فى مدينة العـقاد 568 الحسين أبوالشهداء 19

مصرع الحسينكان الحسين هو المستهدف الأول بالسهام التى جعلت تنهمر كالجراد، وأنصاره يحمونه بأنفسهم، وكان اللافت أن الفئة الكثيرة المهاجمة، هى التى ضاقت بالفئة القليلة، وسول لهم ضيقهم- ونفوسهم الصغيرة- أن يهدموا الأخبية على النساء والأطفال، ليحاصروا معسكر الحسين من جميع الجهات، ثم أخذوا فى إحراقها على

مصرع الحسين

كان الحسين هو المستهدف الأول بالسهام التى جعلت تنهمر كالجراد، وأنصاره يحمونه بأنفسهم، وكان اللافت أن الفئة الكثيرة المهاجمة، هى التى ضاقت بالفئة القليلة، وسول لهم ضيقهم- ونفوسهم الصغيرة- أن يهدموا الأخبية على النساء والأطفال، ليحاصروا معسكر الحسين من جميع الجهات، ثم أخذوا فى إحراقها على من فيها، وأصحاب الحسين يدافعونهم عنها، فلما رأى الحسين أن ذلك يشغلهم عن قتال مهاجميهم، طلب إليهم أن يدعوهم يحرقونها.

وظل الحسين على رباطة جأشه وحضور ذهنه فى هذه المحنة المتراكبة التى تعصف بالصبر والألباب، وهو رضى الله عنه يحمل هَمَّ من حوله، ويقاسى معهم العطش والجوع، ويلقى باله إلى حركات المهاجمين ومكائدهم.

وتكاثر عليه وَقْر الأسى، كلما فجع بشهيد من أصحابه، ولا ينى وسط هذا الخضم عن كفكفة الجرحى والمصابين، ومداواة الجراح والآلام، ويستمد من ذلك كله عزمًا للصمود أمام موجات الهجوم العاتى.

وإنه عليه الرضوان لفى هذا كله مما يقصم الأصلاب، إذا بالرماح والسيوف تنوشه من كل جانب، وإذا بالقتل يتعدى الرجال إلى الأطفال والصبيان من عشيرته وأهل بيته، وسقط كل من معه واحدًا إثر الآخر حتى لم يبق حوله غير ثلاثة يناضلون دونه ويتلقون الضربات عنه، بينما يأذن لهم أن يتركوه وينجوا بأنفسهم وقد دنت الخاتمة.

نظر الغلام عبد الله بن الحسن بن على، من الأخبية، فرأى رجلاً يضرب عمه بالسيف، فهرول إلى عمه وهو يصيح بالرجل: « أتقتل عمى يا ابن الخبيثة ؟! ».

فعمد إليه الرجل بالسيف يريد قتله، فتلقى الغلام ضربته بيده فانقطعت وتعلقت بجلدها، فاعتنقه عمه وجعل يواسيه وهو مشغول بدفع من يليه !

ثم سقط الثلاثة الذين بقوا معه، فانفرد وحده بقتال تلك الزحوف المطبقة عليه. يحمل عليهم يمينًا ويسارًا، ويدافعهم فيتفرق بعضهم، ويمعن آخرون فى الهجوم عليه، بينما يهابه القريبون فيبتعدون، ويهم المتقدمون بالإجهاز عليه ثم ينكصون.. يرجو كل منهم أن يكفيه غيره مغبة وزر قتله، هنالك غضب « شمر بن ذى الجوشن »، وأمر الرماة أن يرشقوه بالنبل من بعيد، وصاح فيمن حوله:

– ويحكم ! ماذا تنتظرون بالرجل ؟! اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم..

فاندفعوا إليه تحت بصر شمر مخافة وشايته وعقابه، وضربه « زرعة بن شريك التميمى » على يده اليسرى فقطعها، وضربه آخر على عاتقه فخر على وجهه، ثم جعل يقوم ويكبو وهم يطعنونه بالرماح ويضربونه بالسيوف حتى سكن حراكه !

وُجَدِتْ به عليه الرضوان، ثلاثة وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة، غير إصابات النبل والسهام، وأحصى البعض آثارها فى ثيابه فوجدها نحو مائة وعشرين..

