن الخطاب إلى طلبه منها الإذن بأن يُدفن إلى جوار صاحبيه فأذنت، ومنذ دفن عمر معهما جعلت لا تزور إلاَّ بعد أن تلبس ملابس الحجاب، كأنهم على قيد الحياة.

وكانت السيدة عائشة فى أوائل العقد الثالث عند وفاته عليه السلام، فعاشت فى صحبته زهاء عشر سنين، وعاشت فى ذكراه زهاء خمسين سنة.

ومن أهم ما يلاحظ فى حياة السيدة عائشة بعد النبى عليه السلام، أنها قضت خلافة الشيخين وهى لا تشعر بأن مكانها فى عهد النبى قد تغيّر، أو أن أمرًا من أمور السياسة يستدعى التعرض رضًا أو سخطًا.

فى عهد أبى بكر كانت أمور الدين والدنيا تجرى على أحكام الدين ووفق سنّة

رسول الله صلي الله عليه وسلم التى لم يكن الصديق يقبل أن يحيد عنها قيد أنملة.

وكان عمر، أهْيَب خليفة عرفه الإسلام، وأحب الخلفاء إلى السيدة عائشة رضى الله عنها، وكانت عائشة وحفصة بنت عمر على أقوى ما تكون الصداقة والوداد اللذان سَرَيا إليهما عن أبويهما.

ولكن الأمور تغيرت فى عهد عثمان.

ولولا هذا التغيير لما عُرف للسيدة عائشة نصيب من السياسة العامة بعد وفاة النبى، وهو الموقف الذى تحولت بها الأحوال إليه عمّا التزمته فى حياة النبى وبعده وفاته لقرابة عشرين عامًا.

فى السياسة العامة

سبق الحديث عن «حدة الطبع» الموروثة عن الصدّيق، ومثلها برفعة مكانها وبهذا الطبع لا تعرف الفراغ.

ومن السهل الإلمام بهذه «الحدة» بعد إلمامة يسيرة بمزاجها وتكوينها الذى يشبه تكوين أبيها، ومن ثم أن نعرف كيف يتعذر الفراغ على هذه السليقة الحية.

ولا يفوت القارئ أن الأستاذ العقاد يمهد بذلك إلى ما سوف يجئ.

وقد كان من «أصول» السياسة العليا فى معاملة السيدة عائشة وأمهات المؤمنين، أن تظل كل منهن بالمكانة المعروفة لها.

وكانت هذه الرعاية لها ولغيرها من أمهات المؤمنين واجبًا لها ولهن وجوب الحق ووجوب المصلحة وجوب السياسة.

وكان هذا الحق «أصلاً مرعيًّا» فى عهد أبى بكر وعمر.

ولكن هذا الأصل المرعى خولف وعُدل عنه فى خلافة عثمان، لأسباب يرجع بعضها إلى حكومة عثمان، وبعضها إلى طوارئ الزمن، وبعضها إلى السيدة عائشة إما اختيارًا أو وفقًا لما تحولت بها إليه ودافع الأحوال.

***

جاء الخطأ الأول فى هذه السياسة من القائمين بالأمر فى حكومة عثمان، بنقص العطاء الذى كان مقدورًا للسيدة عائشة فى عهد الفاروق، وقد كان يمكن لهذا الانتقاص أن يكون مقبولاً عندها وعند المسلمين والمسلمات إذا دعت إليه حاجة فى خزانة الدولة، بيد أنه جاء على العكس وخزانة الدولة تتدفق إليها الأموال بالألوف التى جاوزت الملايين من الدنانير، من أنفال وغنائم الفتوحات.

وكان طبيعيًّا أن تغضب السيدة عائشة لذلك، لا حرصًا على مال يُبذل فى ترفٍ أو للمكاثرة والادخار، فقد كانت صوامة قوامة لا تنفق المال فى غير الكفاف، وتوالى التصدق والإحسان إلى المعوزين.

إنما كان هذا الغضب للمعنى والغضاضة من تصرف لا حاجة إليه ولا حكمة فيه، ولا تستريح إليه النفس.

