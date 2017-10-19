فى مدينة العـقاد 570 الحسين أبو الشهداء 21

تبعة يزيدبغض النظر عن المشارب والأهواء، فى محاولة رفع التبعة عن يزيد، فإن الثابت الذى لا جدال فيه أن يزيد بن معاوية لم يعاقب أحدًا من ولاته ورجاله على ما اقترفوا فى فاجعة كربلاء.بل ودل على تبعته فيها فواجع لاحقه لا مجال لإفلاته من تبعتها.. فهو الذى بعث مسلم بن عقبة، الشيخ المخرف الضاغن، لإسكات ث

تبعة يزيد

بغض النظر عن المشارب والأهواء، فى محاولة رفع التبعة عن يزيد، فإن الثابت الذى لا جدال فيه أن يزيد بن معاوية لم يعاقب أحدًا من ولاته ورجاله على ما اقترفوا فى فاجعة كربلاء.

بل ودل على تبعته فيها فواجع لاحقه لا مجال لإفلاته من تبعتها..

فهو الذى بعث مسلم بن عقبة، الشيخ المخرف الضاغن، لإسكات ثورة المدينة بعد أن ضجت بالقتلة البشعة للحسين وأهل بيته، وبعد أن عاد وفدٌ منها دعى لزيارة يزيد فى دمشق، فعادوا ينقلون ما رأوا عليه يزيد من لهو وفسق وشرب للخمر وضرب بالطنابير وعزف للقيان عنده، ولعب بالكلاب..

ومسلم بن عقبة هذا، قائد يزيد إلى المدينة، قد استباحها، وتحكم فى رجالها ونسائها، وتعقب من ينكر سياسة كربلاء بفكره أو بقلبه.

وقد كان بوسع يزيد، لو برأ من تبعة كربلاء، أن يعاقب مجرميها، ولكنه على نقيض ذلك أمر بلعن علىّ والحسين وآلهما على المنابر وكافة أرجاء الدولة الإسلامية.

وهناك من رجح عنده أن ابن زياد كان على إذن مستور بكل ما صنع فى كربلاء، ويكرس لديهم هذا الظن بأن «استئصال ذرية الحسين كانت خطة يزيد لوراثة الملك وحفظها من بعده فى عقبه».

ويرى الأستاذ العقاد أنه لم يكن الأمر متفقًا عليه بين يزيد وابن زياد وأتباعهما، فإنه المساءة التى تلى التدبير مباشرة فى السوء والشناعة، وهى تنجلى فى التهاون المعيب الذى لا تستقيم عليه شئون دولة.

ويبدو للأستاذ العقاد أن تهاون يزيد أقرب إلى الظن بإيعازه وتدبيره، وهو لذلك لا يأخذ باعتذار ابن زياد بعد موت يزيد، بأن يزيد كان قد أشار مخيرًا بين قتل الحسين أو قتله هو، فاختار قتل الحسين. فهذه فيما يرى رواية لاحقة لا يوجد ما يؤيدها ومات المنسوبة إليه.

إلاَّ أن المؤكد أن هناك من الأمويين وإن كانوا قلة من حزن أو شجب فاجعة كربلاء، وقد تقدم ما أبداه «يحيى بن الحكم»، أما معاوية الابن الصالح الورع ليزيد، فكان أكثر حزنًا، وأصرح فى إدانة الأمويين بهذه المقتلة.

ولم تنقض سنتان على هذه الفاجعة، إلاَّ وماجت المدينة بثورة حنق جارف تقدمت الإشارة لبعضه.

ثورة المدينة

تقدم أنه فضلاً عن فاجعة كربلاء، عاد الوفد الذى كان مدعوًّا من يزيد لزيارته فى دمشق، منكرًا كل الإنكار لما رأوا عليه يزيد، مجمعين على خلع بيعته، وراحوا يقولون لأهل المدينة: «إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشرب الخمر، ويضرب بالطنابير، ويعزف عنده القيان، ويلعب بالكلاب ويسمر عنده الخراب».

