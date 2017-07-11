فى مدينة العـقاد 505 عمرو بن العاص 3

التعريف بعمرونفهم من هذا العنوان الذى اختاره الأستاذ العقاد أن ما تقدم لم يكن تعريفًا بعمرو، بقدر ما كان بيانًا للنسب والنشأة، وكان التعريف بالنشأة لازمًا للتعريف بصفاته وطباعه، والتعريف بهذه الصفات والطباع تمهيد لازم للتعريف بأعماله ومساعيه، حالة كون الأعمال والمساعى لن تُفهم على حقيقتها إلاَّ بف

التعريف بعمرو

نفهم من هذا العنوان الذى اختاره الأستاذ العقاد أن ما تقدم لم يكن تعريفًا بعمرو، بقدر ما كان بيانًا للنسب والنشأة، وكان التعريف بالنشأة لازمًا للتعريف بصفاته وطباعه، والتعريف بهذه الصفات والطباع تمهيد لازم للتعريف بأعماله ومساعيه، حالة كون الأعمال والمساعى لن تُفهم على حقيقتها إلاَّ بفهم الطباع التى توحيها، والنيات التى تسبقها والغايات التى ترمى إليها.

والمحفوظ من صفات عمرو الجسدية قليل، يؤخذ منه أنه أدعج (أى عينه واسعة شديدة السواد) أبلج (اتساع ما بين الحاجبين)، ربعة، أقرب إلى قصر القامة، يخضب بالسواد.. عليه مهابة وشمائل نباهة وسيادة، يدل على ذلك ما قاله فيه عمر بن الخطاب : «ما ينبغى أن يمشى أبو عبد الله إلاَّ أميرًا».

فإذا كان لهذا التكوين الجسدى أثر فى أخلاقة، فإنه لاشك فى أنه أثر آخر يعينه على النسب المغموز من جانب أمه، بالتماس «التعويض» بكل ما فى النفس من قوة وحول وحيلة.

وكان عمرو من أصحاب «القوة الحيوية»، وذلك ظاهر من احتفاظه بحضور ذهنه ومضاء عزمه، إلى سنه العالية التى تجاوزت التسعين.

وإذ عاتب يومًا عبد الله بن عباس على حسده إياه لما رأى من مهابته فى نفوس الناس، رد عليه ابن عباس برد فيه جرأة، بأن قال له «حملك معاوية على رقاب الناس، فأنت تسطع بحلمه وتسمو بكرمه».

إلاَّ أن عمرًا لم يشأ أن يبزه ابن عباس فى الدهاء، فقال له : «أما والله أنى لمسرور بك فهل ينفعنى عندك ؟» فقال ابن عباس : «حيث مال الحق ملنا، وحيث سلك قصدنا».

صفاته النفسية

وصفها هو بنفسه، فقد روى أن أناسًا لاموا معاوية على تقديمه له، فبلغت عمرًا هذه الملامة، فقال بعد استشهاد: «.. فقد علمتم أننى الكرارفى الحرب، وأننى الصبور على غير الدهر، لا أنام عن طلب كأنما أنا الأفعى عند أصل الشجرة.. ولعمرى لست بالوانى أو الضعيف، بل أنا مثل الحية الصماء، لا شفاء لمن عضته، ولا يرقد من لسعته. وإنى ما ضربت إلا فريت، ولا يخبو ما شببت. عرفنى أصحاب يوم الهرير (بحرب صفين) أننى أشدهم قلبًا، وأثبتهم يدًا، أحمى اللواء وأذود عن الحمى، فكأننى وشانئى عند قول القائل :

«وهل عجب أن كان فرعى عسجدا

إذا كنت لا أرضى مفاخرة العشب»

وهذا فيما رأى الأستاذ العقاد وصف صادق، إذا ما أغضينا عما فيه من فخر، نجد أنه طابق بالفعل صفاته النفسية التى تشهد بها أقواله وأعماله ومساعيه، وهى فى جملتها مجموعة محكمة من الصفات القوية ولكنها على قوتها بسيطة متناسبة.