وقد أدت سياسة حكومة عثمان إلى شيوع النقد والسخط من ولاة عثمان والحاشية، وكثرت الاعتراضات على مخالفتهم للدين وتوسعهم فى اقتناء الدور وغيرها من ثمرات الأموال.

ومن أمثلة فساد السياسة العامة، أن تم عزل سعد بن أبى وقاص عن الكوفة، وهو من أجلّة وأعلام الصحابة المحبوبين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وزاد الطين بلّة أنه لم يُعَين صنوٌ له، وإنما جرت تولية «الوليد بن عقبة» أخى عثمان لأمه، ورغم أنه كانت عليه مآخذ كثيرة فى حياة النبى عليه السلام، ولم يقبل عودته إلى باحة الإسلام إلاَّ بشفاعة ملحة من عثمان بن عفان.

وكان الوليد مهتمًّا فضلاً عن ذلك بتعاطى الخمر، وشاع فى المدينة أنه أَمَّ الناس بالكوفة يومًا وهو سكران، وأنه لما فرغ من الصلاة التفت للمصلين وقال: هل أزيدكم؟ إنى أجد فى نفسى نشاطًا !!

ولم يكن غريبًا أن يلجأ المتضررون والمعترضون والشاكون من ذلك، إلى بيت السيدة عائشة فيمن لجأوا إليهم بالشكوى من كبار الصحابة.

فتبرمت بهم الحاشية وبرأوا الوليد عند عثمان مما اتهمه به أهل مصره. فقال لهم: أكلما غضب رجل منكم على أميره رماه بالباطل؟ لئن أصبحت لكم لأنكلنّ بكم. فاستجاروا ببيت النبى وعائشة.

ثم أصبح عثمان «فسمع من البيت صوتًا وكلامًا فيه بعض الغلظة، فقال مغضبًا: أما يجد مراق ( من المروق ) أهل العراق وفساقهم ملجأ إلا بيت عائشة؟! فسمعته، فقيل إنها رفعت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: تركت سنة رسول الله صاحب هذه

النعل؟.. وتسامع الناس فجاؤوا حتى ملأوا المسجد. فمن قائل: أحسنت، ومن قائل: ما للنساء وهذا؟ حتى تحاصبوا وتضاربوا بالنعال، ودخل رهط من أصحاب رسول الله على عثمان وناشدوه الله أن يعزل أخاه».

وأدى لين تعامل عثمان مع الحاشية، إلى تزايد المخالفات ومن ثم تزايد النقد والاعتراضات. من ذلك أن المصريين شكوا من والى عثمان عبد الله بن أبى سرح، وكان عليه بدوره مآخذ ثقيلة فى حياة النبى عليه السلام، واتهمه المصريون بقتل رجل من الذين تقدموا بشكوى منه إلى الخليفة فأرسلت السيدة عائشة استجابة لمن لجأوا بالشكاية إليها أرسلت إلى الخليفة عثمان تندد بواليه وتقول له: تقدم لك أصحاب رسول الله وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت، ثم ها هو قد قتل منهم رجلاً فأنصفهم منه !

وجعلت وفود المصريين يلقون المصلين بالمسجد فى مواقيت الصلاة، ويبسطون المظالم الواقعة عليهم، وشكوا إلى كبار الصحابة وإلى أم المؤمنين عائشة، واختار الشاكون وغيرهم «محمد بن أبى بكر» ليخلف عبد الله بن أبى سرح فى مصر حين خيرهم الخليفة فيمن يؤثرونه للولاية بعده.

ثم وقعت الطامة، أن ضبطت الوفود حال عودتها لبلادها غلامًا يحمل كتابًا فى أنبوبة من رصاص، إلى عبد الله بن أبى سرح، وفيه أنه: «إذا أتاك محمد بن أبى بكر ومن معه فاحتل فى قتلهم وأبطل كتابه وقرّ على عملك حتى يأتيك رأيى فى ذلك إن شاء الله».

Email: [email protected]

www.ragai2009.com