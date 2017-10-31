فى مدينة العـقاد 578 فاطمة الزهراء والفاطميون 7

الأب الشفوقلم يكن النبى عليه الصلاة والسلام يألو جهدًا فى البِر بأمّ أبيها كما كان يحلو له أن يناديها، وكان يخصها بالقسم الأوفى مما يأتيه من أنفال، وكان يوزعه جميعه على ذويه وأهل بيته، ولكنه يخص الزهراء لما بها ويعرفه النبى الأب الشفوق.كان عليه الصلاة والسلام يعلو على إشفاق المشفقين.يبكى لأنه

الأب الشفوق

لم يكن النبى عليه الصلاة والسلام يألو جهدًا فى البِر بأمّ أبيها كما كان يحلو له أن يناديها، وكان يخصها بالقسم الأوفى مما يأتيه من أنفال، وكان يوزعه جميعه على ذويه وأهل بيته، ولكنه يخص الزهراء لما بها ويعرفه النبى الأب الشفوق.

كان عليه الصلاة والسلام يعلو على إشفاق المشفقين.

يبكى لأنه يرى أحب الناس إليه وأقربهم منه جائعة مرهقة، ثم لا يملك لها ما يشبعها ويعفيها من عنائها، بينما يملك كل شىء فى الجزيرة العربية، ويستطيع إذا أراد أن يكون له من المال والثروة ما يشاء ويغنيه عمّا يلاقيه ويلاقى أهل بيته وأقربهم إلى قلبه..

نعم، إن هذا هو برهان النبوّة المحمدية..

وكان أيضًا برهان الابنة البارّة التى استحقت بكل ما كانت تحمله وتتحمله أن تكون « أمّ أبيها ».

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ولم يكن بالزهراء من سقم كامن يعرفه الوصّافون من وصفه، وكان العرب بارعون فى وصف الصحة والسقم، إلاَّ أن أحدًا لم يكتشف أسباب شكواها ولا ما عساه يكون من أعراض مرض يذهب بالناس فى مقتبل الشباب..

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حضرها الموت وخذلتها جوارحها، ولكن عزيمتها حاضرة فى مواجهة الموت لا تخذلها، فتولت أمر غسلها وحملها على النعش بنفسها، وقالت لصاحبتها « أسماء بنت عميس » بعد أن اغتسلت : « يا أمّه !

ائتينى بثيابى الجدد »، فلبستها ثم قالت : « لقد اغتسلت، فلا يكشفن لى أحدٌ كفنًا ».

وشكت نحول جسمها فقالت لصاحبتها: «أتستطيعين أن توارينى بشىء؟» قالت أسماء: «إنى رأيت الحبشة يعملون السرير للمرأة ويشدون النعش بقوائم السرير»، فعُمل لها نعشها قبل وفاتها، ونظرت إليه فقالت: «سترتمونى ستركم الله..» وتبسمت، ولم تُر مبتسمة بعد وفاة أبيها إلاَّ ساعتها.

وكانت وفاتها على القول الأشهر، ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة للهجرة، ودفنت حسب وصيتها كما دفن رسول الله.

فى كل دين كما يقول الأستاذ العقاد ـ صورة للأنوثة الكاملة المقدسة يتخشع بها المؤمنون، فإذا كانت قد تقدست فى المسيحية صورة مريم العذراء، فلا جرم أن تتقدس فى الإسلام صورة فاطمة البتول.

شخصية الزهراء

اجتمعت للزهراء فى التاريخ هذه المكانة، لأنها بنت نبى، وزوجة إمام، وأم شهداء..

بيد أن هذا البيان اكتمل « بحقها الشخصى »، أو بصفاتها التى كان لها أثر فى حوادث التاريخ..

هذا الجانب الذى يهتم به الأستاذ العقاد، يمثل أصلا قويًّا من أصول الدعوة التى ثبتت أجيالاً طوالاً فى مجرى الزمن، ولم تزل آثارها باقية فى عصرنا، وفيما سوف يلى من العصور.

لم يعرف التاريخ نظيرًا لثبات بنى علىّ وفاطمة على حقهم فى الإمامة، أو فى الخلافة، ولا صبر صبرهم فى تحمل المحن التى لاقتهم !

حوربوا فيها زمنًا، وتولاها من لا شك عندهم ولا عند الناس فى فضلهم عليه.. تولاها معاوية، وتولاها بتوريث معيب يزيد بن معاوية، فأنفوا أن يتركوا واجبهم استخذاءً وخضوعًا، فحاربوا كما حوربوا، وصبروا على الشدائد كما لم يصبر أحد، وصمدوا مائة سنة، ثم مائتين، ثم ثلاثمائة سنة، حتى دانت لهم الخلافة باسمهم فى الدولة الفاطمية..

ولولا خصال فيهم تعينهم على هذا النضال، لما ثبتوا عليه هذا الثبات، ولما استطاعوا أن يصمدوا للعسف والعنت من بنى أمية ثم من بنى العباس، ولا أن يواصلوا وهؤلاء وأعوانهم وأتباعهم يلاحقون أبناء على وفاطمة بالقتل والاستئصال.

فإذا كان مرجع هذه الخصال إلى الوراثة، فلا شك أنها موروثة عن فاطمة كما هى موروثة عن الإمام على بن أبى طالب.

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وفى أخلاق السيدة فاطمة مدد صالح للثبات على الحق الذى يعتقده صاحبه، فلا ينكص عنه.

كانت رضى الله عنها شديدة الاعتزاز بنسبها إلى أبيها، وكانت مفطورة فيما يقول الأستاذ العقاد- على يقين التدين، وكانت ذات إرادة لا تهمل فى حساب أى شأن، وظهرت إرادتها فى المواقف القليلة التى نقلت عنها.

ويبدو أن نظرة التدين لديها فيها وراثة من أبويها : كان حسبها ما ورثته من أبيها خاتم الأنبياء والمرسلين وما تعلمته منه بالتربية وبالمجاورة، ولكنها ورثت أيضًا من أمها خديجة بنت خويلد الذى تصدى أبوها لعاهل اليمن غيرة على الكعبة، والذى شغل ابن عمها ورقة بن نوفل بالدين فى الجاهلية، وفرغ حياته له بلا دعوة من أحد.

ومن فطرة التدين فى الزهراء وريثة محمد وخديجة، أنها كانت فيما يقول الأستاذ العقاد ـ شديدة التحرج فيما اعتقدته من أوامر الدين ونواهيه.

وكانت تتحرج فيما تجهله ولا تترخص وتشتد على نفسها..

وقد تقدم ما وصفتها به السيدة عائشة من أنها كانت أشبه الناس بأبيها،

فى مشيتها وحديثها وكلامها، وزادت على ذلك فقالت : « ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها ».

وقد تجلت إرادتها التى لا تُهْمل، فى أمر زواجها، وفى محاجتها لزوجها، ومحاجتها لأبى بكر وعمر فى مسألة الميراث.

كانت لا تتكلم حتى تُسْأَل، ولا تتعجل الحديث فيما تعلم ناهيك بما لا تعلم، ولذلك انحصرت الأحاديث التى روتها عن أبيها فيما سمعته منه فى البيت أو فى المسجد.

فإذا كانت الزهراء قد غادرت الحياة وهى فى نحو الثلاثين، فإن ظهور هذا الجد وهذا اليقين وهذه العزة وهذه الإرادة وهى فى تلك السن الباكرة، فدليل على قوة كامنة لعلها تفسر خلائق بنيها وما استمدوه من هذا الميراث المكين.

رجائى عطية

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