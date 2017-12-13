فى مدينة العـقاد 608 الصدّيقة بنت الصدّيق 9

دامت الحياة الزوجية لعائشة زهاء تسع سنوات إلى أن لاقى النبى عليه السلام الرفيق الأعلى. ومن الحق أن توصف هذه الحياة الزوجية بأنها سعيدة، ففى طوال هذه السنين لم تمتزج هذه الحياة بكدر أو مساءة يحمل تبعتها أحد من الزوجين. وأخطر ما ألمّ بهذه الزيجة حديث الإفك، وسوف يُنَاقَش فى موضعٍ لاحق، ولكن المهم هن

دامت الحياة الزوجية لعائشة زهاء تسع سنوات إلى أن لاقى النبى عليه السلام الرفيق الأعلى.

ومن الحق أن توصف هذه الحياة الزوجية بأنها سعيدة، ففى طوال هذه السنين لم تمتزج هذه الحياة بكدر أو مساءة يحمل تبعتها أحد من الزوجين.

وأخطر ما ألمّ بهذه الزيجة حديث الإفك، وسوف يُنَاقَش فى موضعٍ لاحق، ولكن المهم هنا أنه لم تكن تبعته على أى من الزوجين.

وغير ذلك فقد غضب النبى عليه السلام من زوجاته جميعًا لا من عائشة خاصة لتنازعهن فى فترة من الزمن وإلحافهن فى طلب المزيد من النفقة.

وكان هذا عارضًا مضى مرة ومضى أمثاله فى كل حياة زوجية، ولكنه انتهى بدرس لأمهات المؤمنين بأنهن قدوة، وأنه ينبغى لهن أن يضربن المثل بالقناعة وبالصبر على ضرورات العيش، أو أن يُسَرحن بإحسان، فاخترن الصبر على سنة الأنبياء وأمهات المؤمنين.

ومما لا مراء فيه أن السيدة عائشة خامرها الأسى فى حياتها الزوجية لحرمانها من الذرية، سيما وهى تلمس أن مما حفظه- عليه السلام- للسيدة خديجة أنها كانت له أم البنين والبنات.

وغلبها حزنها يومًا وظهر ألمها حين قالت للنبى كسيفة : «كل صواحبى لهن كنى !». قال : فاكتنى بأم عبد الله، أى عبد الله بن الزبير بن العوام وابن أختها الكبرى أسماء، فجعلت السيدة عائشة تكتنى به وتحبه ذلك الحب الأُمومى الذى يستمد قوته من الحنو والشوق والحرمان.



ثم راقها بعد ذلك أن تدعى أم المؤمنين، وأن يناديها الناس : يا أُمه يا أُمه ! فكان هذا النداء تعزية عن فقدها للذرية، كما كان فيه تشويق وتذكير.

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انصرف الأستاذ العقاد بما لديه من إصرار ودأب للبحث عن أسباب أن جميع زوجات النبى عليه السلام بعد خديجة- وفيما عدا مارية التى مات طفلها رضيعًا- لم يرزقن منه بعقب. ونقل استكمالاً لفحصه ما كان قد أوراه فى هذا الباب فى عبقرية محمد، ليضيف أن كتابة مؤلف عن السيدة عائشة يدعوه إلى استكمال السياق والتعليل، ففعل، وكبَّد نفسه رهقًا، ولكنك قد تقرّه على حصاد اجتهاده وقد لا تقرّه، وأنا شخصيًّا لا أقرّه، مهما كان قد بذل من استقصاء ورجوع إلى أهل العلم من الأطباء، وهو رجوع محل نظر من زاويتين : أن أحدًا من هؤلاء لم تعرض عليه السيدة عائشة ليقوم بفحصها ومحاولة تشخيص سبب عدم إنجابها بالوسائل العلمية والبراهين الموثوق بها، والأمر الثانى أن هذه المحاولة مع احترامى لما بذله الأستاذ العقاد فيها، تقطع الزمن لترجع أربعة عشر قرنا إلى الوراء، وهو زمان طويل جد طويل، لا يعترضه فقط ما يتعلق بالرأى العلمى الطبى، بل ويتعلق كذلك بجلب المعلومات التى يعترض انسيابها عوائق كثيرة، بحيث لا يمكن القطع بشىء كهذا، فضلاً عن أن تبنى عليه آراء الأطباء الآن.

