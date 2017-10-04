فى مدينة العـقاد 560 الحسين أبو الشهداء 11

الحسين فى مكةمَرَّ بنا أن أول ما فعله يزيد منذ قيامه بالملك، أن أرسل لواليه بالمدينة «الوليد بن عتبة بن أبى سفيان»-يأمره بأن يظفر ببيعة من أنكروا العهد له فى حياة أبيه معاوية، وفى مقدمتهم: الحسين، وعبد الله بن الزبير.وتقدم أن الوليد شاور مروان بن الحكم، فأشار عليه بمشورته أن يبعث إلى

الحسين فى مكة

مَرَّ بنا أن أول ما فعله يزيد منذ قيامه بالملك، أن أرسل لواليه بالمدينة «الوليد بن عتبة بن أبى سفيان»-يأمره بأن يظفر ببيعة من أنكروا العهد له فى حياة أبيه معاوية، وفى مقدمتهم: الحسين، وعبد الله بن الزبير.

وتقدم أن الوليد شاور مروان بن الحكم، فأشار عليه بمشورته أن يبعث إلى الحسين وابن الزبير، فإن بايعا وإلاَّ ضرب عنقيهما !

وتقدم كيف أن الحسين تعلل بأن مثله لا يعطى البيعة سرًّا، وعاد إلى بيته وقد أدرك أنه لا أمان له فى الإقامة بالمدينة حيث واليها السفيانى، ومروان بن الحكم، فعول على ترك المدينة واللحاق بمكة كما فعل ابن الزبير من قبله، حيث انتقل إلى مكة فى رجب سنة 60هـ.

وفى مكة انصرف الناس إلى الحسين عن كل ساعٍ إلى الخلافة أو مُطالب بها، ولم يخرج ابن الزبير عما انصرف إليه الناس، فكان يتردد فى صباحه ومسائه على الحسين يتعرف رأيه ويتنسم الأخبار منه عن آراء الناس فى الحجاز، والعراق، وسائر الأقطار الإسلامية.

ولبث الحسين فى مكة أربعة أشهر على هذه الحالة، يتلقى بين آونة وأخرى دعوات المسلمين إلى الظهور وطلب البيعة، ولا سيما أهل الكوفة وما جاورها.

وتردد الحسين طوال تلك الأشهر، ثم آثر أن يرسل ابن عمه «مسلم بن عقيل بن أبى طالب» إلى الكوفة للاستيثاق وتمهيد طريق البيعة، وحمله كتابًا إلى رؤساء أهل الكوفة ختمه بقوله: «فإن كتب إلىّ- أى ابن عقيل- أنه قد أجمع رأى ملئكم وذوى الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت على به رسلكم وقرأت فى كتبكم، أقدم عليكم وشيكًا إن شاء الله»..

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ثم بلغ الحسين أنه لدى نزول «مسلم» بالكوفة اجتمع على بيعته للحسين اثنا عشر ألفًا، وقيل ثمانية عشر ألفًا، فرأى الحسين أن يبادر إليه قبل أن يتفرق هذا الشمل، واختلف خلصاؤه وأهل بيته فى مشورتهم عليه ما بين موافق بالمسير إلى جهة أخرى غير العراق، ورأى أخوه محمد بن على بن أبى طالب، المعروف بمحمد بن الحنيفة، أن يبعث أولاً برسله إلى الأمصار، فإن أجمعوا على بيعته فذاك، وإن اجتمع رأيهم على غيره فلا ينقض ما يختارونه.

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وكان عبد الله بن الزبير يقول له فى مكة: «إن شئت أن تقيم بالحجاز آزرناك ونصحنا لك وبايعناك، وإن لم تشأ البيعة بالحجاز تولينى أنا البيعة فتُطاع ولا تُعصى».

وزعم كثير من المؤرخين كما قال الأستاذ العقاد- أن ابن الزبير كان متهم النصيحة للحسين، ومن هؤلاء المؤرخين أبو الفرج الأصبهانى أو الأصفهانى، فقد قال: «إن عبد الله بن الزبير لم يكن شىءٌ أثقل عليه من مقام الحسين فى مكة، ولا أَحَبّ إليه من خروجه إلى العراق طمعًا فى الوثوب بالحجاز».. لأن ذلك لا يمكن، أن يتم له فى وجود الحسين.

ويقال إن ابن الزبير سأل الحسين حين لقيه عن عزمه، فأخبره برأيه فى اللحاق بالكوفة، وبما كتب به إليه مسلم بن عقيل، فشجعه ابن الزبير على الخروج، وقال له: «فما يحبسك ؟!.. فوالله لو كان لى مثل شيعتك بالعراق ما تلومت فى شىء (ما ترددت)».

