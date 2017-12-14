فى مدينة العـقاد 609 الصديقة بنت الصديق 10

حـديث الإفـك

تلك هى القصة التى أشاعها المنافقون عن السيدة عائشة- رضى الله عنها- وعلى رأسهم عبد الله بن أبىّ بن سلول زعيم المدينة الموتور من الإسلام ورسوله اللذين حالا بالهجرة دون تتويجه ملكًا على يثرب.

نعرف أن الفضول أغرى ويغرى الناس بالخوض فى الأحاديث والشائعات، ومِن دأب الناس من قديم أن يتطلعوا إلى الأسرار، ويكثرون من القيل والقال والوشايات ولو كانت من نسج الخيال، سيّما إذا تعلق الأمر بالعظماء من الرجال أو النساء، ويبلغ هذا الكلف أقصى مداه إذا صاحبه الغرض فى الإساءة وترويج الإشاعة واللغط بها.

وقد كان لهذا اللغط غرض قوى لأكبر الخزرج فى زمانه، وغرض قوى لكل من يبغى المساس بالنبى وبالإسلام كله.

كان ابن سلول يحمل ضغنًا كبيرًا ووترًا لا يهدأ، وبغضًا للنبى تفلت أماراته رغم حرصه على إخفائه، وأحب هذا الرجل أن يهدم دعوة الإسلام بالخوض فى المحصِنات بالباطل للمساس بالإسلام ورسوله.

ولم يكن لهذا الرجل من الأخلاق ما يعصمه من الكذب وارتكاب الدنية !

كان لهذه الفرية الباطلة مقدمات، فقبل أيام قليلة تنازعت فئة من الأنصار مع فئة من المهاجرين حين تنازع رجلان منهما على مورد الماء فيما عُرف بغزوة بنى المصطلق أو المريسيع.

وقد سارع النبى عليه السلام يومها بفض ما شجر، ورد الأمور إلى ما بين الأنصار والمهاجرين من محبة وإيثار، إلاَّ أن ابن سلول أراد أن يشعلها نارًا لا تنطفئ، فافتعل الثورة للمدينة، واصطنع أن يقول مستهولاً أو قد فعلوها ؟! ما أرانا وجلابيب قريش هذه إلاَّ كما قيل : سّمن كلبك يأكلك ! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزُّ منها الأذل. وأقبل على الأنصار يحرضهم ويقول لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم.. أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم. وأما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم !

ونمى الحديث إلى النبى عليه السلام، فأسرع إليه ابن سلول ينكر ويقسم ويبالغ فى القسم أنه ما نبس بحرف من ذلك.

هنالك تدخل أُسَيد بن حضير زعيم الأوس يطلب إلى النبى عليه السلام ألاَّ يدع المدينة لعبد الله بن أبِى بن سلول، ويقول له : «والله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه. وإنه ليرى أنك استلبته مُلْكًا».

فلا جرم إذن أن يكون هذا المنافق صاحب غرض يشفى به وتره، وأفلتت منه نيته لإثارة الأقاويل كذبًا، حينما مرت به السيدة عائشة على جمل يقوده صفوان بن المعطل، وحكى عنه أنه سأل عمّن هى فأجيب بأنها عائشة امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها.

ويتفق غرض ابن سلول مع غرض كل منافق كذوب يتشبث بحديث الإفك إلى يومنا هذا سبيلاً إلى الطعن فى الرسول والإسلام ! وبخاصة بين المبشرين من المستشرقين.

ويذكر الأستاذ العقاد أن من هؤلاء من غلب عليه أدب التربية فاستبعد حديث الإفك كما فعل «موير Muir» حيث قال : «إن سيرة عائشة قبل الحديث وبعده لتوجب علينا أن نعتقد براءتها من التهمة».

ومنهم- فيما يقول الأستاذ العقاد من نقل الحكاية وخلطها بالمعجزات التى لا يصدقها غير المسلم كما فعل «وشنطون ارفنج» فى سيرة النبى عليه السلام، فلم يقطع بنفى صريح، وترك الباب مفتوحًا للأقاويل.