الذى لا مراء فيه أن السيدة عائشة لم تنجب، كغيرها من أمهات المؤمنين بعد خديجة، من النبى عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك كان سببًا لحزنها أكثر من غيرها، لمكانتها وحظوتها من ناحية، ولأنها كانت فى سن الشباب خلاف الأخريات اللائى بنى بهن النبى عليه السلام .

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أما قرابة النبى، فأعزها قدرًا عنده قرابة السيدة فاطمة وزوجها علىّ وبنيها منه، وكانت الصلة بين السيدة عائشة وبينهن جميعًا على أكمل ما ترضاه السجية الإنسانية.

فالسيدة فاطمة كانت أحب الناس إلى النبى عليه الصلاة والسلام كما هو العهد بأبوّته الشريفة التى تشمل الناس جميعًا بالحنان والمودة، فضلاً عن بناته وذريتهن. وسئل النبى- كما روت عائشة مرة : من أحب الناس إليك ؟ فقال : فاطمة ! ثم سئل : ومِنَ الرجال ؟ قال زوجها.

وفاطمة وعلىّ- أم وأب السبطين اللذين تعلق بهما فؤاد النبى عليه السلام، فكان يلاعبهما ويلاطفهما ويوصى بهما ويسميهما ولديه، فضلاً عن أن فاطمة أصغر بنات خديجة، وأضعفهن بنيةً، وفارقتها خديجة صغيرةً وهى توصى النبى عليه السلام بها، على ما كان لخديجة من مكانة وطول وفاء النبى لذكراها.

وربما خطر للسيدة عائشة- فيما يقول الأستاذ العقاد- أن عليًّا رضى الله عنه قد تأثر بالمنافسة الفطرية بين عائشة وفاطمة، وما كانت تغمط عليه السيدة خديجة لقديم مكانتها ومحبة النبى الموصولة لها فقال للنبى يوم سأله فى حديث الإفك : «… لم يضيّق الله عليك والنساء سواها كثير».

ومن الصدق للتاريخ وللطبع الإنسانى ملاحظة هذه الأمور، لأن الطبع الإنسانى كما يقول الأستاذ العقاد-لن يدع حقوقه على أبنائه ولن يكون الإنسان من لحم ودم، إلاَّ إذا كان فيه للحم والدم نوازعهما التى لا فكاك منها، وإنْ راضها أدب النبوة ونبل العشرة.

ولعلنا نضيف إلى ما ذكره الأستاذ العقاد، أن موقف الإمام علىّ من السيدة عائشة يوم الجمل، كان آيةً على طهارة قلبه من أى تأثير وعلى توقيره لعائشة، الأمر الذى تجلَّى فى جميل رعايته لها وهى مقيمة بالعراق قبل أن تتهيأ الظروف لعودتها، ثم وهو يودعها ويرسل معها من يحرسها ويحرسونها ويودعها وولديه لمسافة طويلة من الطريق، على ما تقدم بيانه فى عبقرية الإمام.

والذى لا ريب فيه أن هذه المعاملة لا بد وأن تكون قد استوقفت السيدة عائشة، ولم يُنقل عنها أنها ذكرت الإمام أو فاطمة وولديها إلاَّ بكل خير وتقدير.

فالصلة إذن بين عائشة وقرابة النبى، كانت صلة الأدب والتجمل والمجاملة، وإن كانت فى مجال لا يغيب فيه التنافس على العطف والإعزاز.

وحاصل ذلك على الجملة أن حياة السيدة عائشة الزوجية، كانت حياة سعيدة، نزلت منها السيدة عائشة منزلة الزوجة الأثيرة طوال أيامها، ثم منزلة الشريكة المعينة، وبلغت من الثقة بها فى هذه المعونة قصارى ما تبلغه شريكة حياة، فحفظت من تعليم النبى ما لم يحفظه أحد بقدر ما حفظته، وحفظ النبى عندها أغلى الودائع من بعده.. صحف الكتاب وسنته المشروعة لتابعيه.

رجائى عطية

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