ونزل « خولى بن يزيد الأصبحى » ليحتز رأسه، فملكته رعدة فى يديه وجسده، فنحاه شمر وهو يقول له: فتّ الله فى عضدك.

واحتز الرأس، وأبى إلاًّ أن يسلمه إليه فى رعدته سخريةً به وإمعانًا فى الشر !

ولم يبق من عسكر الحسين كله إلاَّ رمق واحد من الحياة باق فى رجلٍ طعين مثخن بالجراح، تركوه ظنًّا أنه مات !

فأبى الله لهذا الرمق الضعيف أن يفارق الدنيا بغير مكرمة.. تنادى القوم لمصرع الحسين فبلغت صيحتهم مسمعه الذى أثقله النزع، فلم يخطر له أن يسكن لينجو وقد ذهب الأمل وَحَمَّ الختام، إلاَّ أنه أبى إلاَّ أن يجاهد هؤلاء البغاة وهو فى النزع الأخير، فالتمس سيفه فإذا هم قد سلبوه، ولم يجد إلاَّ مدية صغيرة لا تغنى مع السيوف والرماح، ولكنه قنع بها وغالب الوهن والموت، ثم وثب من بين الموتى وثبة المستيئس فتولاهم الذعر، وشلت فى ذعرهم أيديهم، وانطلق هو يثخن فيهم حتى أفاقوا من فزعهم، وتعاون رجلان على قتله، فكان مثالاً للكرم والمجد فى عسكر الحسين.

خسة ووحشية

كان حقًّا لا مجازًا- فيما أبدى الأستاذ العقاد- حين قال إنهما طرفان متناقضان. وإنها حرب بين أشرف ما فى الإنسان، وأوضع ما فى الإنسان.

وإذْ نهض فى عسكر الحسين من ضرب المثل للمجد والكرامة وهو فى الرمق الأخير، إذ بهؤلاء البغاة يقترفون أسوأ المآثم.. كان همهم الأسلاب يطلبونها حيث وجدوها، لا يزعهم وازع من دين أو مروءة عن حرمات رسول الله، فانقلبوا إلى جثة الحسين يتخطفون ما عليها من كساء تخللته الطعنات حتى أوشكوا أن يتركوها على الأرض عارية مما يسترها، لولا سراويل ممزقة استغنوا عن سلبها، ثم ندبوا عشرة فرسان يوطئون جثته الخيل كما أمرهم ابن زياد، فوطئوها مقبلين مدبرين حتى رضوا صدره وظهره !

هؤلاء ولعوا بالشر للشر !

لا يتورع الفارس منهم أن يرسل السهام إلى أحشاء طفل ظامئ بدل الماء !

وربما خرج الطفل من الأخبية لا يفقه ما يجرى فيطعنه الفارس الرامح طعنةً قاضية بمرأى من الأم والأخت والعمة والقريبة !

لم ينج من ذكورهم غير الصبى علىّ زين العابدين، وما نجا إلاَّ لأنه كان مريضًا على حجور النساء، فلما هَمَّ شمر بن ذى الجوشن بقتله، نهاه عمر بن سعد إمَّا حياءً من قرابة الرحم أمام النساء، وإما توقعًا لموته من السقم المضنى !

ثم قطعوا الرؤوس ورفعوها على الحراب، وتركوا الجثث ملقاة على الأرض.. لا يدفنونها ولا يصلون عليها كما يأمر الإسلام، وكما صلوا على قتلاهم..

ومروا بالنساء فولولن باكيات، وصاحت زينب بنت علىّ رضى الله عنها:

– يا محمداه ! هذا الحسين بالعراء وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفى عليها الرياح..

فوجم القوم مبهوتين، وغلبت دموعهم قلوبهم المتحجرة، ويومها بكى العدو كما بكى الصديق ! ولما يمض على انتقال النبى عليه السلام إلى الرفيق الأعلى سوى خمسين سنة !

كان يوم المقتل فى العاشر من المحرم..

فما أظلت قبة السماء مكانًا لشهيد قط- فيما يقول الأستاذ العقاد- أشرف من تلك التباب بما حوته من معنى الشهادة وذكرى الشهداء ..

رجائى عطية

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