فى مدينة العـقاد 539 معاوية فى الميزان 11

الحـلم اشتهر معاوية بعد الدهاء بالحلم، فيورد الأستاذ العقاد أن مؤرخيه من مادحيه أجمعوا على وصفه بهاتين الصفتين. ومما وصفه به «قبيصة بن جابر»: «صَحِبْتُ معاوية فما رأيت رجلاً أثقل حلمًا ولا أبطأ جهلاً ولا أبعد أناةً منه». ولم يفخر معاوية بصفة كما كان يفخر بحلمه فيما أورد الأ

الحـلم

اشتهر معاوية بعد الدهاء بالحلم، فيورد الأستاذ العقاد أن مؤرخيه من مادحيه أجمعوا على وصفه بهاتين الصفتين. ومما وصفه به «قبيصة بن جابر»: «صَحِبْتُ معاوية فما رأيت رجلاً أثقل حلمًا ولا أبطأ جهلاً ولا أبعد أناةً منه».

ولم يفخر معاوية بصفة كما كان يفخر بحلمه فيما أورد الأستاذ العقاد، بعكس الدهاء فلم يفخر به علانيةً، ولا غرابة فى ذلك، فمن يعلن دهاءه يكون كالصياد الذى يكشف شباكه للقنيصة.

وقد كان من وجوه جهر معاوية بالحلم، أنه كان حريصًا على التحبب إلى الناس، مدركًا أنه إذْ انتزع سلطانًا فإن الناس لا ينطوون على الحب لم ينتزع سلطانًا ناهيك بأن يكون انتزاعه اصطناعًا وافتئاتًا، فإن لم يكن هذا الموقف عن نخوة وأنفة، فحسدًا وغيرةً، أو إعراضًا عن الغاصب إلى من هو أولى بالسلطان منه.

وفيما عدا واقعة قتل حجر بن عدى وأصحابه صبرًا، على غير جريرة، وهى واقعة تردى فيها معاوية فى خطأ جسيم أقر لاحقًا به، فإن الغنى عن البيان أن الصفح عن المسىء مع القدرة على البطش به، من أقرب الوسائل إلى كسب ولائه وولاء غيره. لذلك لم يكن معاوية ولا شيعته يقصرون فى إذاعة كل خبر فيه مأثرة من مآثر العفو والأناة والبر بكل مسىء.

وكان معاوية يتفاخر بذلك فيقول: «إنى لأرفع نفسى أن يكون ذنبٌ أعظم من عفوى، وجهل أكبر من حلمى، وعورة لا أواريها بسترى، وإساءة أكثر من إحسانى».

وكان يقول فى مجالسه: «لو أن بينى وبين العرب شعرة ما انقطعت. إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها».

وحد الحلم عنده ألاَّ يكون فى التطاول أو الخطأ مساس بملكه وسلطانه.. وقد سئل عن رجل أغلظ له فى القول: أتحلم عن هذا؟! فقال: «إنى لا أحُول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا».

ومن وجوه الحلم عند معاوية، أنه كان «دعاية سياسية» فى خصومته مع على بن أبى طالب الذى اشتهر وتسامع الناس حتى شانئيه بما له من فضائل الشجاعة والفداء والأمانة والتقوى، فلم يجد معاوية ما يقابل به ذلك إلاَّ بذكر «الحلم» الذى كان من أعز صفات الرئاسة عند الأمة العربية.

لم يكن أحدٌ ينكر على علىٍّ شجاعته وفداءه وتقواه وسابقته فى الإسلام وقرابته من رسول الله، فلاذ معاوية بسجية الحلم بدعوى أنه صاحب رأى وحلم وحزم.

وقد أمسك معاوية حتى لا يفقد حجته! عن أى لجاجة فى صفات الإمام علىّ وأمر ما عرف عنه من التقوى والصلاح، حتى إنه كان يقول لدى المفاضلة بينه وبين علىًّ وابنه الحسن: «إنْ لم أكن خيركم فأنا خيركم لدنياكم».

فالحلم عند معاوية وسيلة من وسائل التحبب إلى الناس، والدعاية السياسية التى يعزز بها حجته ولا يستطيع أن يفخر بصفة أخرى غيرها!

وكان رجل فى حنكة عبد الملك بن مروان يعتبر حلم معاوية من المداهنة، فقال فى بعض خطبه: «ما أنا بالخليفة المستضعف (يعنى عثمان)، وما أنا بالخليفة المداهن (يعنى معاوية)، وما أنا بالخليفة المأفون (يعنى يزيد بن معاوية)».

***

والملحوظ أن المفاخرة بالحلم لم تجر حين استوت الدولة الأموية لم تجر على لسان «المروانيين» الفرع الذى ينتمى فى بنى أميه إلى «أبى العاص»، فقد استغنوا بقوة الدولة عن غيرها فى مقابل فضائل الإمام علىّ.

