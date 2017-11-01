فى مدينة العـقاد 579 فاطمة الزهراء والفاطميون 8

ينبغى الالتفات فى مناقشة موقف الأستاذ العقاد من النسب والأنساب، والذريّة الفاطمية، وما ترتب على ذلك أنه ليس نابعًا من قيم عصرنا، فعصرنا يأبى وراثة الحكم بأية صورة من صوره، وأيًّا كانت أسانيده، لا سيما إذا انحصرت فى النسل والذريّة.وإنما ينبغى أن يُنظر إلى ما كتبه الأستاذ العقاد فى هذا الشأن، فى إطا

ينبغى الالتفات فى مناقشة موقف الأستاذ العقاد من النسب والأنساب، والذريّة الفاطمية، وما ترتب على ذلك أنه ليس نابعًا من قيم عصرنا، فعصرنا يأبى وراثة الحكم بأية صورة من صوره، وأيًّا كانت أسانيده، لا سيما إذا انحصرت فى النسل والذريّة.

وإنما ينبغى أن يُنظر إلى ما كتبه الأستاذ العقاد فى هذا الشأن، فى إطار بحث تاريخى يحسب بمقاييس زمانة، لا بمقياس عصرنا.. والذى لا شك فيه أن هناك دولة قامت واستمرت فى الحكم لسنوات ما بين المغرب العربى إلى مصر والشام، وهى تحمل اسم الدولة الفاطمية، مستمدة من انتسابها لفاطمة الزهراء حجتها فى الحكم الذى ناضلت للوصول إليه، وحجتها فى المحافظة عليه.

فالفاطميون واقع تاريخى.

والدولة الفاطمية واقع تاريخى.

مثلما أن الدولة الأموية والدولة العباسية والدول الموازية لها أو المتفرعة عنها واقع تاريخى.

ومناقشة التاريخ، والعوامل التى أثرت فيه، لا يعنى بالضرورة الانقياد للمجارى التى جرى فيها.

وقد رأيت أن أبدأ بهذا الإيضاح، لأنه عسير على عقلى أن يساير منطق الوراثة فى الحكم لأنه جرى على مدى قرون، وقامت عليه دول، وزوت أو زالت دول.

وقد كنت أقول ولا أزال إن أحقيّة علىّ بن أبى طالب بالخلافة، لم تكن مستمدة فقط أو بالأساس، من مجرد قرابته.. سواء قرابة العصب والدم، أم قرابة النسب والمصاهرة..فقد كان شركاؤه فى قرابة العصب والدم عديدين، من بنى هاشم وبنى عبد المطلب وبنى أبى طالب وبنى العباس، ولكن أحدًا منهم لم يكن فى مكانة علىّ التى تجلت فى سابقته للإسلام، وتجلت فى فدائه وفى بذله وعطائه، وتجلت فى علمه وتفقهه فى الدين.

وكان للإمام علىّ شركاءً فى النسب والمصاهرة، فليس الوحيد الذى صاهر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن عثمان بن عفان زاد عليه فى أنه صاهر النبى مرتين، وتزوج من ابنتين له على التوالى، حتى حمل لقب «ذو النورين» كناية عن مصاهرته للنبى عليه السلام مرتين، ولكن عثمان على فضله وسابقته وبذله لم يحمل كل ما حمله الإمام علىّ من سجل قَلّ فيه نظراؤه.

لذلك قلت ولا أزال، إنه يظلم الإمام علىّ من يضيف إلى مناقبه وعناصر جدارته بالخلافة، قرابته ونسبه إلى رسول الله. فإنه كان جديرًا بهذه الخلافة بما توافر له من مناقب وسابقة وكفاءة وجدارة وعطاء.

لست أخفى أننى تابعت الأستاذ العقاد فى سيرة فاطمة، متابعةً طيعةً شغوفةً بالإطلال على دوحة الزهراء.

ولكنى لم أمض معه طيّعًا فى متابعة الذرية الفاطمية، وما تعلق بالفاطميين والدولة الفاطمية، ليس إنكارًا لحق الانتساب إلى هذه الدولة، وإنما تحفظًا على أن يحتل هذا

«الانتساب» كامل الصورة، ليبدو وكأنه قد حلّ محل عناصر الكفاءة والأهلية والجدارة والمناقب الشخصية.

ولا شك أن هناك خصوصية فى الحسين بن علىّ، مردها أنه فضلاً عن نسبه الشريف، كان صاحب علم وفقه وقيم ومبادئ ومناقب، جعلته فى مقدمة الباقين من الصحابة والتابعين بعد زمن الراشدين، وجعلت كفة الميزان تميل ناحيته بقوة فى مقابل يزيد بن معاوية الذى بوأه أبوه قسرًا ولاية العهد من بعده، على ما فيه وما اعتاده من لهو وتنعم وتعاطى للخمر وسماع للطنابير ومنادمة لمجالس القيان، مع قلة الخبرة بشئون الحكم الذى كان منصرفًا عنه لملاهيه.

