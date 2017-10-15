فى مدينة العـقاد 566 الحسين أبوالشهداء 17

هل يكفى الجبن والجشع لمقارفة هذه الجريمة المنكرة؟! لا مراء فى أن الجبن والجشع لا يفسران كل ما قارفه جيش «عبيد الله بن زياد» من شر ولؤم فى كربلاء.فلا حاجة بالجبان ولا بالجشع فيما يقول الأستاذ العقاد إلى التمثيل والتنكيل أو التبرع بالإيذاء بلا حاجة ولا ضرورة ملجئة.. وليس قتل الطفل الصغير

هل يكفى الجبن والجشع

لمقارفة هذه الجريمة المنكرة؟!

لا مراء فى أن الجبن والجشع لا يفسران كل ما قارفه جيش «عبيد الله بن زياد» من شر ولؤم فى كربلاء.

فلا حاجة بالجبان ولا بالجشع فيما يقول الأستاذ العقاد إلى التمثيل والتنكيل أو التبرع بالإيذاء بلا حاجة ولا ضرورة ملجئة..

وليس قتل الطفل الصغير الذى يموت من العطش وهو على مورد الماء- ليس بالأمر الذى يلجئ إليه الجبن أو يلجئ إليه طلب المال أو الجشع فى طلبه.. وقد حدث فى أيام كربلاء شىء كثير من هذا البغى اللئيم !

ينبغى لنا أن نفهم هذا البغى على وجه واحد لا سبيل إلى فهمه بغيره، هو فيما يقول الأستاذ العقاد: نكسة الشر فى النفس البشرية، حين تلج بها مغالطة الشعور، وتشطح فى الشر للشر، بلا غاية وبلا عنان !

قد يتصرف الخبيث المغرق فى الخباثة والخيانة تصرف الأنذال بمعزل عن العيون ثم لا يبالى أن يعرف نذالته من لم يشاهدها. ولكن تواطؤ أربعة آلاف على النذالة دون أن يبالى بعضٌ منهم بالنهى عن هذه الحقارة بلا معذرة لهو شىء لافت، لا يبرره حتى اصطناع الحماسة للفوز برضاء السادة المحرضين، وإنما هو النفاق الذى يخدع به المنافق نفسه عن طوية فؤاده.

وهذه اللجاجة- فيما يقول الأستاذ العقاد هى المغالطة فى الشعور !

أما انغلاق العنان فشواهده كثيرة نراها كل يوم، حتى ليكاد المغرق يتبنى قالة القائل: «دع عنك لومى فإن اللوم إغراء !».

من هنا فإن اندفاع المتهجمين بالشر- وفى غير داع- فى كربلاء، لهو اندفاع يكشف لنا غور الإثم فى نفوس أصحاب يزيد وصنائعه، لقاء ما رأيناه من عمق الشعور بالحق فى الحسين وأصحابه..

لا حاجة بنا للبحث عن علة لمن خلقوا مجرمين وخلقت معهم ضراوة الحقد والغل والإيذاء كشمر بن ذى الجوشن، ومن جرى مجراه.

فهؤلاء لا يصنعون غير صنيعهم المفطورين عليه !

إنها إذن حرب بين الكرم واللؤم، وبين الضمير والخيانة والغدر، وبين النور والظلام !

مهما اختلفت الروايات، فإن جوهر هذه الفعلة المنكرة منع الحسين أن ينصرف عائدًا أو ينصرف إلى سبيله، ومنعه أيضًا أن يرد الماء حتى يكرهه العطش على التسليم الذليل وفقًا لشروط ابن زياد المهينة !

والظاهر أن الشر كله تجمع فى حضور شمر بن ذى الجوشن، وتربصه الشديد بكل من يتوانى فى حصار الحسين هذا الحصار الغليظ! طامعًا أن يتولى قيادة الجيش وأمارة الرىّ بعد عزل «عمر بن سعد بن أبى وقاص».

تعذر على الحسين وأصحابه بعد الهجمة الأولى أن يصلوا إلى الماء، ولبثوا عطاشى لأيام وهم يتلظون على قطرة ماء، ومنهم الطفل العليل والشيخ المكدود والحيوان الأعجم بينما صياح هؤلاء العطاشى من حرقة الظمأ يقرع سمع الحسين ليل نهار وهو لا يملك لهم غير الصبر وحسن المؤاساة !