أما معاوية الذى كان يوصى الأمويين بالحلم،فإنه لم يجد ما يقوله بعد مقتل «حجر بن عدىّ»، وأصحابه صبرًا، سوى أن يقول لسائليه أو عاتبيه أو المقارنين بين غضبته هذه وبين حلم أبيه أبى سفيان:«غاب عنى حلماء قومى وحملنى ابن سمية (زياد) فاحتملت»، وقال للسيدة عائشة حين سألته: «لم يكن معى رشيد!».

وقد كان الحلم قديمًا فى فرع البيت الأموى الذى ينتمى إليه معاوية، فسبقه إليه حرب بن أمية الذى أصلح بين قريش وهوازن فى حرب الفجار الثانية، وأبوه أبو سفيان الذى كان يتأنى ولا يتهجم فى خصوماته فى الجاهلية والإسلام، إلاَّ أن فرع «المراونيين»: الفرع الآخر فى بنى أمية، قد سكتوا عن التفاخر بالحلم أو التساند إليه، حيث وجدوا فى قوة الدولة التى آلت إليهم ما يغنيهم عن ذلك، بل كان منهم من يفخر «بالفتك» ويسرع إلى الغضب ويُرهب المخالفين بذلك.

***

على أن الوقائع المتكررة التى رويت عن حلم معاوية، ليست كلها صالحة للاستدلال بها على الحلم.

فمن الوقائع التى تعرض فيها للإساءة وقابلها بالحلم، وقائع كان هو المستدعى لها ولو فى مجال التبسط والمزاح.

ويذكر الأستاذ العقاد مثالاً لذلك ما كان قد اصطنعه معاوية مع «جارية بن قدامة السندى» الذى بادره معاوية بالتقريع على سعيه مع الإمام علىّ، فجاءه الرد صافعًا حتى اضطر معاوية فى نهاية المقارعة أن يقول لجاريه: «لا أكثر الله فى الناس من أمثالك».

وأشبه بهذا الاستدعاء أو الاستثارة حواره مع «الزرقاء بنت عدى» خطيبة صفين، التى استدعاها وألح فى استدعائها حتى أتت، فلما دخلت عليه فى مجلسه هش لها ورحب بها ثم سألها: «أتدرين فيما بعثت إليك؟».

قالت: وأنَّى لى بعلم ما لم أعلم.. لا يعلم الغيب إلاَّ الله..

فسكت هنيهة ثم قال: ألست أنت الراكبة الجمل الأحمر فى صفين تحضين الناس بين الصفين على القتال؟

قالت: نعم!..

قال: فما حملك على ذلك؟

قالت: يا أمير المؤمنين. مات الرأس وبتر الذنب ولن يعود ما ذهب والدهر ذو غير، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأمر.

قال: صدقت. أتحفظين كلامك يومئذ؟

قالت: لا والله: أنسيته.

قال لكنى أحفظه، ولله أبوك حين تقولين: «أيها الناس! ارعووا وارجعوا. إنكم أصبحتم فى قنة، غشيتكم جلابيب الظلم، وجارت بكم عن قصد المحجة، فيا لها فتنة عمياء، صماء، بكماء، لا تسمع لناعقها، ولا تسلس لقائدها، إن المصباح لا يضئ فى الشمس والكواكب لا تنير مع القمر، ولا يقطع الحديد إلاَّ الحديد».

واسترسل فى قول الرواة يعيد عليها كلامها إلى أن قال:

والله يا زرقاء.. لقد شركت عليا فى كل دم سفكه.

قالت: أحسن الله بشارتك وأدام سلامتك، فمثلك بشر بخير وسر جليسه..

قال: أو يسرك ذلك؟

قالت: نعم

قال معاوية: والله لوفاؤكم بعد موته أعجب إلىَّ من حبكم فى حياته.

اذكرى حاجتك..

قالت: يا أمير المؤمنين آليت على نفسى لا أسألن أميرًا أعنت عليه أبدأ.

ولكنه على هذا أجزل لها العطاء وأرضاها.

وشبيه بذلك ما افتعله مع «بكارة الهلالية» حين جاءته بالمدينة وقد أسنت وغشى بصرها، حتى جبهته فى النهاية بقولها تعقيبًا على ما ردده من أشعارها عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص. قالت لمعاوية: «نبحتنى كلابك يا أمير المؤمنين. وأنا والله قائلة ما قالوا، ولا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفى عليك منى أكثر، فامض لشأنك، فلا خير فى العيش بعد أمير المؤمنين.. تعنى الإمام علىّ».

فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك. اذكرى حاجتك، قالت: أما الآن فلا..

ويقول الرواة إنه رغم رفضها قضى حوائجها وردها إلى بلدها..

رجائى عطية

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