فى مدينة العـقاد 571 الحسين أبو الشهداء 22

كلمة العدللم تنقض أربع سنوات على جريمة كربلاء، حتى كان يزيد بن معاوية قد قضى نحبه، ولحقت كلمة العدل بكل من مد يدًا إلى الحسين وذويه.سلط الله على قاتلى الحسين، كفؤًا لهم فى النقمة والنكال كما يقول الأستاذ العقاد، فانبرى لهم المختار بن أبى عبيد الثقفى، المشهور اختصارًا بالمختار الثقفى، فلم ينج من

كلمة العدل

لم تنقض أربع سنوات على جريمة كربلاء، حتى كان يزيد بن معاوية قد قضى نحبه، ولحقت كلمة العدل بكل من مد يدًا إلى الحسين وذويه.

سلط الله على قاتلى الحسين، كفؤًا لهم فى النقمة والنكال كما يقول الأستاذ العقاد، فانبرى لهم المختار بن أبى عبيد الثقفى، المشهور اختصارًا بالمختار الثقفى، فلم ينج من ملاحقته عبيد الله بن زياد، ولا عمر بن سعد، ولا شمر بن ذى الجوشن، ولا الحصين بن نمير، ولا خولى بن يزيد، ولا أحد ممن أحصيت عليهم ضربة أو طعنة أو كلمة أو امتدت أيديهم بالسلب والنهب والإهانة، إلى الأموات والأحياء !

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وقد بالغ المختار الثقفى فى النقمة، فقتل وأحرق ومزَّق وهدم الدور، وجوزى كل قاتل أو ضارب أو ناهب بما يعادل جريرته..

قتل ابن زياد وأحرق، وقتل شمر بن ذى الجوشن وتركت أشلاؤه للكواسر والكلاب، ومات مئات من الرؤساء بمثل هذه المثلات، وألوف من الجند وأتباعهم الذين ظل الناجى منهم مطاردًا هائمًا لا يستقر له قرار!

وصمد الحجاز فى ثورته على الأمويين إلى أيام عبد الملك بن مروان، فلحقت به وقائده الحجاج بن يوسف الثقفى جريرة حصار مكة، وضرب الكعبة بالمنجنيق والحجارة، والتحريق بالنيران !

وما زالت هذه الجرائر تتلاحق حتى تقوض من وطأتها ملك بنى أمية، وخرج لهم السفاح الأكبر وأعوانه فى الدولة العباسية، فسفك الدماء وعم بنقمته الأحياء ولم تنج مقابر الأموات !

دفع بنو أمية جزاء جريمة كربلاء، وضربة المدينة، وضربة البيت الحرام، فإذا بالدولة الأموية تذهب بددًا فيما لا يجاوز عمر رجل واحد من تاريخ الفاجعة الدموية التى جرت فى كربلاء !

نهاية المطاف

من الظافر

من الغبن أن لا يلقى الخاطئ جزاءه على عمله وخطيئته، وأثقل منه غبنًا أن تنقلب الأمور فيُجزى المحسن بالإساءة، ويُجزى المسىء بالإحسان !

والجزاء الحق هو الوجهة الواحدة التى تلتقى فيها كل المقاصد الرفيعة..

والجزاء الحق غرض مقصود لذاته، يحرص عليه العقل الإنسانى، كرامة لنفسه، ويقينًا من صحته وصواب أدائه..

قد كان يزيد يوم كربلاء هو صاحب النصر المؤزر فيما تراءى له ولأعوانه..

والحسين فى ذلك اليوم، كان فى نظرهم هو المخذول الذى لا مطمع آخر فى النيل منه..

ولكن الآية قد انقلبت، وقام الميزان.. فاتجه العدل إلى غايته يقدم درسًا للحياة..

والجوهر أو المحز، أن مسألة الحسين ويزيد كانت صراعًا بين خلقين، وتجادلا لأحقاب، فأسفرا عن نتيجة فاصلة، هى الأحق بالنظر والتعليق..

إن من يسعى بالحيلة والخداع، لا يبلغ إلاَّ مأربه وكفى، ولا ينفعه ذلك فى موازين الحق والثناء.

ومن خسر حياته فى سبيل إيمانه، لا ينكب بعد هذه الخسارة بخسارة أخرى، وإنما يجازى بأحسن جزاء فى السمعة والعطف والثناء..

وهذا هو الفيصل العادل أعدل ما يكون، فيما وقع بين الحسين ويزيد..

إن كل أخطاء يزيد ثابتة عليه، ومنها خطؤه فى حق نفسه ودولته ورعاياه.. وليس له فضل واحد ولا مأثورة واحدة تنقض أوزاره وما دمغه به ناقدوه..

بل لحق به جريرة ضرب المدينة واستباحتها واستباحة أهلها، وكبيرة حصار مكة وضرب الكعبة، وتسليطه كلٍّ من زياد ابن أبيه ومسلم بن عقبه على خلائق الله!

ولا يحق لحامل هذه الوصمة، ولا لخدامه، أن ينازعوا الشهداء، وأبى الشهداء، فى ذخيرة العطف الخالد..

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لقد أشربت الطبائع الآدمية حب الشهداء والعطف عليهم وتقديس ذكرهم، ولا يعارضهم إلاَّ ذوو المنافع وميتو الضمائر !!

إن الدعاة المستشهدين يخسرون حياتهم وحياة ذويهم، ولكنهم يرسلون دعوتهم من بعدهم ناجحة متفاقمة فتظفر فى نهاية مطافها بكل شىء حتى المظاهر العرضية والمنافع الأرضية..

وأصحاب المظاهر العرضية والمنافع الأرضية يكسبون فى أول الشوط ثم ينهزمون فى وجه الدعوة المستشهدة حتى يخسروا حياتهم أو حياة ذويهم، وتوزن حظوظهم بكل ميزان فإذا هم بكل ميزان خاسرون..

وهكذا أخفق الحسين ونجح يزيد..

ولكن يزيد ذهب إلى سبيله وعوقب أنصاره فى الحياة والحطام والسمعة بعده بشهور، ثم تقوضت دولته ودولة خلفائه فى عمر رجل واحد لم يجاوز الستين..

وانهزم الحسين فى كربلاء وأصيب هو وذووه من بعده، ولكنه ترك الدعوة التى قام بها ملك العباسيين والفاطميين وتعلل بها أناس من الأيوبيين والعثمانيين، واستظل بها الملوك والأمراء بين العرب والفرس والهنود، ومثل للناس فى حلة من النور تخشع لها الأبصار..

وباء بالفخر الذى لا فخر مثله فى تواريخ بنى الإنسان غير مستثنى منهم عربى ولا أعجمى وقديم ولا حديث.

أبو الشهداء

كان الحسين هو الشهيد الذى لبى نداء المروءة والأريحية، وأطاع وحى الإيمان والعقيدة، وضرب للإنسانية مثلاً يجاوز حياة الفرد الواحد بل وحياة الأجيال الكثيرة..

إنه لم يعمل لواجبات يوم، ولا نظر إلى عمر واحد بين مهد ولحد، ولكنه عمل للدوام ونظر إلى الخلود، فكان بحق أبا الشهداء.

عاشق الجمال

من آيات هذا الجمال، أنه يتحدى المنفعة، ويؤثر البطولة على السلامة. فإذا تعلقت القريحة بالجمال، فلا جرم أنه وزن الأمور بميزان الخلود الذى ينشد الجمال والكمال.

(انتهى)

رجائى عطية

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