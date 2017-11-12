فى مدينة العـقاد 586 فاطمة الزهراء والفاطميون 15

وأغرب الغرائب ألاَّ يخطر على بال أحد من هؤلاء المؤرخين، لماذا إذا كان هذا الظن صحيحًا- لم يظهر أحد من دعاة الإباحية فى المغرب حيث دولة الفاطميين وسلطانها، ولماذا لم يظهر دعاة الإباحية والتعطيل إلاَّ بعيدًا بعيدًا عن الدولة الفاطمية.. فى البحرين واليمن وفارس وبعض بقاع الشام! ولا يحتاج الناظر فى التار

وأغرب الغرائب ألاَّ يخطر على بال أحد من هؤلاء المؤرخين، لماذا إذا كان هذا الظن صحيحًا- لم يظهر أحد من دعاة الإباحية فى المغرب حيث دولة الفاطميين وسلطانها، ولماذا لم يظهر دعاة الإباحية والتعطيل إلاَّ بعيدًا بعيدًا عن الدولة الفاطمية.. فى البحرين واليمن وفارس وبعض بقاع الشام!

ولا يحتاج الناظر فى التاريخ إلى كبير عناء لاكتشاف أن الانتماء للإسماعيليين يمكن أن يكون مفهومًا من أُناس يقيمون فى بلاد الدولة العباسية ويعلنون الخروج عليها، وأن المنطق الحتمى فى هذه الحالة أن يلوذ هؤلاء بسلطان الفاطميين أو الإسماعيليين بالدولة الفاطمية فى المغرب، ليلقوا لديها السند فى حربهم على الدولة العباسية!

ولو حدث مثل هذا، لكان أولى أن تظهر فى بلاد المغرب طوائف الإباحة حيث سلطان الدولة الفاطمية.

ولقد حدث فعلاً ـ فيما يستشهد الأستاذ العقاد- أن القرامطة خلعوا البيعة الفاطمية ورجعوا إلى الدعاء على المنابر باسم الخليفة العباسى حين وقعت الجفوة بينهم وبين الخليفة الفاطمى فى القاهرة، وسوّل لهم الطمع أنهم قادرون على فتح مصر بعد أن جربوا حيلتهم فى فتح أطراف من بلاد الشام.

وقد يكون أغرب من هذا أن يقال عن الإباحة إنها الدرجة السابعة أو الثامنة التى يصل إليها المريد المترمّى فى كشف الحُجب والأسرار، ثم يُقال من ناحية أخرى إن هذه الإباحة سرٌّ مباح فى الطريق يعكف عليه المؤمن.

ويرى الأستاذ العقاد أن علم النفس وعلم التاريخ لم ينفصلا فى بحث من البحوث كما انفصلا فى بحث قضية الإسماعيلية والباطنية، ولهذا كثر فيها التخبط وقل فيه الثبوت والوضوح.

والمحنة هنا هى محنة المؤرخ لأنه يؤدى عملين ولا يستقل بعمل واحد: يعمل لمعرفة الحقيقة، ويعمل لاستخلاصها من الأباطيل التى تحجبها عن عمد وتدبير.

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يقول الأستاذ العقاد إننا عرفنا ألوانًا من النظم السرية التى اصطلحت عليها الجماعات المتسترة فى العصور القديمة، وبعضها دينى يتخذ له أغراضًا سياسية كالجماعات الأورفية والجماعات الفيثاغورية، ولا ندرى الآن كيف تكشفت هذه النظم المزعومة، بل لا ندرى هل هى فى الحق كانت موجودة متبعة أو هى أوهام وتخمينات من وحى الاستطلاع والاستنباط.

ولكننا إذا سمعنا عن نظم سرية فى عصور التاريخ القريب فلا معنى فى هذه الحالة للإحالة على القدم أو للخبط فى الظنون، إذ يحق لنا فى هذه الحالة أن نسأل عن المريد الذى تدرج فى مراتب الباطنية حتى وصل إلى قيادة الدعوة ثم خانها وأفشى أسرارها، أو يحق لنا أن نسأل عن الحاكم الذى تعقب الجماعة بعيونه وجواسيسه حتى كشف عن بواطنها، أو يحق لنا أن نسأل عن الأوراق المطوية التى نشرت بعد العثور عليها فى إبانها أو بعد انقضاء زمانها، ولسنا نذكر فيما اطلعنا عليه من أخبار الباطنية أن أحدا تحدث عن مريد واحد صعد على مراتبها من درجة التلميذ المبتدئ إلى درجة الحجة المطلع على جميع خفاياها، ولا أن أوراقا لها فصلت فيها نظمها وأسرارها وأذيعت فى أوانها أو بعد أوانها، بل زعم الرواة أن الذى فضح الجماعة وأنكر على جعفر الصادق نفسه دعواه قبل دعوى إسماعيل ابنه وخلفائه هو عبد الله بن ميمون القداح، ومن هو عبد الله بن ميمون القداح ؟ هو واضع النظام كله ومرتب الدرجات كلها ومصطنع التخفى والتنكر لبلوغ مقصده من الدعوة باسم إسماعيل بن جعفر الصادق جد الإماميين أجمعين..!

إن ابن ميمون القداح هذا، هو الذى قال شعرًا منه فيما زعم الرواة :

هات اسقنى الخمرة يا سنبر فليس عندى إننى أُنْشــــر

أما تــرى الشــــــيعة فى فتنةٍ يغرها عندى دينها جعفر

ونُسب إليه شعرٌ آخر عَرَّض فيه بعتيق أى الصديق، وبعمر بن الخطاب.

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ولا يكاد المؤرخ يمضى مع خبر من أخبار الباطنية، حتى يصطدم بالعقل أو بالواقع.. صدمةً توجب الشك وقد تجزم ببطلان الخبر وتلفيقه.

وخير من هذه «الورقيّات والنصيّات»- فيما يرى الأستاذ العقاد- أن نطمئن إلى مقياس واحد لا شبهة فيه من أهواء وأغراض السياسة، ثم تعرض عليه الأخبار عسى أن نهتدى إلى القول الصحيح.

هذا المقياس هو «الحالة النفسية الاجتماعية» التى كانت شائعة فى العالم الإسلامى من القرن الثالث إلى القرن الخامس للهجرة، وبخاصة ما يرجع منها إلى مطالب الحكم من ناحية، ومساعى التكتم والمداراة من ناحية أخرى.

فقد دخلت الدولة العباسية فى طور الضعف والتفكك منذ أواخر القرن الثالث الهجرى، فاختلت قواعد الحكم وكثر المنفصلون عن الدولة والمنتفضون عليها، وكان الدين هو حجة المطالبين بالحكم وحجة الخارجين عليه، فالذين ينكرون شرعية حكم بنى العباس، يحتكمون إلى أنه لا حق لهم فى وجود عترة النبى من أبناء علىّ وفاطمة، والذى قد يعترفون لهم بالحق الشرعى باعتبار قرابة العم (العباس) أقرب من قرابة ابن العم (علىّ)، فإنهم يأخذون عليهم تركهم الدولة للوزراء من الترك أو الديلم أو كتاب الدواوين والذين يتواطئون مع الولاة لنهب الأموال وبذلها للصنائع والأعوان.

وفى وسط هذا الخضم بأدعياته المتواثبين، تتابع المنتحلون للمعاذير الدينية فى طلب الحكم أو عصيان الحاكمين.

رجائى عطية

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