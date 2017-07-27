فى مدينة العـقاد (516).. عمرو بن العاص (14)



المقوقس

المقوقس من أكثر الشخصيات الخلافية فى تاريخ مصر، بل ويندر فيما يرى الأستاذ العقاد أن توجد فى العالم كله سيرة خلافية كما فى سيرة المقوقس، لذلك إرتأى أن يعرض لها ببعض التفصيل.

وهو يرى أن شطرًا من اللوم عن ذلك يقع على المؤرخين الناسخين، وشطرًا آخر يقع على المؤرخين الذين يدخلون أهواءهم الحديثة فى مسائل التاريخ الخالية، وفيما لم يكن له محل قط آنذاك.

كان تاريخ المقوقس مبهمًا كتواريخ حكام الرومان فى البلاد التى فتحها العرب من فلسطين إلى أفريقيا الشمالية، لأن أحوال الدولة الرومانية البيزنطية كانت فى ذلك العصر مبهمة متقلبة.. يتولاها إمبراطور فيولى ويعزل، ويقرب ويبعد، ويغير المناصب وأصحابها، ثم لا يكاد يستقر على عرشه حتى يثور عليه طامع فى الملك، يهدم كل ما أقامه من أركان ملكه، وقد يستبقى بعض أصحاب المناصب سرًّا أيام ثورته، وقد ينكل بأناسٍ كان يداريهم ويداورهم إلى أن يتمكن منهم، وقد تجرى حوادث الدولة على وتيرة معقولة بضع سنوات، ولكنها تصل إلى التاريخ فى عصر قد اضطرب فيه التاريخ والمؤرخون، وحالت فيه الأهواء والمنازعات دون ذكر الحقائق والتبعات، فيقع اللوم على غير أهله، ويُبذل الثناء لمن لا يستحقه وتمسخ الأخبار والحوادث لمجاراة المآرب والأغراض !!

وتاريخ المقوقس كان عرضة لهذا المسخ والإبهام فى جميع هذه الجوانب، من جانب المؤرخين الناسخين، ومن مؤرخى العصور الحديثة الذين نظروا إلى حوادث تلك الأيام كأنهم ينظرون إلى ما يجرى اليوم، ثم كان ذلك كله عرضة للمسخ من تقلقل الأحداث وتغير الدول والحكومات والأحزاب، كاغتيال إمبراطور وجنون إمبراطور بعده، ودخول مصر فى حوزة الفرس وخروجها منها، وتنازع الكنائس على العبادات تبعًا للمذاهب وامتداد ذلك إلى خصومات شملت عقيدة الدين وعصبية الجنس.

ولهذا اختلف المؤرخون فيما يرى الأستاذ العقاد، على كل ما يتعلق بالمقوقس، حتى كاد بعضهم أن ينكروا وجوده.

واختلفوا على اسمه، وعلى جنسه، وعلى منصبه وعمله، فضلاً عن الاختلاف على مقاصده وأغراضه.

وظن بعض المؤرخين أن « المقوقس » اسم الرجل على أصله، أو مشوبًا ببعض التحريف.

وظن آخرون أن ذلك لقب وظيفة، ثم اختلفوا فيمن كانت تطلق عليه.

فمنهم من اعتقد أنه « الأجيرج » أو « الأعيرج » الذى جاء فى روايات بعض المؤرخين العرب أنه كان يتحصن فى قصر « بابلون ».

ومنهم من اعتقد أنه البطرق « بنيامين » الذى كان على مذهب الكنيسة الوطنية.

ومنهم من اعتقد أنه البطرق « فيروش » الذى كان على مذهب الكنيسة الملكية.

ومنهم من قال إنه وطنى تمذهب بمذهب الإمبراطور البيزنطى للمحافظة على منصبه.

ومنهم من قال إنه رومى تمذهب بمذهب أبناء البلاد واعتقد الكفر فى رؤساء الدين بالقسطنطينية.

