فى مدينة العـقاد 562 الحسين أبوالشهداء 13

عمر بن سعد بن أبى وقاصيستهل الأستاذ العقاد هذا الفصل بمقدمة وجيزة تكشف عن غلبة الهوى وحب المناصب على النفوس، وشيوع استغلال هذا فى الدولة الأموية بعامة، وفيما نحن بصدده عن مأساة الحسين بخاصة.كان عبيد الله بن زياد بن أبيه، عامل يزيد بالعراق، قد جمع جيشًا عدته أربعة آلاف فارس بقيادة «عمر بن س

عمر بن سعد بن أبى وقاص

يستهل الأستاذ العقاد هذا الفصل بمقدمة وجيزة تكشف عن غلبة الهوى وحب المناصب على النفوس، وشيوع استغلال هذا فى الدولة الأموية بعامة، وفيما نحن بصدده عن مأساة الحسين بخاصة.

كان عبيد الله بن زياد بن أبيه، عامل يزيد بالعراق، قد جمع جيشًا عدته أربعة آلاف فارس بقيادة «عمر بن سعد بن أبى وقاص»- لرد الديلم عما استولوا عليه بأرض همذان، على وعدٍ بأن يتولى «عمر» ولاية الرىّ بعد قمع الديلم الذين كانوا يحفظون تاريخ أبيه وبلائه العظيم فى العراق وفى معركة القادسية.

فلما قدم الحسين إلى العراق، اختار عبيد الله للتصدى له «عمر بن سعد»، وهو اختيار يسقط كثيرًا من الاعتبارات، فالنبى عليه الصلاة والسلام كان يدعو «سعدًا» بأنه خاله، وهو- أى سعد بن أبى وقاص- من العشرة المبشرين بالجنة، وكأن ابن زياد قد توقع أن إيكال مهمة التصدى للحسين إلى عمر، سيحرجه حرجًا بالغًا، فتعمد فى التكليف بالمهمة أن يقرنه بالولاية الموعودة على الرىّ، فقال لعمر :«تفرغ من الحسين ثم تسير إلى عملك».

وكالمتوقع استعفاه «عمر» من هذه المهمة، فأراد أن يلويه على ما يريد، وأن يلوح له بضياع الولاية الموعودة فى الرىّ، فقال له: «نعم نعفيك على أن ترد إلينا عهدنا !».

وفهم عمر الغرض من المساومة، فطلب إمهاله حتى يشاور نفسه ويراجع نصحاء، فنصح له ابن أخته ابن المغيرة بن شعبة وهو من أكبر أعوان معاوية ألا يقبل مقاتلة الحسين، وقال له:

«والله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض لو كان لك، خيرٌ من أن تلقى الله بدم الحسين».

وبات عمر بن سعد ليله مسهدًا يقلب الأمر على وجوهه، حتى إذا كان الصباح ذهب إلى ابن زياد يقترح عليه من أشراف الكوفة من يصلح لأداء المهمة التى يريد تكليفه بها، إلاَّ أن ابن زياد أبى إلاَّ أن يسير لمواجهة الحسين أو ينزل عن ولاية الرىّ الموعودة له!

وكان ما كان فى هذا البلاء، فغلب الهوى فى الولاية الموعودة، على محاذير الولوغ فى دم الحسين ابن بنت رسول الله، فسار «عمر بن سعد» إلى مهمته على مضض، وجنوده متثاقلون متحرجون، إلاَّ زعانف المرتزقة الذين لا خلاق ولا مبدأ لهم!

وقد جعل جنود الجيش يتسللون منه ويتخلفون بالكوفة، فندب ابن زياد أعوانه للإتيان بمن تخلف عن المسير لقتال الحسين، وضرب عنق أول رجلٍ جىء به إليه، فأسرع الآخرون إلى المسير !

وقد أدرك الجيش الحسين وهو فى «كربلاء»، على نحو خمسة وعشرين ميلاً إلى الشمال الغربى من الكوفة.

وخلا الجو فى الكوفة فيما يقول الأستاذ العقاد لرجلين يسابق كل منهما الآخر فى اللؤم وسوء الطوية، وينفردان بتصريف الأمور فى مسألة الحسين : عبيد الله بن زياد بن أبيه، وشمر بن ذى الجوشن.

