فى مدينة العـقاد (506).. عمرو بن العاص (4)



ولست أميل إلى تصديق الرواية التى أوردها الأستاذ العقاد عن سبب غدر عمارة بن الوليد بن المغيرة به، ودفعه فى سكرة من سكراته أعنى عمارة من حافة السفينة إلى البحر وهم فى طريقهم إلى الحبشة للكيد للمسلمين هناك، ومع ذلك فيبدو أن قصة دفعه إلى الماء غير منكورة، ونجى عمرو لأنه يعرف السباحة، ولكنه كظم غيظه وظل يصانع عمارة حتى تمكن من الكيد له عند النجاشى، فأرسله فى العراء ليعيش مخبولاً فى الغربة إلى أن مات!

ومن نظرته العملية، أنه أشار على معاوية بقبول دعوة الإمام على للنزال ليفضا الأمر فيما بينهما حفاظًا على دماء وأرواح المسلمين، إلاَّ أن معاوية وهو يدرك قوة على، أقسم عليه ليخرجن هو للمبارزة، فلما غشيه على رمى بنفسه إلى الأرض وأبدى له سوءته، فلوى على عنان فرسه وانصرف عنه.

وهذه الأخبار وغيرها، دالة على انه كان يأنف لدهائه أن يغتر بنزوات الساعة، وأن النظرة العملية واقعٌ عنده لغلبة العقل على الشعور.

لزوم هذا الخلق العملى لدراسة أحوال عمرو الفردية والعامة.. يرى الأستاذ العقاد أن استحضار هذا «الخلق العملى» لدى عمرو، لازم جدًا لعمل المؤرخ فى تقديره لكل خطوة يخطوها مع عمرو بن العاص فى أحواله الفردية وأحواله العامة، ذلك أن هذه النظرة العملية أو الخلق العملى سرى من مزاجه إلى سياسته وطريقته فى التعامل والتفاهم بينه وبين الناس.

ويتمثل الأستاذ العقاد بالفرق بينه وبين عبادة بن الصامت فى إقناع عظماء القبط بالبقاء فى مصر، فكان فحوى كلام عبادة احتقار الدنيا وتوكيد حب الآخرة، بينما لجأ عمرو إلى سرد الاحتياج إلى غلات مصر وطعامها، للإقناع بأن العرب لن يتركوا مصر وقد دخلوها. وتمثل بقصة عملية رواها الطبرى فى تاريخه ونقلها عنه الأستاذ العقاد، لبيان كيف توسل بها عمرو للإقناع بالفرق بين حال العرب فى أرضهم، والحال المنتظر لهم فى مصر، وليعقب بأن هذا الضرب من البراهين لم يكن يأتى عمرًا عرضًا، وإنما هو قائم على نظرة عملية يلجأ إليها دائمًا للإقناع بما يريد.

بل إن عمرًا كان يقوم الأخلاق والفضائل بقيمتها العملية وفائدتها الملموسة، ومن مأثوراته المعبرة عن نظرته العملية قوله : «لا رجال إلاَّ بمال، ولا مال إلاَّ بعمارة، ولا عمارة إلاَّ بعدل».

العقدة النفسية!

يرى الأستاذ العقاد أن فى أخلاق عمرو «عقدة نفسية» لا تفتأ تصادفنا عند المقابلة بين نقائضه، مثلما تصادفنا فى جميع العظماء من أمثاله فى الطبيعة والملكة، ويعنى بهم أولئك الذين يلتقى فيهم الطموح والحركة وضبط النفس فى سبيل ما يطمحون إليه.

فما من أحد من هؤلاء إلاَّ وجد له نقائض من الحذر الشديد، والاندفاع الشديد، أو من ضبط النفس، كأنه لا يعرف جمحات الشعور، أو يلحظ فيه من المجازفة كأنه لا يعرف الروية.. وهذه فيما يرى نقائض فى الظاهر، وليست بنقائض فى الحقيقة.

ذلك أن قوة الطموح تفسر النقيضين، لأنهما مستمدان من ينبوع واحد وهو قوة الطموح، إذ أن هذه القوة الطامحة لاتزال تستحضر له الأمل شاخصًا باهرًا نصب عينيه، فيهون عليه أن يكبح شعوره الجامح فى سبيل الوصول إلى الأمل العظيم ثم المحافظة عليه.

ثم لايلبث الكبح لقوة الطموح أن يلتمس المنفس من قيده بالمجازفة أحيانًا.