فى هذا الموقف الفاجع، نضحت طبائع اللؤم والخسة فى معسكر ابن زياد وشمر بشر ما تنضح به الطبيعة اللئيمة من خسة تتنزه عنها الوحوش الضارية !

مآثم مخزية !

من المآثم المخزية أن الحسين الذى لم يبال بعطشه، رأى ولده عبد الله ينطوى من ألم الظمأ، وقد بح صوته من البكاء، فحمله الحسين على يديه يهم أن يسقيه ويقول للقوم: «اتقوا الله فى الطفل إنْ لم تتقوا الله فينا»، وإذا برجل بلغ به الشر مداه الذى لا تبلغه الضوارى، يقذف الطفل بسهمٍ وهو يصيح ليسمعه المراد إسماعهم: «خُذْ اسقه هذا».. فنفد السهم إلى أحشائه!

كانوا يصيحون بالحسين متهاتفين: «ألا ترى إلى الفرات كأنه بطون الحيات؟! والله لا تذوقه حتى تموت ومن معك عطشًا!»

فلما اشتد عطش الحسين حتى لم يستطع المقاومة، دنا من ماء الفرات ليشرب، فرماه «حصين بن نمير» بسهمٍ وقع فى فمه، فانتزعه الحسين وجعل يتلقى الدم بيديه فامتلأت راحتاه بالدم، فرمى بالسهم إلى السماء وقد شخص ببصره إليها يدعو ربه، ويقول: «إن كنت حبست عنا النصر من السماء، فاجعل ذلك لما هو خير منه، وانتقم لنا من القوم الظالمين!»

ومع أن شن الهجوم عليه قد أوشك، فإنه عليه الرضوان- نهى صاحبه «السلم بن عوسجة» عن أن يرمى شمر بن ذى الجوشن بسهمٍ وهو يجول من حولهم ليبحث عن منفذ للهجوم، لأنه رضى الله عنه كره أن يبدأهم بقتال !

* * *

آثر الحسين أن يرمى بآخر سهم فى جعبته لعله يوقظ هذه الضمائر الميتة، فخرج إليهم بزى جده عليه الصلاة والسلام لابسًا عمامته ورداءه، وأراهم أنه سيخطب فيهم، إلاَّ أن رؤساءهم أشفقوا أن يتركوا له آذان القوم خشية أن يلمس مواطن الإقناع فيهم، فضجوا بالصياح والجلبة، ومن العجيج والحركة ليحجبوا كلامه أن يصل إلى الأسماع.

* * *

ولكن الحسين صابرهم حتى ملّوا، وملّوا هذا الضجيج، فحمد الله تعالى وقال لهم:

«انسبونى من أنا.. هل يحل لكم قتلى وانتهاك حرمتى؟ ألست ابن بنت نبيكم؟.. أو لم يبلغكم ما قاله رسول الله لى ولأخى: هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ ويحكم !.. أتطلبوننى بقتيل لكم قتلته أو مال لكم استهلكته؟».

ثم نادى بأسماء أنصاره الذين استدعوه إلى الكوفة ثم خرجوا لحربه فى جيش ابن زياد. فقال: «يا شيث بن الربعى ! يا حجار بن أبحر ! يا قيس بن الأشعث ! يا يزيد بن الحارث ! يا عمر بن الحجاج !.. ألم تكتبوا إلى أن قد أينعت الثمار واخضرت الجنبات، وإنما تقدم على جند لك مجند؟».

زلزلت الأرض تحت أقدامهم من هذه الكلمات الصادقة، فتحولت فئة إليه لم تستطب البقاء مع ابن زياد ولا الغنيمة والجزاء الموعود، واستطابت الموت إلى جوار الحسين، حتى إذا ما عزم القوم على الهجوم، وقف لهم البطل المجيد «زهير بن القين»، ليكفهم عن الفعلة المنكرة التى تهيأوا لارتكابها، مواجهًا إياهم بأبلغ العبارات إيضاحًا للحقيقة، فوجم منهم من وجم، وتوقح منهم من توقح على ديدن المريب المكابر لا يأنف العار، فتوعدوه وتوعدوا الحسين معه أن يقتلوهم أو يسلموهم صاغرين إلى عبيد الله بن زياد صنيعة يزيد بن معاوية!

رجائى عطية

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