ولم يتفقوا بعض الاتفاق أخيرًا، إلاَّ فى أمر لقبه باللغة اليونانية، فليس بين المؤرخين اليوم من يحسب « المقوقس » اسمًا للرجل، بل ليس فيهم من يحسب أنه لقب سبقه إليه أحد من ولاة الروم فى مصر.

وعند الأستاذ العقاد أن هذا « اللقب » مفتاح لبعض الألغاز التى أحاطت بتاريخه، لأنه يرجح الدلالة على جنسه من ناحية، وعلى علاقته بالدولة صاحبة السيادة الإسمية من ناحية أخرى.

كانت الثورات فى مصر لا تنقطع، فلما استقرت بعض الشىء، كانت الإسكندرية قد تعرضت لمنافسة شديدة، أشد عليها من سلطان السيادة السياسية.

وكان الإمبراطور قسطنطين قد دان فى أواخر أيامه بالمسيحية، فأصبحت عاصمة الدولة تابعة فى العرف الكنسى لكنيسة الإسكندرية لأنها أقدم الكنائس وأكبرها فى المشرق والمغرب.

ثم جاء جوليان المرتد بعد قسطنطين، فبقيت للإسكندرية مكانتها الكبرى.

وظل مقام الإسكندرية مقامها إلى القرن السادس الميلادى، الذى فيه استقرت المسيحية فى عاصمة الدولة، وأصبحت كنيستها عاصمة الكنائس على هذا الاعتبار.

ولم يبق لبطرق العاصمة البيزنطية مناظر يحسب حسابه غير بطرق الإسكندرية.

وكان البطرق الإسكندرى رأس الدين المسيحى فى العالم كله قبل رؤسائه فى العاصمة الغربية والعاصمة الشرقية. وكان الناس يطيعونه ويؤمنون بأن طاعته من طاعة السماء، أما الإمبراطور فطاعته القسرية طاعة أرضية.

هنالك وجب تعويض مصر، ووجب اجتماع اللقب السياسى واللقب الدينى فى كرسى واحد، ومن ثم كان « المقوقس » جامعًا بين الرئاسة الدينية والرئاسة الإدارية، أو بمثابة ولى الأمر وفقًا للمصطلح الحديث.

ولعل لقب « الخديو » حديثًا أشبه الأشياء بلقب « المقوقس » فى أواخر عهد الدولة الرومانية، فهو والٍ وأكثر، أو ولى الأمر عن الأصيل، وباسمه تقام الأحكام فى ظل هذا الأصيل.

وقد كان لقب « المقوقس » أو « المقوقز » كلمة يونانية بمعنى المفخم أو الفاخر، كالحضرة الخديوية « الفخيمة » أو المفخمة كما صححتها اللغة العربية.

هذا من ناحية منتجة فى تاريخ المقوقس وتاريخ الفتح العربى على إجماله.

وهناك فيما يرى الأستاذ العقاد نواح أخرى تضارعها أو تزيد عليها، هى خطاب النبى عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس وتلك السمعة « الخارجية » التى جعلت له آنذاك هذه المكانة إلى حد مخاطبة النبى عليه السلام فى أمر المصريين، ومن هذه النواحى أيضًا الصفـة التى رشحته للتعاهد باسم مصر، ومنها البواعث النفسية التى حببت إليه أن يبقى فى مصر ويخرجها من دولة الروم غير مبال بانتقال السلطة إلى غير أبناء دينه.

وعلى أهمية هذه النواحى، أهملها « المؤرخون الناسخون » ولم يعيروها اهتمامًا.

المؤرخون لعصر الفتح الاسلامى وما تلاه

خصص الأستاذ العقاد ثلاثين صفحة من كتابه عن عمرو بن العاص، للحديث عن هؤلاء المؤرخين , فبدأ بالدكتور « ألفريد بتلر » المعدود من أكبر المؤرخين لعصر الفتح الإسلامى، فذكر أنه أقام فى مصر زمنًا قبل الاحتلال البريطانى وبعده، واجتهد علميًا فى تمحيص الوثائق التى عُثِر بها فى القصور الخديوية وفى المكتبات العامة والخاصة، ولكن القارئ يلمح أنه يتحدث عن خروج مصر من الدولة الرومانية وكأنها خرجت فى العصر الحديث من الدولة البريطانية.

