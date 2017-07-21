فى مدينة العـقاد (512)

عمرو بن العاص (10)

لم يشأ الأستاذ العقاد، ولم أشأ، بيان تفاصيل فتح مصر، اللهم إلاَّ استخلاص الزبدة والمغزى، وأول ما يلاحظ فى هذا الإطار أن ثقة هرقل فى نفسه وثقة الروم فى صلاحيتهم للحكم، كانت قد تزعزعت، وضاعت معها ثقة الأعوان، وأنه فضلا عن ثقة المسلمين فى النصر، واطمئنانهم لما هم عليه، فإن المصريين كانوا فى ضيق شديد من حكم الرومان، وفى هذه العوامل، دارت المعارك بين عمرو والمسلمين، وبين الروم، فبينما كان هؤلاء يتجمعون فى الفيوم، زحف عمرو شمالاً إلى منف (عند البدرشين الحالية بمحافظة الجيزة)، بعد أن أوهمهم أنه موغل فى الجنوب إلى تخوم النوبة. وقد أعانه على مفاجأتهم خفة العدة، وقلة الزاد، وسرعة الخيل العربية فى سهول الريف ورمال الصحراء.

وكان أول اللقاءات الحاسمة عند «عين شمس» حيث خرج الروم بقيادة «ثيودور» للقاء المسلمين، بينما كان عمرو قد استعد بقلب جيشه عند الجبل الذى يلى العباسية الآن، وأعد للروم كمينًا عند «أم دنين» حيث الأزبكية الآن، وأسفرت المعركة على تفصيل

لا يعنينا هنا عن هزيمة الروم، وإخفاقهم فى مفاجأة المسلمين بهجوم مفاجئ مضاد، فانتصر المسلمون فى النهاية بما لديهم من الثقة والخبرة.

وقد كان المصريون يتوقون من الروم كل مكروه، للعداء القائم بين المذهب الملكى وهو مذهب الروم، والمذهب اليعقوبى وهو مذهب القبط.

وثمة تضارب كثير أو قليل عن موقف القبط إزاء حكامهم الروم، وإزاء المسلمين المغيرين على أرضهم، إلاَّ أن هذا التضارب فى ظل تلك الظروف لا غرابة فيه، ولا موجب لاتخاذه دليلاً على أن القبط لم يكونوا ضيقين بحكم الرومان.

فكراهة القبط للروم ثابتة لا شك ولا جدال فيها، فإذا جاء فى بعض التواريخ أنهم أظهروا المودة للعرب، وجاء فى تواريخ أخرى أنهم لبثوا على موالاة الروم إلى ما بعد الهزيمة الحاسمة، فليس سبب ذلك أنهم أحبوا أولئك وكرهوا هؤلاء، وإنما لكونهم قد ترقبوا جلاء الموقف بين الجيشين المتقاتلين، فضلاً عن أنهم كانوا يعملون متفرقين لامتلاء البلاد بالمعسكرات التى تقطع الصلة بين أجزائها، فكان بعضهم على مقربة من جند الروم والبعض على مقربة من جند العرب، وهو ما يمكن أن يؤدى للأعمال المتشابهة أو المتخالفة على حسب الأحوال.

فحصول التضارب فى الأخبار وارد وطبيعى، ومن العبث الجزم باستحالة كل حركة من حركات الفتح، قياسًا على أعمال الجيوش التى جرى بها العرف فى غير هذه الأحوال، لأن الاستحالة والجواز إنما يحسبان هنا بحساب لا يتكرر كثيرًا فى جميع الحروب.

ففى غير هذا «الفتح» يجوز مثلاً فيما يقول الأستاذ العقاد أن يسأل السائل : كيف استطاع عمرو بن العاص أن يترك حصن بابليون ويوغل فى الصعيد، ومن ورائه جيش أعداء يقطع عليه الرجعة ويحصره حيث كان!؟

ولكننا إذا اصطنعنا هذا القياس هنا، وجب أن نستبعد الفتح كله من ألفه إلى يائه، لأن أربعة آلاف مقاتل يتفرقون من العريش إلى بابليون، لا يفتحون قطرًا يسكنه شعب كبير وتحميه دولة كبيرة، فإن لم يتفرقوا وساروا جميعًا إلى حصن بابليون، فإن قطع خط الرجعة عليهم أيسر الأمور، لو سارت الحركات العسكرية على المألوف فى سائر الحروب…

وخذ حصر الإسكندرية مثالاً، وهى مفتوحة من البحر إلى القسطنطينية، ومع ذلك يجرى التقصير فى إمدادها خلال الفتح الكبير، وذلك يدل على أن الحساب فى هذا الفتح غير الحساب فى سواه.

وأولى أن يقال إن جند الروم لا جند العرب هم الذين كانوا على حذر من الإيغال فى جوف البلاد خوفًا من إحداق الأعداء والرعية بهم فى مأزق غير متوقع. فالتناقض فى هذه الأخبار وما شابهها هو طبيعة الموقف، التى لعلها توجب الميل إلى قبولها، ولا توجب الشك فيها.

ويمكن للمتأمل أن يستغنى عن تعداد شواهده الكثيرة إذا أضاف إلى ما سلف تناقضًا آخر، وهو التناقض الذى أحاط باسم الوالى الرومانى الذى تلقى العرب ثم صالحهم على تسليم البلاد. فمن هو «المقوقس» هذا، وما حقيقة الأمر فيه ؟ أهو رومانى أو مصرى؟ وهل هو من رجال الحرب أم من رجال الدين ؟ وهل كان محبوبًا فى شعبة أو كان مبغضًا إليه؟

قيلت جميع هذه الأقوال فيما كتبه العرب والرومان، ولكنه فى أرجح الأقوال فيما يورد الأستاذ العقاد رجلٌ من غير الروم ومن غير المصريين الأصلاء الأقدمين، تولى من قبل هرقل سلطانًا دينيًّا مقرونًا بسلطان الدنيا، ومضى فى سياسته على سنة النهّازين للفرص من خدام الدول المتداعية، فأغلظ للشعب الضعيف مرضاة للسادة الأقوياء، ثم بدا له أن سادته الأقوياء ذاهبون، فأحب أن يستقل بكرسيه، وأن يأوى إلى جناح الفاتحين لعلهم يشكرون له صنيعه ويحمونه من أعدائه فى مصر والقسطنطينية.

ذلك هو أقل الغرائب فى وصف هذا الرجل الغريب، ولكنه على ذلك ليس بالوصف القاطع الوثيق، وأوثق ما يقال عنه إنه رجل كان يرهن مصيره بمصير البلد الذى أقام فيه.

رجائى عطية

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