وعلى ذلك فإن النسب الشريف للحسين، لم يكن هو فقط مناط أفضليته على «يزيد»، وجدارته بتولى الأمور، وقد كان بالفعل هو الجدير بذلك، دون أن يخل ذلك بنسبه الطاهر، ولا بعمق المأساة التى جرت بمقتله وأهل بيته فى كربلاء، ولم يمض على انتقال النبى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى سوى خمسين عامًا، فدل ذلك وهو الجدير بالدراسة على أن الدنيا دخلت بكل إغراءاتها على معظم الناس، وابتعدت بهم عن قيم ومبادئ وتعاليم الدين، فكان الصراع فى حقيقته بين خلافة دينية قويمة، وبين ملك دنيوى عضوض، ولأن الزمن كان قد صار زمن ملك، انتصر يزيد كما غنم من قبله أبوه معاوية، على ما تقدم تناوله فى عبقرية الإمام ومعاوية فى الميزان.

لست بهذا أصادر على الأستاذ العقاد، وإنما أمهد فقط للإلمام بما كتبه فى تفسير تداعيات التاريخ فى أوانها، لا فى عصرنا وأواننا.

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وأعود إلى ما بدأ به الأستاذ العقاد حديثه عن الذريّة الفاطمية، من ملاحظة أن العرب أمة نسّابة، يعنيها النسب لأنها اعتمدت عليه فى مفاخرها وفى مصائرها، مثلما اعتمدت عليه فى حروبها.

الخليع عندهم هو القطيع عن نسبه.

وبعد الإسلام زاد الاهتمام بحفظ الأنساب، ولجأوا إليه فى تدوين الدواوين، كما لجأوا إليه فى ميادين القتال، فكلما حمى الوطيس نودى فى الناس: انتسبوا.. أى ينتسب كلٌّ إلى قبيلته ومرادهم من ذلك أن يستحى المنتسب من عار الهزيمة التى ستلحق بنسبه ويمتد عارها إلى ذريّته.

وبديهى فى الأمة النسابة أن تتعاظم العناية بذريّة النبى عليه الصلاة والسلام، صونًا للنسب الشريف من ناحية، ودفعًا للأدعياء من ناحية أخرى.

ويضيف الأستاذ العقاد أنه لم يقع أى لبس قط فى نسب أبناء فاطمة مدى الصدر الأول للإسلام، ولم يدّع أحدٌ أى شك فى هذا النسب طوال الدولة الأموية، ولم يدّعه أحدٌ طوال الدولة العباسية، وظل الأمر على هذا النحو إلى أن قامت بالمغرب العربى دولة تسمت بالدولة الفاطمية، وامتد سلطانها إلى مصر والشام.

ومع أن المأمون سعى بعد فترة من حكمه لإنصاف العلويين، وعهد بولاية العهد من بعده إلى «علىّ الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق»، إلاَّ أنه قال له يومًا فيما ينقله الأستاذ العقاد: «بم تدعون هذا الأمر ؟» فقال علىّ بن موسى الرضا بقرابة «علىّ» من رسول الله وبقرابة «فاطمة»، فقال له المأمون: «إن لم يكن ها هنا إلاَّ القرابة فقد خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم من كان أقرب إليه من علىّ أو فى مثل قدره، وإن كان بقرابة فاطمة من الرسول، فإن الحق بعدها للحسن والحسين، وليس لعلىّ فى هذا الأمر حق وهما حيان، فإن كان الأمر كذلك فإن عليًّا قد ابتزهما حقهما».

ولا مراء فيما يقول الأستاذ العقاد أن هذا المنطق مردود عليه، ولا يعجز علىّ الرضا أو غيره أن يرد على المأمون فى هذا المقام، إلاَّ أن علىّ الرضا لم يفعل، ربما إيثارًا لعدم الدخول فى لجاجة، وأيسر ردٍّ أن أحدًا من جدود بنى العباس لم يتجاسر على طلب الخلافة فى حياة علىّ، ولا فى حياة الحسن والحسين.

ومع أن دعاة الدولة العباسية كانوا يدفعون العلويين بمثل ما قاله المأمون، إلاَّ أنهم لم يتجرأوا قط على محاربة الولاء للمنتسبين للزهراء، إلاَّ بدعوى غير دعوى النسب.

رجائى عطية

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