شمر بن ذى الجوشن

كان هذا الأبرص الكريه يمضه من الحسين ما يمض كل لئيم مشنوء من كل كريم وسيم محبوب..

وكان هو وابن زياد يفهم كل منهما لؤم صاحبه، وهما فى هذا اللؤم متناصحان متفاهمان !

ومع أنه كان يسيرًا حل قضية الحسين دون الولوغ فى دمه، فليس أيسر من اعتقاله والتحفظ عليه على وجه يرضى يزيد ويمهد له، لولا الضغن الممتزج بخليقة كل منهما !

فلم يفكر أى منهما إلاَّ بهذا الضغن، أحدهما بالنسب المغموز، والآخر بالصورة الممسوخة، فلم يعد لهما همّ غير إرغام الحسين وإشهاد الدنيا كلها على إرغامه !

تلقى ابن زياد كتابًا من عمر بن سعد، يقول فيه عن الحسين : «أعطانى أن يرجع إلى المكان الذى أقبل منه، أو أن نسيّره إلى أى ثغر من الثغور شئنًا، أو أن يأتى ( يلاقى ) يزيد فيضع يده فى يده».

والمؤكد فيما يرى الأستاذ العقاد أن عرض لقاء يزيد، لم يكن لمبايعته، فقد كان ذلك ممكنًا فى مكانه، وإنما ليرى الرأى معه.. يؤيد ذلك ما شهد به أصحاب الحسين، ومنهم «عقبة بن سمعان» حيث قال:

«صحبت الحسين من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، ولما أفارقه حتى قتل، وسمعت جميع مخاطباته إلى الناس حتى يوم قتله.. فوالله ما أعطاهم ما يزعمون من أن يضع يده فى يد يزيد ولا أن يسيروه إلى ثغر من الثغور، ولكنه قال : «دعونى أرجع إلى المكان الذى أقبلت منه، أو دعونى أذهب فى هذه الأرض العريضة حتى تنظر إلى ما يصير إليه أمر الناس».

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ولعل عمر بن سعد- فيما يرى الأستاذ العقاد- قد تجوز فى نقل كلام الحسين ليأذنوا له فى حمله إلى يزيد فيلقى عن كاهله مقاتلته وما تجر إليه من سوء القالة ووخز الضمير ! أو لعل الأمويين قد أشاعوا اعتزام الحسين المبايعة ليلزموا أصحابه بالبيعة من بعده، ويسقطوا أى حجة فى مناهضة الدولة الأموية أو بيعة يزيد على التحديد !

على أنه أيا كانت الحقيقة فى هذه الدعوى، فإنها تزيد إثم ابن زياد وشمر ولا تنقص منه.

وكأنما جنح ابن زياد إلى شىء من الهوادة حين جاء كتاب عمر بن سعد، فابتدره شمر ينهاه ويجنح إلى الشدة والتعسف ويقول له : «أتقبل منه وقد نزل بأرضك وإلى جنبك ! والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده فى يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة، ولتكونن أولى بالضعف والعجز.. فلا تعطه هذه المنزلة، ولينزل على حكمك هو وأصحابه. فإن عاقبت كنت ولى العقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك».

ثم أراد شمر أن يوقع بعمر بن سعد، ويتهمه لدى ابن زياد ليخلفه هو فى القيادة، ثم فى الولاية، فذكر له أن الحسين وعمر يتحدثان عامة الليل بين المعسكرين..

فكان أن عدل ابن زياد إلى رأى شمر، وأنفذه بأمر منه يضرب عنق «عمر بن سعد بن أبى وقاص» إن ْهو تردد فى إكراه الحسين على المسير إلى الكوفة أو مقاتلته حتى يقتل.

وكتب ابن زياد كتابًا إلى عمر بن سعد جاء مما جاء فيه : «… انظر فإن نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم إلى، وإنْ أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتُمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون. فإن قتل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره.. فإن أنت أمضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر بن ذى الجوشن وبين العسكر والسلام».

لقد حَمَّتْ مأساة الحسين فى كربلاء بعد أيام معدودات، ولكنها كما يقول الأستاذ العقاد أيام بقيت لها جريرة لم يحمدها طالب منفعة ولا طالب مروءة، ومضت مئات السنين وهى لا تمحى فى تاريخ الشرق والإسلام !