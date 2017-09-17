فى مدينة العـقاد (549) .. معاوية فى الميزان (21)



فى الميزان

هذا الفصل هو زبدة الكتاب، أو ما خرج به الأستاذ العقاد من دراسته لشخصية معاوية وتجواله فى تاريخه وفى أعماله، وهو يرى أنه لا يتاح للمؤرخ الأمين أن يزن معاوية بالميزان الصادق الصحيح، ما لم يراجع بينه وبين ضميره طائفة من الحقائق البديهية.

ومن هذه الحقائق البديهية أن معاوية لم يبذل الأموال للمأجورين من أجل الحصول على تعريف حقيقى به، وإنما فيما جاوز ذلك !!!

ومن هذه الحقائق البديهية، أن «سلطان» معاوية داخلٌ فى الحساب، يوجب على الباحث أن يميز بين ما يقال عن صاحب السلطان، وما يقال عن رجل يحاربه السلطان!

ومن الحقائق البديهية تواطؤ الزمن الذى طمر بمروره كثيرًا من الحقائق، وزرع فى الأسماع ما تكاد تنفر من تغييره!أو ما تكاد تعجز معه عن معرفة الحقيقة!

ومن الحقائق البديهية أن المحاباة تأتى بتوافق الطبائع كما تأتى بالغرض والرشوة.

ومن أمثلة هذه المحاباة ما سطّره المؤرخون للدولة الأموية فى الأندلس، فقد نصبوا ميزانًا يتغيَّا ترجيح كل سيرة أموية، والإحجام عن تناولها بالنقد والملامة، لأنهم محكومون بهواهم!

ومن هؤلاء أناس فى طبقة «ابن خلدون»، لم يلتزموا بميزان صحيح، حتى ليكاد ابن خلدون أن يدرج معاوية فى مصاف الخلفاء الراشدين، ويتمحل المعاذير لتبرير بيعته فى حياته لابنه يزيد بولاية العهد، رغم فسوقه وخلل سياسته وكراهة الناس لحكمه.

ولا ينبغى للقارئ أن يستهول ذلك على اسم ابن خلدون! فما كان يستقيم على أى وجه أن يشابه بين معاوية أى مشابهة تجمعه بالصديق والفاروق وعثمان وعلىّ.

وإنما فى وسع القارئ أن يجد المشابهات الكثيرة التى تجمع بين معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وسليمان وهشام ابنى عبد الملك، ومن المحال أن تجمعه بالراشدين الأربعة.

فإذا كان هذا شأن ابنه خلدون، فكيف بسائر المؤرخين الذين لم يبلغوا مكانته !!!

فإذا ما روجعت هذه الحقائق فى ميزان التاريخ، من أثر السلطان، وتواطؤ الزمن، والمحاباة، وتكرار العادة، وكسل السامع عن مشقة البحث والمراجعة- استبان أنه قد تمهدت لمعاوية أسباب لم تتمهد فى عصره لأحدٍ غيره قبل الإسلام وبعده حتى أيام عثمان!

ولم يكن معاوية مفِّرطًا أو عاجزًا، فلم يضع ما تمهد له، وكان له دهاء وعلم، وكان فيه طموح، وكان له من هذا كله قدره الذى أعانه على مقصده.

كان فى يديه من المال، والجند، وسلطان الولاية ما لم يكن لغيره، ولا للإمام علىّ الذى نازعه معاوية فى بيعته المعقودة له، وخرج عليه !!!

كان له علم أوشك أن يحرمه عزة أو كرامة الرئاسة.

وكان له طموح إلى السيادة، ولكنه طموح الألفة والعادة الموروثة من جاه الأسرة.

وقد أراد الملك له ولبنيه، ولم يرده لكل بنى أمية أجمعين، فقد فرق بينهم وجعل يمهد لابنه يزيد ليخلفه، ولكن لم يخلفه من ذريته غير يزيد، ومات يزيد فى عنفوانه بداء الجنب الذى يصيب الكبد، فلم يخلفه أحدٌ من ولديه.

وتقع على معاوية تبعة عاقبة ولى العهد الذى خرق كل القواعد لتوريثه الملك، وتوريث أبنائه من بعده، ولكن جنت عليه فيما خطط له تلك الخليقة الأموية التى صرفته إلى الإملاء لهم فى النعمة والمتاع، فكان فى ذلك سبب الضياع، فلم يكن ذات الجنب إلاَّ مرضًا من أمراض الكبد المحتومة على المنهوم بطعامه المفرط فى شرابه.

وقد صنع معاوية لولده يزيد عدة النعمة والمتعة، ووضع له عدة الملك والسلطان، دون أن يحسب الحساب الصحيح، فكانت عدة النعمة والمتعة هى التى قضت على يزيد، وأوقفت امتداد الخلافة فى ذرية معاوية.

وقد خرج معاوية نفسه من الملك بالأيام التى قضاها فى نعمته وثرائه، ولا يقال فى صولته وعزّه، لأنه كان يذل لكل ذى بيعة منشودة أو عون مطلوب ذلاًّ لم يصبر مَن بايعوه أو ساعدوه على مثله.

نكص معاوية بالملك خطوات، وكان فى مقدوره أن يتقدم به خطوات.

حقًّا لم يكن بمقدوره أن يديم على الدولة خلافة كخلافة الصديق أو الفاروق، ولكن كان فى ميسوره أن يجنب الدولة الكسروية والهرقلية وأن يجعل للخلافة أثرًا باقيًا فى ولاية الأمر، إلاَّ أنه كما لم يصمد على سنة الراشدين، لم يصمد أيضًا على سنة الملك العقيم.

وعرف الناس فى زمانه الفارق الشاسع بين ولى الأمر الذى يتخذ الحكم خدمة للرعية وأمانة للخلق والخالق، وبين من يتخذ الحكم لإحاطة نفسه بالأبهة والجرى على سنة المساومة والمبالغة فى البذخ والمتعة والترف والمغالاة فى صغائر الحياة.

فى أول أمره كان يضيق بمن يناديه بالملك، ولا يسلم عليه بالخلافة، فلما ارتاح إلى ما هو فيه ونازعة الخيار، تمادى فى طلب الملك، وجعل يقول جهرة : نعم أنا أول الملوك!

ولم يكن من المعقول، ولا من طبائع الأمور، أن تُبْذر فى الأرض كل جراثيم التفرقة، ثم تسلم الدولة من عقابيلها!

وقد كانت هذه العقابيل هى التى رسمت خط النهاية للدولة الأموية.

أما قدرة معاوية، فقد عمل بها ما أفاده وأفاد قومه وأفاد ما تولاه، فإن استبعدنا من سجله ما عمله لنفسه ولبنيه لم يبق فى ذلك السجل عمل تطول حوله اللجاجة حول النيات كما يقول الأستاذ العقاد.

إنها قدرة لا ترسل على إطلاقها بغير تقدير، وتقديرها الحق أن غايتها إلى الشوط القصير والمدى القريب.

وأخيرًا، فقد كان قويًّا لا مشاحة فى وصفه بالقوة فى إطارها، ولكنها كانت قوة الجمل الصبور، وليس الأسد الهصور!

(انتهى)

رجائى عطية

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