فى مدينة العـقاد (507) .. عمرو بن العاص من التجارة إلى الإمارة (5)



لا توجد أخبار مفصلة عن طفولة عمرو بن العاص، ولكن يمكن استنتاج أنه قد تعلم فى طفولته ما يتعلمه أطفال العرب المقيمين فى الحاضرة، ومن المعلوم أنه فى طور الشباب والكهولة، كان عمرو يحسن ركوب الخيل والسباحة، ويحسن الضرب بالسيف، وينظم الشعر، ويعرف الكتابة كما يعرفها بعض أبناء التجار.

ويبدو أن اعتزازه بنسبه، قد عصمه من التكسب بالشعر مدحًا أو هجاءً، وإنما كان ينظمه للتنفيس عن نفسه، وحسبما تجرى به خواطره.

والظاهر كما سلف، أنه بَكَّرَ بالزواج، بدليل فارق السن الضئيل بينه وبين ابنه البكر عبد الله، ومفاد ذلك أنه استقل بمعيشته من عهد باكر سيما وسيدة الدار كانت زوجة أبيه.

ويفهم من أخباره أنه كان يصحب أباه فى رحلاته للتجارة إلى الحبشة والشام، ويبدو أنه قد تداول فى شبابه بين الجزارة والتجارة، ويبدو من حديثه لولديه عبد الله ومحمد عمن ينضم إليه علىّ أو معاوية، أنه كان لا يزال على صلة بالجزارة أو بالعاملين فيها.

على أنه للتجارة فى سيرة عمرو، فيما يرى الأستاذ العقاد، شأن أعظم من مجرد الارتزاق والكسب، فقد كانت التجارة مدرسته الكبرى التى تعلم فيها من أحوال الحياة وخلائق الناس، ومن خلال ما اقتضته من سياحة، تلقى علمه الأول عن الأمم والبلدان.

ويبدو أن صفاته وذكاءه، قد هيآه للإلمام بما قد لا يفطن إليه كل سائح، وهيآه كذلك لبلوغ مرتبه الحظوة عند بعض الأمراء الذين كانت له تجارة فى بلادهم، ومن ذلك حظوته لدى « نجاشى » الحبشة.

وقد سبق ما كان من أمره مع عمارة بن الوليد المخزومى الذى شرب فسَكر وهما على ظهر السفينة المتجهة إلى الحبشة، ونظر نظرة مريبة إلى زوجة رفيقه عمرو، ثم هيأ له سكره أو شيطانه أن يدفع عمرًا غيلةً إلى البحر على أمل أن يغرق، ولكن معرفته بالسباحة أنقذته، وقد أضمرها عمرو إلى أن حرض عليه النجاشى الذى تطاول عمارة إلى العبث مع بعض حريمه، فأورده النجاشى موارد التهلكة، وانتهى بعمارة الحال إلى أن يهيم ضائعًا مخبولاً فى الصحراء حتى مات.

ولعمرو بن العاص خبرٌ آخر فى الحبشة، رواه بنفسه وأورده الأستاذ العقاد، وخلاصته أن عمرًا جمع رجالاً من قريش بعد انصرافهم فى غزوة الأحزاب من الخندق، فقال لهم : « إنى لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرًا، وإنى قد رأيت أن نلحق بالنجاشى فنكون عنده. فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشى، فلأن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن يظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلا يأتينا منهم إلاَّ خير. قالوا إن هذا لرأى. قلت فاجمعوا له ما يهدى إليه. وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، فجمعنا له أدما كثيرًا، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. وإنا لعنده إذ جاء عمرو بن أميه الضمرى من قبل رسول الله، قد بعثه إليه فى شأن جعفر بن أبى طالب وأصحابه. فقلت لأصحابى : هذا عمرو بن أميه الضمرى، لو قد دخلت على النجاشى وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، رأت قريش أننى أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد »..

« فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال : مرحبًا بصديقى ! أهديت لى شيئًا من بلادك ؟ قلت : نعم أيها الملك. قد أهديت لك أدما كثيرًا، ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه !!»

« ثم قلت له : أيها الملك ! إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا..»

«فغضب، ثم مد يده فضرب أنفه ضربه ظننت أنه كسره. فقلت : والله أيها الملك لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. قال : أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى لتقتله ؟! فراعنى ما سمعت وسألته : أيها الملك أكذاك هو ؟ قال ويحك يا عمرو ! أطعنى وأتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. ثم بسط يده فبايعته على الإسلام ».

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أما رحلاته إلى غير الحبشة، فقد رحل إلى الشام وبيت المقدس، وحمل إليهما بضائع من اليمن والحبشة والحجاز، إلاَّ أن الرحلة إلى مصر قبل إسلامه فإن ما بها من خرافات يدعو إلى الشك فيها، ويرى الأستاذ العقاد بعد أن رواها نقلاً عن المؤرخين، أنها واضحة التلفيق لأمارات جعل يحصيها.

ومع ذلك فهناك خبرٌ آخر عن زيارته لمصر رواه الكندى المؤرخ، وعلى العموم فإن الذى لا شك فيه أنه علم من أخبار مصر فى جاهليته وإسلامه شيئًا غير قليل.

رجائى عطية

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