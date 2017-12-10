فى مدينة العـقاد 605 الصديقة بنت الصديق 6

عائشــة ولدت عائشة لأبى بكر الصديق من زوجته «أم رومان» واسمها زينب أو دعد مختلف فيه. وليست بنا حاجه للتعريف بأبى بكر، أما «أم رومان»- فقد اختلفوا أيضًا فى نسبها واتفقوا على أنها من كنانة. وكانت زوجة فى الجاهلية لعبد الله بن الحارث، صاحب الصديق، وولدت له ابنه طفيل، فل

عائشــة

ولدت عائشة لأبى بكر الصديق من زوجته «أم رومان» واسمها زينب أو دعد مختلف فيه.

وليست بنا حاجه للتعريف بأبى بكر، أما «أم رومان»- فقد اختلفوا أيضًا فى نسبها واتفقوا على أنها من كنانة.

وكانت زوجة فى الجاهلية لعبد الله بن الحارث، صاحب الصديق، وولدت له ابنه طفيل، فلما مات خلفه أبو بكر فتزوجها ليحفظ بيت صاحبه وحليفه.

ومن المتفق عليه أنها كانت ذكية، أسلمت وهاجرت ولقيت عنتًا شديدًا فى سبيل دينها وزوجها.

وتوفيت فى أرجح الراويات فى خلافة عثمان بن عفان.

أما ميلاد عائشة، فلا يُعْرف على التحقيق، وأقرب الأقوال إلى الصدق أنها ولدت فى السنة الحادية عشرة من أو الثانية عشرة قبل الهجرة، فتكون قد بلغت الرابعة عشر من عمرها أو قاربتها يوم بنى بها الرسول عليه السلام.

وكانت بيضاء، فكان عليه السلام يلقبها بالحميراء لبياضها، وكانت أقرب إلى الطول، وفى صباها نحيلة أو أقرب إلى النحول، حتى كانوا يحملون الهودج وهم يحسبونها أنها فيه كما جاء بروايتها، ثم مالت إلى شىء من السمنة بعد سنوات.

والمستفاد مما كانت تلقية من خطب فى موقعة الجمل- وتصل إلى السامعين ـ أنها كانت جهورية الصوت، ومن جملة أوصافها أنها كانت حية الطبع موفورة النشاط كدأب المزاج العصبى الذى ورثته عن أبيها رضى الله عنه.

والظاهر فيما يقول الأستاذ العقاد- أنها ورثت كثيرًا عن أبيها، وقد كان الصدّيق جميلاً، نحيلاً دقيق التكوين، فى طبعة حدة مع حدة فى الذكاء.

ومن شبهها بأبيها كان النبى عليه السلام، يقول حينما يسمعها تجيب من يساجلها: «إنها ابنة أبى بكر!»

وقد راضت حدة الطبع الموروثة زمنًا كما كان يفعل الصدّيق طوال حياته، ولكنها لم تبلغ من ذلك ما بلغه أبوها لقدرته وحاجته إلى سياسة الدنيا.

ومن المعهود أن الحدة تلازمها سرعة الغضب، وتلازمها أيضًا سرعة الصفح فى معظم الأحيان.

ويرى الأستاذ العقاد- أنها باستثناء موجدتها إزاء من خاضوا فى عرضها بغير حق فى حديث الإفك، وليس أهول من ذلك على البريئة ـ فإنه ليس فى أخبارها ما يناقض المشاهدة التى تلازم حدة الطبع من سرعة الغضب وسرعة الصفح والنسيان.

ومن هنا لا يجوز أن يقاس على موجدة السيدة عائشة فى مسألة الإفك- سائر خلائقها ودوافع ضميرها.

وتواترت الروايات على أنها صفحت عن حسان بن ثابت وقبلت عذره فيما نُسب إليه من شعر فى مسألة الإفك لا يرضيها، بل ونهت عن سبابه وشتمه، واستشهدت غير مرة بشعرٍ له فحواه أن عرضه وقاء لعرض محمد عليه الصلاة والسلام.

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ومن سجاياها الكرم، وكانت فيه إلى النجدة أقرب منها إلى السخاء، وهى فى ذلك على موروث من أبيها العظيم رضى الله عنه.

ومن روايات كرمها ونجدتها ـ أن عتبة بن أبى لهب زَوَّجَ جاريةً حبشيةً عنده وعلى غير رضاها عبدًا من عبيد المغيرة، فكرهته وأعرضت عنه، فرحمتها السيدة عائشة واشترتها وأعتقتها.

وروى ابن سعد عن عروة بن الزبير بن العوام قوله : «رأيت عائشة تتصدق بسبعين ألفًا (بعث بها إليها عبد الله بن الزبير)، وأنها لترقع جانب درعها».

