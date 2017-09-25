فى مدينة العـقاد 553 الحسين أبو الشهداء 4

النبى عليه السلام ومحاولة تألف أبى سفيانوقد بذل النبى عليه السلام قصارى جهده لمداواة أبى سفيان، وتخليصه مما فى نفسه، فراضاه يوم فتح مكة بأن أضاف بيته إلى ديار الأمان، فقال إن من دخل بيته فهو آمن، وأقامه عليه الصلاة والسلام على رأس المؤلفة قلوبهم الذين يزاد لهم فى العطاء عسى أن يذهب ما يضمرونه فى ن

النبى عليه السلام ومحاولة تألف أبى سفيان

وقد بذل النبى عليه السلام قصارى جهده لمداواة أبى سفيان، وتخليصه مما فى نفسه، فراضاه يوم فتح مكة بأن أضاف بيته إلى ديار الأمان، فقال إن من دخل بيته فهو آمن، وأقامه عليه الصلاة والسلام على رأس المؤلفة قلوبهم الذين يزاد لهم فى العطاء عسى أن يذهب ما يضمرونه فى نفوسهم من كراهة للإسلام.

ومن قبلها، استقبل أبو سفيان زواج النبى من ابنته «أم حبيبة» استقبال الناقم الكظيم، ولم يخف ذلك فى عبارته!

وقد فهم المسلمون طويته، فكانوا يوجسون منه ولا يجالسونه، حتى برم أبو سفيان بذلك والتمس من النبى أن يمسح ما فى صدورهم بأن يجعل معاوية كاتبًا بين يديه، وأن يأمره بقتال الكفار كما كان يقاتل المسلمين..

وقد حاول أبو سفيان أن يشعل الفتنه يوم وفاة النبى عليه الصلاة والسلام، واختلاف المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة، فلما اتجه المسلمون إلى أبى بكر، أصطنع الغضب لبنى هاشم، وذهب محرضًا «علىّ» و «العباس» وإثارتهما للاعتراض، عارضًا خدماته وعونه، فنادى بهما : «ما بال هذا الأمر فى أذل قبيلة من قريش وأقلها ؟ والله

لو شئت لأملأنّها عليه على أبى بكر خيلاً ورجلاً وآخذنّها عليه من أقطارها».

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والذى لا ريب فيه أن غضبه هذا مصطنع، ولم يكن غضبًا لبنى هاشم التى نَفَس عليها النبوة ذاتها، ولا كان يسرّه أن تذهب الخلافة إليهم بعد النبوة، إنما هو أراد وقيعة وخلافًا يمكن أن يجد متنفسًا فيه لزعامةٍ أموية.

ولم يخف غرضه على «علىّ» رضى الله عنه، فرده عن هذا قائلاً : «لا والله، لا أريد أن تملأها عليه خيلاً ورجلاً، ولولا أننا رأينا أبا بكر لذلك أهلاً ما خليناه وإياها». ثم عاتبه فيما يشبه التأنيب قائلاً له : «يا أبا سفيان! إن المؤمنين قوم نصحة بعضهم لبعض، وإن المنافقين غششة بعضهم لبعض.. متخاونون وإنْ قربت ديارهم وأبدانهم».

العودة للسعى الأموى فى خلافة عثمان

لم تكن خلافة الصديق ثم الفاروق، لتسمح للطامع بالسعى فيما يريد، فلما قامت خلافة عثمان بن عفان، عدها الأمويون انتصارًا لهم، لأن عثمان رأس من رؤوسهم وابن عم قريب لزعماء بيوتهم.

نظروا للدولة الإسلامية باعتبارها دولة أموية مقصورة بخيراتها وولاياتها على الأمويين، وصار الأموى مروان بن الحكم الوزير الأول للخليفة، فجعل يغدق العطايا على الأقارب ويحبسها عن سائر الناس. بينما معاوية الوالى على الشام يرسخ لنفسه ويوسع عليها بأن يكون أميرًا على كل الشام، ومنحه عثمان ذلك فأخذ يجتذب الأقرباء والأولياء وكل من يأنس أو يرجو أن يجد منه العون، وكذا كل من يريد أن يأمن منه الخلاف!