ومنهم من جاوز الحقيقة فى وصف ما جاءت به الروايات، فزعم أن السيدة عائشة ابتعدت عن النبى يومًا كاملاً قضته فى صحبة صفوان، خلافًا لما جاء فى قصة نقلت عن حديث الإفك، أبداها زوديل صاحب ترجمة القرآن حيث عرض لهذا الحديث فى حاشية من حواشيه على سورة النور.

وهؤلاء مع هذا هم أشد المستشرقين تقية وحذرًا فى تعرضهم لهذا الحديث.

لكن المبشرين المحترفين لم يتقوا هذه التقية ولم يحذروا هذا الحذر، بل جزموا بصحة الحديث، وقال بعضهم إن محمدًا استنزل الآيات فى سورة النور ليحمى سمعة زوجته ويدين الوشاة بالعقاب الذى ورد فى تلك السورة.

وقد أوقع هؤلاء فى هذه الفرية الوضيعة أن نصاب الشهادة فى الزنا أربعة شهود وفاتهم أن هذا النصاب ورد قبل هذا الحدث بسورة النساء الأسبق نزولاً من سورة النور. يقول تعالى فى سورة النساء: «وَاللاَّتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً» (النساء 15)

ولأن القصة أن السيدة عائشة كانت قد انفرط عقدها وهى تقضى حاجة لها فجعلت تبحث عنه وفاتها الركب العائد من المريسيع دون أن ينتبهوا، فإن آخرين من أولئك المبشرين المحترفين رجعوا إلى تاريخ غزوة بنى المصطلق أو المريسيع، ليقولوا إن ليلة العودة كانت غير قمراء، ومن ثم فإن البحث عن العقد الضائع عسير.

وفعلوا ذلك دون أن يتفطنوا إلى أن تاريخ سنة الغزوة مختلف عليه بين السنة الرابعة للهجرة والسنة السادسة وما بعدها، الأمر الذى يستحيل معه هذا التحديد الذى افتعلوه.

هذا إلى أن ابتداء المسير إلى الغزوة فى الثانى من شعبان، ومسألة الطريق والأيام التى استغرقتها الغزوة وما جرى فيها، لا يمنع أن تكون العودة فى ليلة قمراء. ثم إن هذا السبب مصطنع إن لم يكن يشهد بصحة القصة، لأن البحث عن العقد المنفرط فى ليله غير قمراء يستلزم جهدًا أكبر ووقتًا أطول، ولو كان هنالك أى محل للاعتراض وفق ذلك لما قصر فى استخدامه المنافقون الذين اصطنعوا هذه الفرية.

ومن الإسفاف، فيما يرى الأستاذ العقاد متابعة هذا اللغو أو متابعة الوشاة، فلم يكن المقصد البحث عن دليل، وإنما كان كذبًا مفتعلاً لا يليق بأى مؤرخ ولا بأى إنسان عاقل منصف أن يأخذ به.

ومن ثم فإن الحذر واجب هنا على قدر ضخامة الأغراض فى الكذب والافتعال !

على أن براءة السيدة عائشة من هذه المظنة أو الفرية، لا يستند لمجرد تهافت أقاويل المنافقين ووضوح الأغراض، وإنما تعتمد هذه التبرئة على الفهم الصحيح الذى يفهمه المسلم ويفهمه أيضًا من لا يدين بالإسلام.

ثم كفى دليلاً أنه لا يوجد على هذه الظنة المصطنعة أى دليل !

* * *

لقد افتعل حديث الإفك بعد عودة النبى من غزوة بنى المصطلق عند ماء المريسيع، وكان مسير الجيش فى طريق العودة مضطربًا أشد الاضطراب، لشيوع الفتنه التى أخذ يشعلها ابن سلول وأتباعة على ما تقدم ذكره.

بعد فض الفتنه على الماء التى سعى ابن سلول لإذكائها، أذن النبى عليه السلام بالرحيل فى ساعة شديدة الحرارة يستحيل تحملها، حتى سأله أُسَيد بن حضير زعيم الأوس : يا نبى الله ! لقد رحلت فى ساعة منكرة ما كانت تروح مثلها ؟ فقال له النبى : أما بلغك ما قال صاحبكم !

ثم سار الجيش العائد سيرًا حثيثًا، وجعل النبى عليه السلام يستعجل ناقته، وانقضى اليوم وليلته وصَدْر من اليوم التالى حتى آذنتهم الشمس، ثم نزل الناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نيامًا.

رجائى عطية

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