فى مدينة العـقاد 607 الصدّيقة بنت الصدّيق 8

وكانت هذه الحظوة سرًّا للبيت النبوى فى مبدأ الأمر، ثم شاع حتى كاد يُعرف فى الجزيرة العربية. ووقع التغاير الذى لا محيص عنه بين الزوجات، وأرسلن إحداهن: أم سلمة لتتحدث إليه، فأعرض النبى عن حديثها ثلاث مرات، فلما أثقلت عليه قال لها: «لا تؤذينى فى عائشة». وتوسلن بالسيدة فاطمة الزهراء رضى ال

وكانت هذه الحظوة سرًّا للبيت النبوى فى مبدأ الأمر، ثم شاع حتى كاد يُعرف فى الجزيرة العربية.

ووقع التغاير الذى لا محيص عنه بين الزوجات، وأرسلن إحداهن: أم سلمة لتتحدث إليه، فأعرض النبى عن حديثها ثلاث مرات، فلما أثقلت عليه قال لها: «لا تؤذينى فى عائشة».

وتوسلن بالسيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها لما يعلمن من قبول أبيها شفاعتها، فقالت له عليه السلام: «إن نساءك ينشدنك الله العدل فى بنت أبى بكر». قال لها: يا بنية! ألا تحبين ما أحب! قالت: بلى. قال: فأحبى هذه يشير بذلك إلى عائشة.

ويسير ولا شك على الزميلات المتنافسات أن يدركن حب النبى لعائشة.

ولكن الذى لم يكن يسيرًا عليهن إدراكه أو ملاحظته أنها رضى الله عنها كانت أشدهن حبًّا له ونفاذًا إلى نفسه واتصالاً بقلبه ولبّه.

كان الحب الذى يبدو من فطنة عائشة لسرائر النبى أعمق وأقوى من غيرها. فما منهن من لصقت بنفسه كما لصقت هى ونفذت إلى فؤاده وسريرته بعد أن عاشرته فى روحه وطويته كما عاشرته بروحها وطويتها.

كانت عائشة تحبه حب المسلمة لنبيها وحب الزوجة لزوجها، والمرأة لرجلها.

وكانت تعجب بجماله كما تعجب بشمائله وأدبه وعظمة قدره.

وكان يسرها أن تستمع إلى صوته، وتصغى إلى ترتيل حديثه، كما يسرها أن تستوضح منه المعنى إذا غاب عنها.

دفعتها الغيرة لمتابعته يومًا فى إحدى الليالى، فإذا به قد ذهب إلى المقابر ليصلى على الشهداء، فعادت إلى بيتها تقول لنفسها لائمة: «بأبى أنت وأمى. أنت فى حاجة ربك وأنا فى حاجة الدنيا!».

ويبدو أن ما اعتراها من لوم لنفسها ظهر عليها، ولاحظه النبى عليه السلام حينما عاد، فسألها عما بها فأفصحت عما لامت فيه نفسها، وفى مرة ثانية اعتذرت إليه بقولها: وهل مثلى لا يغار على مثلك ؟ فقال: لقد جاءك شيطانك!

ولم تنس قط أن تتحلى بما يروقه من مرآها، وقالت لامرأة سألتها عما تصنع، فقالت لها: «إنْ كان لك زوج فاستطعت أن تنزعى نعلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلى».

* * *

والذى لا ريب فيها أن أمهات المؤمنين كنَّ يغرن على النبى مثل غيرتها عليه، ويجهدن فى رضائه مثل جهدها، ولكنهنَّ لم يبلغن شأوها فى حبها إياه ذلك الحب الذى هو الاقتراب بين نفسين فى البداهة والشعور.

ومن البديهى أن عائشة لم تبلغ هذه المنزلة طفرةً واحدة، بل لبثت السنوات الأولى من عشرتها له وهى تقترب من الأنس به إلى المعرفة بنفسه وعقله والترقى إلى عظمته ونبله.. حتى أدركت ما يتاح له أن تدركه من تلك العظمة التى تعلو على هامتها وتعلو على هامات الرجال من حولها.

ولكنها ببداهة المرأة، وبداهة الحب الأنثوى، كانت تستقرب ما يبعد عن غيرها، وتستعيض ما يفوتها من الفهم الواضح.

يقول الأستاذ العقاد:

«ومضت السنوات الأولى فى عشرة النبى وهى تفقه من أحاديثه ما تيسر لها أن تفقه ولا تقرأ كثيرًا من القرآن، أو كما قالت فى حديث الإفك: كنت «جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن.. والتمست اسم يعقوب فما أذكره فقالت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون».

«وقد أمهلها النبى فى هذه السنوات رفقًا بها وإعدادًا لفهمها وعزمها، ولكنه لم يفتأ رويدًا رويدًا يشركها فى العبء الذى ينبغى أن تنهض به زوجة النبى وأم المؤمنين وسفيرته الأولى إلى عالم النساء فى عصره وفيما يليه من العصور.

«فكانت تحضره إذا بايع النساء أو صلى بهن أو جلسن إليه يسألنه فى أمور الدين وآداب الزوجية، ويتفق كثيرًا أن يعرض عن الجواب حياءً فيوكلها بالتفسير والإسهاب حيث يعز الفهم على سائلاته اللواتى يستقصين فى السؤال.

«وما زالت رضى الله عنها تعى من سنن النبى فى المسائل النسائية وغير النسائية حتى احتاج الرجال أن يسألوها ويرجعوا إليها فى كل ما تراجع فيه السنن النبوية من شئون عامة وخاصة. ومن أعم المسائل التى روجعت فيها أن معاوية كتب إليها لتوصيه وترشده فأرسلت إليه تقول: سلام عليك. أما بعد فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من التمس رضاء الناس بسخط الله وكَّلَه الله إلى الناس»

«فلم يكن أعجب من سؤال معاوية فى تعميمه إلاّ حُسن الاختيار فى هذا الجواب. وهو ألزم ما يزود به الملوك من وصية وإرشاد.

«وقد نهضت السيدة عائشة بأمانة التبليغ والتعليم أحسن نهوض وأوفاه. فتورعت عن كتمان شىء من الأشياء التى تُسأل عنها ولها اتصال بقواعد الدين وأصول التطهير وشروط العبادات ونواقض الصلاة والصيام. فأسلوبها فى تبليغ هذه الأحكام هو أسلوب التعليم وأسلوب أم المؤمنين فى خطاب بناتها وبنيها من المسترشدات والمسترشدين. ولم يكن فى مقدورها أن تتوخى أسلوبًا غير هذا الأسلوب ولو عرضت لأخص الأمور التى تسكت عنها النساء، لأنها المرجع الذى لا يغنى عنه مرجع فى سنن النبى ومأثوراته وأعماله. فمن الإخلال بالأمانة النبوية أن تسكت عن سنة مطلوبة يعرضها السكوت للضياع».

كان أسلوبها فى تفصيل السنن النبوية والقواعد الشرعية، أداءً لفريضة الأمانة وضريبة الوفاء.

رجائى عطية

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