فهو الطموح إلى الهيبة والثراء، وطلب البسطة فى الجاه والمال، ولم يقف طموحه عن الخلافة، ولكنه لم يكن له فى ذلك خيار، وربما عَزّى نفسه بأن «ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة» وتبدى سعيه إلى الرئاسة والمال فى الجاهلية والإسلام.

من ذلك موقفه فى غزوة «ذات السلاسل»، حين استمد الرسول فأمده بمدد من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ومع ذلك لم يستنكف عمرو أن يطلب لنفسه الرئاسة : بقالة إن هؤلاء مددٌ له، وقد أوشكت الأمور أن تتطور لعدم تسليم كبار المهاجرين بأن يتولى عمرو وهو حديث الإسلام عليهم، وتمسكوا بأن تكون القيادة لأبى عبيدة، واشتعل الموقف لولا أن تدخل أبو عبيدة نفسه، وتذكر وصية النبى عليه السلام له أن يتطاوعا ولا يختلفا، وأنهى أبو عبيدة هذا الجدل بقوله له : «فإن عصيتنى أطعتك».

وقد كان حب المال يملؤه ويتمكن منه، حتى أنه لم يبال أن يخفيه.

سأله معاوية يومًا وقد شاخا وبطلت لذات الشباب، ماذا بقى له من لذة الدنيا فقال : محادثة أهل العلم، وخبر صالح يأتينى من ضيعتى.

وروى أنه فى جلسة أخرى سأل معاوية عمرًا ما بقى منه ؟ قال : «مال أغرسه وأصيب من ثمرته وغلته».

***

وقد كان النبى عليه السلام أدرى الناس بهذه الصفة فى عمرو بن العاص، ومن قبل أن يعرفها فيه سواه، وقد أحس عمرو بما يدور فى خلد الرسول، وخشى أن يظن به الظنون، فقال : «يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، بل أسلمت رغبة فى الإسلام».

وروى أن البعض قال له : «قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبك، وقد استعملك» فقال عمرو : «بلى.. فو الله ما أدرى أحُبًّا لى منه أو استعانةً بى..».

من خصائص طموحه

ومن خصائص هذا الطموح الذى لازمة طوال حياته، أنه كان قائمًا على مطالب الواقع فى بواعثه ومراميه فيما يرى الأستاذ العقاد، وأن نظرته إلى الدنيا كانت نظرة عملية معروفة الموارد والمصادر، ولم تكن النظرة الخيالية المتسمة بالحماسة والأحلام.

ومناط الرجحان فى تلك النظرة العملية، إنما هو الأخذ بالأحوط والأقنع فى كل أمر، كبُر أو صغُر، حتى ليكاد أن يكون ذلك مقياسًا عنده للحق أو لصحة الأشياء.

ولم يُعرف عنه قط أى حكم فى أجل الأشياء، فارقته فيه هذه النظرة العملية.

وترى ذلك حتى فى مسألة الخلافة وموقفه منها بعد مقتل عثمان، فقد جمع ابنيه عبد الله ومحمد ليشاورهما مبديًا رعايته لمنزلته، إلى أى الفريقين يعمد. فقال له عبد الله وكان صالحًا ورعًا، إنه إن كان لابد منضمًا لأحد، فإلى علىّ الذى علموا تقواه.

بيد أن إجابة عمرو جاءت تعبيرًا عن هذه النظرة العملية، فقال : «إنى إن أتيت عليًّا يقول لى : إنما أنت رجل من المسلمين. وإن أتيت معاوية يخلطنى بنفسه ويشركنى فى أمره».

وعلى هذه النظرة العملية، سلك عمرو أحب الطريقين إليه، وأجدرهما فى نظر منفعته إلى الأتباع، فاختار الانضمام إلى معاوية.

على أنه على هذه النظرة العملية، كان مالكًا لزمام شعورة، قابضًا بعقله على جمجمات العاطفة، أو كما قال هو نفسه : «أبلغ الناس من كان رأيه زادًا لهواه، وأشجع الناس من رد جهله بحلمه».

رجائى عطية

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