وحدثت مولاتها «أم ذرة»- وهى من الثقات- أنها جعلت وهى صائمة تتصدق وتوزع ما أرسله إليها ابن أختها : ابن الزبير، حتى وزعت كافة ما أتاها، فلما أمست وجاء موعد إفطارها طلبت ما تفطر عليه، فلم تجد فى الدار ما يغنى، وقالت لها أم ذرة معاتبة: أما استطعت فيما أنفقت أن تشترى بدرهم لحمًا تفطرين عليه ؟!

فقالت لها عائشة: «لا تعنفينى! لو كنت أذكرتنى لفعلت».

وقد كانت بنت أبيها ـ فيما يقول الأستاذ العقاد- فى أكثر من خصلة من هذه الخصال النادرة بين الرجال والنساء، ولكنها كانت أشبه ما تكون به فى خصلة الصدق التى اشتهر بها ومن أجلها نعت بالصديق. وقد امتحن صدقها فى مآزق عسيرة فتمحصت جميعها عن معدن كريم ودلت على أصالة ميراثها النفيس من خصال أبيها العظيم.

لقد جر الخلاف على الخلافة، وما شجر بين الفرق، إلى ظاهرة وَضْع الحديث، ومع أن السيدة عائشة كانت تشترك فى خصومات المتخاصمين على الخلافة، باختيارها أو تساق للمشاركة على كره منها، وكانت أول من يُسمع إذا روت حديثًا يدفع خصومها ويعزز أنصارها، إلاَّ أنها فى كل ما روته لم تدل بحديث واحد تمسه الشبهات، ولم تحرف كلمةً واحدة إلى غير موقعها طواعية لإغراء النوازع النفسية، ولذلك كان الرواة يقولون: حدثتنا الصدّيقة بنت الصديق ـ وهو العنوان الذى اختاره الأستاذ العقاد لهذا الكتاب.

ومن الصفات التى شابهت فيها أباها- الذكاء المتوقد والبديهة الحاضرة الواعية، وسرعة الفهم وقدرة التحصيل والإحاطة بكل ما يقع فى متناولها.

وتعددت الروايات عن ارتجالها الاستشهاد بالشعر فى مناسبات مختلفات، وقد قال أبو زناد: ما رأيت أحدًا أروى للشعر من عروة بن الزبير، فقيل له : ما أرواك ! قال : وما روايتى فى رواية عائشة ! ما كان ينزل بها شىء إلاَّ أنشدت فيه شعرًا.

وكان عروة بن الزبير أشد الناس حبًّا لخالته عائشة وإعظامًا لها وتوقيرًا لسيرتها، ولكن الشواهد الشعرية فى أخبارها يدل على صدق ما وصفها به من غزارة الحفظ وحسن الاستشهاد.

ويؤخذ من بعض ما نقل عنها أنها كانت تسمع شعر زهير وتعجب به.

على أن الفهم والحفظ ملكتان معروفتان للسيدة عائشة، فهى فضلاً عن كثرة الشواهد الشعرية، روت عن الرسول عليه السلام أكثر من ألفى حديث، وحسبها أن يثبت لها عشر هذا العدد ليثبت لها أنها كانت تفهم وتعى وتحسن الحفظ.

ويروى الثقات أنها كانت تحفظ وتفقه وتفسر ولا يقتصر علمها على وعى الكلمات والعبارات، وقال أبو موسى الأشعرى : ما أشكل علينا أمرٌ فسألنا عنه السيدة عائشة إلاَّ وجدنا عندها علمًا فيه.

ولا ريب فيما يرى الأستاذ العقاد أنها كانت تقتدى بأبيها فى حفظ الأخبار والأنساب، كما كانت تقتبس من ميراث أخلاقة وطباعة وملكاته.

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وغزارة الإطلاع واضحة من لغة السيدة عائشة التى امتزجت بأسلوبها فى كل ما نقل عنها وفى الخطب والوصف بخاصة.

ويجتزئ الأستاذ العقاد من خطبة لها بعد وقعة الجمل تذكر فيها أباها ووصفها له فى خطبة أخرى، وما ألقته مرة على قبره. ليستخلص أنه كان لها أسلوب فيما يُرْتجل يناسب موضوعه، كما كان له أسلوب آخر فيما يجرى تحضيره.

ومع إلمامها باللغة العربية، تواترت الروايات عن علمها بطب زمانها وما يسمى فى زمانها بعلم الفلك والظواهر الجوية.

وهكذا تنظر إلى عائشة فترى فيما يختم به الأستاذ العقاد هذا الفصل ـ ترى المكان الذى خصتها به الآداب العربية، ورفعتها إليه الآداب الإسلامية والحظوة النبوية، وما استحقته بين أترابها من جمال وفهم ومعرفة وبيان.

رجائى عطية

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