وقد كان الذين يعرفون عمرًا بالدهاء وكبح الهوى، يعرفونه كذلك بالاندفاع والهجوم على المهالك.. ومن هذه الخصلة حَذَّر عثمان الفاروق منه رضى الله عنهما بقوله : «إن عمرًا لجرىء الجنان، وفيه إقدام وحب للإمارة، فأخشى أن يخرج فى غير ثقة فيعرض المسلمين للهلكة».

وقد شاعت عن عمرو روايات المجازفة، منها اقتحامه حصون الأعداء على هيئة رسول مندوب أو محارب من عامة الجند، ومن هذه المجازفات تلبية دعوة والى «قيسارية» الذى طلب مندوبًا من العرب يتحدث إليه فذهب عمرو على أنه مندوب من عامة الجند، فأعجب الرجل بحديثه وعقله، ولكنه أزمع قتله بكمين أعده له حال انصرافه، وإذ تطوع واحد بتنبيهه إلى المكيدة، فإنه لجأ إلى مكره، ورجع للوالى ليزعم له أن ما أعطاه له لن يكفى بنى عمه، ويغريه بأن يستبقيها ليحضر إليه عشرة فيرضيهم،فانطلت الخدعة على الوالى، وطلب إليه أن يعجل بإحضارهم، وأرسل للكمين أن يخلوا سبيله!

ورويت عنه قصة تشابه هذه القصة فى الإسكندرية، وموجزها أن بطريق الروم قال لرجاله باليونانية أنه يظهر من أنفة هذا الرجل وشخصيته أنه من كبار قادة قومه، وينبغى من ثم قتله، إلاَّ أنه من حسن حظه أن غلامه «وردان» كان يفهم اليونانية، فأراد أن يصرفهم عن ظنهم فلطم عمرًا وهو يصيح به : ما أنت ولهذا يا لكع! دع هذا لمن هو أولى بالكلام عن قومه! ففهم عمرو مراده، وابتلع اللطمة التى كانت سبب نجاته!

ويبدو أن عمرًا كان يتحدث أحيانًا بما ينم عن هذه الخصلة فيه.

فهل هو شجاع مقدام، أم جبان حذور ؟

يجيب الأستاذ العقاد نقلاً عمن شهدوا مواقفه بأنه كان شجاعًا فى المآزق ومواطن الاستبسال، بيد أن هذه الشجاعة وكل فضيلة فيه كانت فى خدمة طموحه إلى المجد الذى يسعى إليه..

***

وقد أحصى العرب دهاتهم فى الإسلام، فعدوا أربعة هو منهم، ولكن لكل منهم مزية تميز بها، فمعاوية للروية، وعمرو بن العاص للبديهة، والمغيرة بن شعبة للمعضلات، وزياد لكل صغيرة وكبيرة.

ولو وصُف عمرٌو بلغة عصرنا، لقيل عنه فيما يرى الأستاذ العقاد :«إن حيلته هى حيلة العبقرية المطاعة التى تتفتق له من حيث يعلم ولا يعلم، وآيتها أنها عبقرية معبرة تلهم الخاطر السريع وتلهم التعبير عنه فى كلمٍ وجيز». ومن بديهته الحاضرة، أنه كان يجمع بين الفطنة والخبرة، وبين التخمين واليقين، ويأخذ من أمامه بالنظرة الخاطفة، فإذا هو قد وصل إلى مبتغاة.

والبديهة الحاضرة فى أعمال عمرو لا تحصى شواهدها، وإن طاف الأستاذ العقاد ببعضها، لينتهى إلى أنه إذا اجتمع للرجل بديهة حاضرة، وذكاء ماض، وعزيمة ماضية، ولسان ماض، وهوى يمضى فى زمامه، وينثنى بعد مرامه، فذلك الذى يحسب له حساب فى كل زمان وجد فيه.

ويلوح من جملة أخباره مع معاوية، أنهما كانا يؤثران اللعب المكشوف فيما بينهما، فكانت المساومة بينهما مكشوفة صريحة لا مواراة فيها، يتجلى ذلك فى قول عمروٍ لمعاوية : «أترى أننا خالفنا عليًّا لفضلٍ منا عليه ؟ لا والله! إن هى إلاَّ الدنيا نتكالب عليها. وأيّم الله لتقطعنّ لى قطعة من دنياك أو لأنابذنك ! »

رجائى عطية

Email: rattia2@hotmail.com

www.ragai2009.com