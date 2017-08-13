فى مدينة العـقاد 527 عمرو بن العاص 25

خدعة التحكيم! كان رفع المصاحف على الرماح، إنقاذًا لمعاوية وصحبه من هزيمة محققه وضحت معالمها، ولكن الدعوة إلى التحكيم صدّرت أزمة طاحنة إلى معسكر الإمام، وفرقته فرقًا كادت تتقاتل، وفرض بعضها على الإمام ما لا يرضاه، سواء فى مبدأ التحكيم الذى كان خديعة لا سند لها، أم فيما يتصل بالمحكم الذى يمثله. ويور

خدعة التحكيم!

كان رفع المصاحف على الرماح، إنقاذًا لمعاوية وصحبه من هزيمة محققه وضحت معالمها، ولكن الدعوة إلى التحكيم صدّرت أزمة طاحنة إلى معسكر الإمام، وفرقته فرقًا كادت تتقاتل، وفرض بعضها على الإمام ما لا يرضاه، سواء فى مبدأ التحكيم الذى كان خديعة لا سند لها، أم فيما يتصل بالمحكم الذى يمثله.

ويورد الأستاذ العقاد أن جهود عمرو بن العاص فى مسألة التحكيم، أفادت معاوية بالمطاولة والمراوغة أضعاف فائدتها له فى النتيجة التى انتهى إليها قرار عمرو وقرار أبى موسى الأشعرى، وأعلنها الأشعرى، ولكن عمرو نكص وغش وخدع ليعلن غير ما اتفقا عليه، وقد انصرف كل معسكر فى الميدان إلى سبيله دون أن ينعقد النصر لأحد من الفريقين.

ولكن مقصد الأستاذ العقاد فى بيان دور عمرو فى التحكيم، أن تطاول الأيام الذى طفق يصطنعه، أعان على تفريق جيش الإمام وتبديد شمله وشيوع اللغط بين طوائفه وأصحاب المذاهب المغالية من المتمردين عليه، لا سيما الخوارج والقائلين بتحريم القتال، وكان خلاصة ذلك أن كل ما أعان على تفريق جيش الإمام، كان ينصرف فى المقابل لتعزيز جيش معاوية وموقفه، وتشجيع طلاب المنافع والمغانم ونهازو الفرص على الانضمام إليه سعيًا لنول ما كان يغدقه فى هذا السبيل من أموال ونفحات وإغراءات!

وقد نقلنا فى «عبقرية الإمام» ما جرى فى التحكيم، وموجزه أنه فى الوقت كان فيه عمرو حريصًا على انتصار معاوية لما فيه من انتصارٍ له، فإن أبا موسى لم يكن حسبه أنه لم يكن موضع ثقة واطمئنان الإمام، وإنما كان محط ترحيب معاوية نفسه، لأنه كان يجهر باجتناب القتال واعتزال الفريقين وكان هذا فى صالح معاوية، وعلى هوى الأشعث بن قيس الذى كان بمثابة طابور خامس فى معسكر علىّ، وقد تناولناه تفصيلاً فى «عبقرية الإمام».

ويذكر الأستاذ العقاد بعض ما دار فى المفاوضات بين الحكمين، وقول عمرو لأبى موسى: «ماذا يمنعك من ابنى عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته وصحبته؟» فقال له أبو موسى: «إن ابنك رجل صدق، ولكنك غمسته فى هذه الحروب غمسًا».

وطالت المفاوضة، ومع أن تطاولها زاد من فرقة معسكر الإمام، وكان من ثم فى صالح معاوية، إلاَّ أن معاوية أوجس وعظم خوفه، وجاءه داهية العرب « المغيرة بن شعبة » ليقول له: «قد أتيتك بخبر الرجلين » وأضاف إنه خلا بأبى موسى ليجلو ما عنده وسأله: «ماذا تقول فيمن اعتزل هذا وجلس فى بيته كراهية للدماء؟ !» فقال أبو موسى: «أولئك خيار الناس، خفت ظهورهم من دماء إخوانهم وبطونهم من أموالهم»، فخرج المغيرة من عنده إلى عمرو، ووجه إليه ذات السؤال، فأجابه عمرو: «أولئك شرار الناس لم يعرفوا حقاً ولم ينكروا باطلاً».