ولذلك فليس غريبًا أنه بعد أن أورد أقوالاً متضاربة ليضعفها ويفندها، إختار القول الذى يدين المقوقس ويسفه رأيه !!

فكان مما أورده بتلر بعد استعراض طويل، أن أكثر المؤرخين العرب ليس لديهم عن المقوقس إلاَّ صورة ضئيلة مبهمة، وأنه كان حاكمًا على مصر، وأنهم صوروه فى أعمال وحوادث لم يكن مشتركًا فيها بنفسه أو لم يحضرها، ويجزم بأنهم ضلوا فى أمر أسمه وشخصه، ولم يذكر مؤرخ عربى وما كان له أن يذكر بنص عبارته أن ذلك اللقب أطلق على ثلاثة أشخاص كان كل منهم صاحب حق فى إطلاق اللقب عليه، ثم يدعى أنه إزاء ما تراكم على الحقيقة، فإنه يحق له أن يكشفها ويجلوها جلاءً لا ميل فيه ولا تحيز، وخلاصتها أن الحقيقة المؤكدة أن « المقوقس » لم يكن سوى « ﭭيرس »، وهو نائب هرقل الذى اختاره بطرقًا للكنيسة البيزنطية أى كنيسة الدولة، واضطهد البطرق المصرى ونفاه، ثم أدرك أنه خاب فى مسعاه حين تحولت جهرة الشعب عن الإمبراطور.

وأشد من بتلر فى انحيازه البريطانى فى تصوير التاريخ، السيدة الإنجليزية « أ. ل. بتشر » التى عرضت لتاريخ الأمة القبطية، لتأسف أولاً على أنها انفصلت عن الكنائس الغربية، ولتثبت ثانيًا أن خروج مصر من حكم الرومان كان خيانة مصرية لا تضارعها خيانة، وتمثلت صاحب هذه الخيانة فى نظرها وكأنه يعيش فى زمانها، فانهالت عليه بالسباب المقذع المستحق على من يخرج عندها عن سلطان بريطانيا العظمى، ولكنها اختلفت مع « بتلر » فى تحقيق شخصية « المقوقس »، فأودرت أنه « جـورج » أو « جرجـس المصرى »، ولا تخفى توجعها لما حدث، وكأنه لو لم يحدث لكانت الدولة الرومانية قد سلمت مما أصابها وبقيت مصر فى حوزتها !

وأضافت أن المقوقس الذى تمارى الكثيرون فى اسمه ووظيفته، بل وفى وجوده، فإن البرديات التى وجدت لدى الأرشيدوق « رينر » قد يسرت إزالة بعض المصاعب التى تحف بالمسألة، وأن الواقع قد كشف كذا !! عن أنه لا اسم علم ولا مسمى وظيفة، وإنما كان الرجل صاحب عنوان يسمى بالعمدة، ويخطئ بعض المؤرخين فيسمونه نائب الملك، واسمه الأصلى « جرجس » بن مينا بركيوبس، وتضيف أنه طبقًا للغة البلاد الرسمية، كان لقب الوظيفة يُسبق على سبيل التمجيد بألفاظ تقابل فى الإنجليزية كلمة « الفخم » أو « المجيـد » أو « صاحب السعادة »، ولكن العرب حسبوا هذه الكلمة فيما تقول ! اسمًا شخصيًا للعمدة الخائن الذى فاوض عمرًا بن العاص على تسليم البلاد، ومن ثم أصبح جرجس الخائن مشهورًا خلال القرون بوصف « المقوقس » أو « الفخم المجيد ».

وللحديث بقية

رجائى عطية

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