ويرى الأستاذ العقاد أن أنصح الناس للحسين فى هذه المسألة، كان عبد الله بن عباس لقرابتهما ولدهائه، وحاول أن يثنيه عما اعتزمه، وقال له: «إنى أتخوف عليك فى هذا الوجه الهلاك. إن أهل العراق قوم غدر. أقِم فى هذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فلينفوا عدوهم ثم أقدم عليهم، فإنْ أبيت إلاَّ أن تخرج فسر إلى اليمن، فإن بها حصونًا وشعابًا ولأبيك بها شيعة».

فلما أجابه الحسين بأنه يقدِّر نصحه الشفيق، ولكنه قد أزمع وأجمع المسير، قال له ابن عباس: «إنْ كنت لا بد فاعلاً، فلا تُخِرج أحدًا من ولدك ولا حرمك ولا نسائك، فخليق أن تُقْتل وهم ينظرون إليك كما قتل ابن عفان».

السفر إلى العراق

كانت الأخبار الآتية بالبيعة فى الكوفة، تحفِّز على التعجيل بالسفر، فخرج الحسين فى الثامن من ذى الحجة سنة 60هـ – دون أن ينتظر حضور العيد فى مكة، ويمّم شطر الكوفة.

ورُوى أنه كان قد اجتمع لابن عقيل فى الكوفة مبايعين الحسين ثمانية عشر ألفًا فى تقدير ابن كثير وثلاثين ألفًا فى تقدير ابن قتيبة.

وهال الأمر والى الكوفة «النعمان بن بشير»، وحار فيما يصنع بمسلم وأتباعه الذين يزدادون يومًا بعد يوم، وأعلن بالمسجد أنه لا يقاتل إلاَّ من قاتله، بينما تسابق أنصار بنى أمية إلى يزيد ينقلون إليه ما يجرى فى الكوفة، وأشار عليه «سرجون الرومى» مولى أبيه أن يعزل النعمان ويضيف ولاية الكوفة إلى عبيد الله بن زياد الذى كان والياً آنذاك على البصرة، ففعل.

وكان أول ما فعله عبيد الله بن زياد حين وصل الكوفة، أن جمع إليه عرفاء المدينة أى مشايخ أحيائها وأمرهم أن يكتبوا إليه أسماء الغرباء فى أحيائهم، وأنذرهم بأن من يوجد فى عرافته أحد من الداعين لغير يزيد، ولم يرفعه إليه، سوف يُصلب على باب داره، وتلغى العرافة من العطاء.

ثم إنه التمس وجوه المدينة من شيعة الحسين وجعل يترضاهم ويستخرج خفاياهم، وأخذ يسأل عمّن تخلف عن لقائه، وعلى رأسهم «هانئ بن عروة» الزعيم فى كنده، فلما قيل له إنه مريض لا يبرح داره، وكان فى الحقيقة يتعلل بذلك تجنبًا للقائه، أزمع عبيد الله زيارته ببيته، وقد تقدم أنه قد أُشير على «مسلم بن عقيل» بقتله وهو فى بيت هانئ، فأبى- كما تقدم- أن يغتاله وهو آمن فى بيت مريض يعوده.

وجاء فى تاريخ ابن كثير، ما فحواه أنهم أشاروا على «مسلم بن عقيل» بقتله وهو فى دار «شريك بن الأعور» (من شيعة الحسين)، وأن شريك أرسل بذلك إلى الحسين من خلال «هانئ بن عروة»، فتحرج مسلم من قتله، ولما سأله شريك: «ما منعك من قتله» أجابه بما سمعه من حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : «أن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن»، وكرهت أن أقتله فى بيتك، فقال شريك: «أما لو قتلته لجلست فى الثغر لا يستعدى به أحد، ولكفيتك أمر البصرة، ولكنت تقتله ظالمًا فاجرًا» (أى ظالم يستحق القتل) ثم مات شريك بعد ثلاثة أيام.

وأورد الأستاذ العقاد أن الأقاويل اضطربت فى وقائع هذه الأيام، ولكن الشائع منها ينبئ بأن عبيد الله بن زياد لقى عنتًا شديدًا فى مغالبة «مسلم» وشيعته، وأنه هرب مرة من المسجد لتهليل الناس لابن عقيل حين رأوه قادمًا، ولاذ عبيد الله محتميًا بقصره، وأغلق عليه أبوابه.

ولم يكن فى القصر إلاَّ ثلاثون رجلاً، بينما التف حول «ابن عقيل» أربعة آلاف من حزبة فى تعبئة كتعبئة الجيش، ينشدون الذهاب إلى قصر الإمارة، ولم يجد ابن زياد أمامه وهو يتمسك تمسك المستميت، إلاَّ أن يبث أنصاره يرجفون بقرب وصول مدد زاخر من يزيد، وينذرون الناس بقطع العطاء وأخذ البرىء بالمذنب والغائب بالشاهد، ويبذلون المال لمن يُرشى بالمال، والوعد لمن يقنع به إلى حين.

رجائى عطية

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