وعندما قُتل عثمان رضى الله عنه، كان المنتفعون بمناصب الدولة وأموالها جميعًا من الأمويين أو من صنائعهم المقربين، ومن ثم مال السلطان إلى جانب أمية إزاء أى جانب آخر من القرشيين ومن غيرهم.

وقد رأينا فى كتاب عبقرية الإمام، وفى كتاب معاوية فى الميزان، كيف كان الصراع معروف النهاية من مطلع البداية، وكيف أدى مقتل الإمام علىّ غيلةً، إلى خلوص الخلافة لمعاوية بن أبى سفيان.

ثم كان من مبايعة أهل العراق وفارس للحسن بن علىّ، وضيقة من جدال ولجاجة وتخذيل من حوله، فأثر حقن دماء المسلمين، وصالح معاوية على شروط أهمها أن يترك الأمر من بعده لاختيار المسلمين، إلاَّ أن معاوية نكص عن كل ذلك، ويقال إنه أغرى زوجة الحسن «جعدة بنت الأشعث بن قيس» بأن تدس السم لزوجها، موعودة بمال وزواج من يزيد، فلما مات الحسن، وَفَّى بوعد المال وتراجع عن وعد الزواج!

وكان الحسن قد أوصى أن يدفن رضى الله عنه عند قبر جده إلاًَّ أن تُخْشى فتنة، فلما شرعوا فى دفنه حيث أوصى، خرج مروان بن الحكم وجمع من بنى أمية وزمرتهم ومنعوا مشيعيه من دفنه..

وقد أنكر عليهم الحسين ذلك، وتعسفهم فى منع سبط النبى أن يُدفن إلى جوار جده، فقيل له إن أخاه قد قال : «إذا خفتم الفتنة ففى مقابر المسلمين سعة».. وأضافوا إن هذه فتنة، فسكت الحسين مرغَمًا على مضض!

أهداف معاوية

ظهر من مجريات الحوادث، أن معاوية أضمر أن يجعل الخلافة من بعده فى ذريته، إلاَّ أنه كان يتردد ويتحسب فى الإفصاح عن نيته، فلكا كبرت سنه وخاف أن يفوته قصده، طفق يمهد لبيعة ابنه يزيد بعض التمهيد، فلباه أهل الشام حيث كان سلطانه ونفوذه، وبايعوا، فكتب معاوية بهذه البيعة إلى الآفاق، ثم جعل ينظر إلى همه الأكبر فى الحجاز، فكتب إلى مروان بن الحكم عامله هناك لأخذ البيعة لابنه يزيد، إلاَّ أن مروان أبَى، وأغرى رؤوس قريش بالإباء، والظن انه فعل ذلك لأنه كان يطمع فى الخلافة لنفسه بعد معاوية، ويرى أنه أقدر عليها من يزيد المشهور بنقصه وعبثه ولهوه.. إلاَّ أن معاوية لم يسكت على موقفه فعزله، وولى مكانه على الحجاز : سعيد بن العاص، ولكن أحدًا لم يجبه إلى ما أراد، فكتب معاوية إلى عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب، والحسين بن علىّ، وأمر عامله سعيدًا أن يوصل كتبه إليهم ويبعث إليه بأجوبتهم.. موصيًا إياه بأن يشد عزيمته، ويستعين بالرفق، موصيًا بالحسين خاصة ألاَّ يناله منه مكروه (ولعل هذه من انتحال الأمويين)، فإن له قرابة وحقًّا عظيمًا لا ينكره مسلم ولا مسلمة.. وهو ليث عرين، وليس يطمئن إن ساوره أن يقوى عليه.

رجائى عطية

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