وقال رئيسهم عبد الله بن حنظلة الأنصارى وهو ثقة عند القوم لصلاحه وزهده: «لو أنى لم أجد إلاَّ بنى هؤلاء وكان له ثمانية بنين لجاهدت بهم. وقد أعطانى وما قبلت عطاءه إلاَّ لأتقوى به»

والتهبت نار الثورة بالألم المكظوم والدعوة الموصولة، فأخرج المدنيون والى يزيد وجميع من بالمدينة من الأمويين ومواليهم وأعلنوا خلعهم للبيعة..

وصدق ابن حنظلة النية، فكان يقدم بنية واحدا بعد واحد حتى قتلوا جميعا، وقتل بعدهم أنفة من حياة يسام فيها الطاعة ليزيد وولاته.

وبدا فى ثورة المدينة، أن يزيد لم يستفد كثيرًا ولا قليلاً من عبرة كربلاء، لأنه سلط على أهلها رجلاً لا يقل فى لؤمه وغلّه وسوء دخلته، وولعه بالشر والتعذيب، وعبثه بالتقتيل والتمثيل، عن عبيد الله بن زياد، وهو مسلم ابن عقبة المرى، فأمره أن يسوم الثائرين البيعة بشرطه، وأن يستبيح مدينتهم ثلاثة أيام إن لم يبادروا إلى طاعته، وكان شرطه الذى سامهم إياه بعد اقتحام المدينة وانقضاء الأيام الثلاثة التى انتظر فيها طاعتهـم «أنهم يبايعون أمير المؤمنين على أنهم خول له يحكم فى دمائهم وأموالهم ما شاء».

والمتفق فى أقوال الرواة، أن مسلم بن عقبة، القائد المندوب من يزيد، «استعرض أهل المدينة بالسيف جزرًا كما يجزر القصاب الغنم، حتى ساخت الأقدام فى الدم، وقتل أبناء المهاجرين والأنصار».

وأورد ابن كثير فى البداية والنهاية، أن مسلم بن عقبة «أوقع من المفاسد العظيمة فى المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف».. ولم يكفه أن يسفك الدماء ويهتك الأعراض، وإنما كان يلتذ بما يجريه، من ذلك أنهم عندما جاءوه بالصحابى «معقل بن سنان» صاحب رسول الله، هش له وتلقاه بما يطمعه، ثم أمر له بعد أن سأله عن عطشه بشربةٍ من سويق اللوز الذى زودهم به أمير المؤمنين فيما قال، فلما شربها الصحابى، إذْ بابن عقبة يقسم قائلاً له فى تشفٍّ. «أما والله لا تبولها من مثانتك أبدًا.. وأمر بضرب عنقه !»

ويروى ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة أن عدد القتلى يومئذ من الأنصار والمهاجرين ووجوه أهل المدينة بلغ ألفًا وسبعمائة، وقتل سائرهم من الناس عشرة الآلف، سوى النساء والصبيان.

ومن حوادث الاستباحة والمثلة، أن أحد جند مسلمة بن عقبة دخل على امرأة نفساء من نساء الأنصار ومعها صبى لها، فقال: «هل من مال ؟» فلما أقسمت له أنهم ما تركوا لهم شيئًا، هددها بأنها إن لم تخرج له شيئًا ليقتلنها وصبيها هذا، فلما قالت له جزعة: «ويحك.. إنه ولد ابن أبى كبشة الأنصارى صاحب رسول الله»- أخذ هذا العتل برجل الصبى والثدى فى فمه فجذبه من حجرها، وضرب به الحائط فانتثر دماغه على الأرض.

وهذا مجرد مثل من أمثال تكررت للنساء والأطفال ببيوت المدينة !!

وقد مات هذا السفاح وهو فى طريقة من المدينة إلى مكة، وقد انتووا أن يكرروا فيها ما فعلوه بالمدينة، داهمه الموت الذى لا سبيل لتلافيه، فدفن ببعض الطرق، ولكن تعقبه بعض الموتورين فنبشوا قبره وأحرقوه !

رجائى عطية

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