وعقب المغيرة أنه يحسب أبا موسى خالعًا صاحبه وجاعلها لرجل لم يشهد، وأنه يحسب هواه فى عبد الله بن عمر بن الخطاب، أما عمرو فهو صاحب معاوية الذى عرفه، وأنه يحسب أنه سوف يطلبها لنفسه أو لابنه عبد الله، وأضاف لمعاوية: «ولا أراه يظن أنك أحق بهذا الأمر منه».

ويصادق الأستاذ العقاد على معتقد عمرو فى أن معاوية ليس أحق بالخلافة منه، ولكنه يرى أن عمرًا كان أكيس من أن يطلبها لنفسه أو لابنه. لأن عمرًا يدرك أنه إن اتخذ هذا الموقف خسر معاوية وضاداه، ولم يكسب عليًّا، ولن يلقى ترجيحًا له من البقية الباقية من كبار الصحابة، وأنه لم يذكر ابنه عبد الله إلاَّ لمخادعة الأشعرى. وقد خالت حيلة عمرو على أبى موسى، فصدق أن عمرًا يخلع معاوية، وأنه إذا ما قام هو إلى المنبر وخلع عليًّا، فإن عمرًا سيقوم من بعده ويخلع معاوية، وترك الأمر شورى للمسلمين.

وقد كان ما هو معروف وأسلفناه فى «عبقرية الإمام»، أن أبا موسى التقط الطعم وأرضى غروره أن يبدأ هو بالحديث، فقال إنهما اتفقا هو وعمرو على خلع علىّ ومعاوية، وإعادة الأمر للمسلمين لاختيار من يشاءون، إلاَّ أن عمرًا أكمل خديعته، ونهض وقال إنه يقر أبا موسى على خلعه لصاحبه، ولكنه يثبت معاوية، وحصل ما حصل من اشتباك وتلاسن، وانقضى التحكيم بلا نتيجة، وآب كل معسكر إلى مكانه فى كل من العراق والشام.

أما عمرو، فقد كان مشغولاً بالحصول على الجزاء الذى طال اشتياقه إليه، وهو ولاية مصر جامعة موروثة فى عقبة، فماطله معاوية زمنًا واستكثر عليه هذه « الطعمة» التى يشتهيها، وأسر فى نفسه أن يرجع فيما وعد به بذريعة من الذرائع التى لا تعيبه فكتب فى وثيقة تصالحا عليها أن ولاية مصر لعمرو « على ألاَّ ينقض شرط طاعة »، وفى نيته أن يتعلل له بالخروج عن طاعته فيبطل شرطه، بيد أن عمرًا فطن لما وراء هذا «القيد» المقحم فى الوثيقة فأنكره، وكتب بدلاً منه: «على ألاَّ تنقض طاعةٌ شرطًا»، يريد بذلك أن الطاعة لا تخول معاوية الرجوع فيما اتفق عليه.

وكان معاوية يتهم عمرًا بالعجلة كلما ذكر له مصر وأغراه بالزحف إليها. فجمع خاصته يومًا يسألهم: هل تدرون ما أدعوكم إليه ؟ قالوا : لا يعلم الغيب إلاَّ الله. فقال عمرو: «نعم. أهمك أمر مصر وخراجها الكثير وعدد أهلها، فتدعونا لنشير عليك. فاعزم وانهض… فى افتتاحها عزك وعز أصحابك وكبت عدوك»، فقال له معاوية : يا ابن العاص! إنما أهمك الذى كان بيننا يعنى طعمة مصر، والتفت إلى صحبه يستشيرهم : ما ترون ؟ فوافقوا عمرًا، وعاد هذا يقول: «ابعث جيشًا كثيفًا عليهم رجل حازم صارم تثق به فيأتى إلى مصر، فإنه سيأتيه من كان من أهلها على رأينا فنظاهره على من كان به من أعدائنا»، فخالفه معاوية وقال له: «إنك يا ابن العاص ، بورك لك فى العجلة»!

إلاَّ انه لم يلبث أن تلقى من أنصاره بمصر كتابًا يستحثه إلى غزوها، ويسأله « أن يعجل بخيله ورجاله، فإن أعداءنا قد أصبحوا لنا هائبين».

فعندئذٍ قبل نصيحة عمرو، وأشخصه على رأس جيش عدته ستة آلاف رجل، وخرج يودعه ولا يزال يحذره العجلة ويوصيه بالرفق «فإنه يُمْن، والعجلة من الشيطان».

رجائى عطية

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