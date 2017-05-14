فى مدينة العـقاد (467) .. عبقرية الإمام (14)

صفين

كان علىٌّ يميل- كدأبه- إلى مفاتحة الخارجين عليه فى المهادنة أو المصالحة، وكان من المنضمين إليه جماعة السبئية نسبة إلى عبد الله بن سبأ- وهم فيما يقول الأستاذ العقاد من أخلص الناس له وأكثرهم غيرة عليه، ولكنهم من فرط غيرتهم ولددهم فى عداوتهم لم يقنعوا بما دون القضاء على خصومه، ولم يقبلوا التوسط فى الصلح دون الغلبة، فدهموا القوم وأوقدوا جذوة الحرب قبل أن يفرغ علىٌّ من حديث المهادنة والتقريب بينه وبين أصدقائه الذين خرجوا عليه.

وقد كان أصعب وأشد ما يلقاه علىٌّ، يأتيه من حماسة المتمردين والمتذمرين فى جيشه.

وكان ذلك فى وقعة صفين.

نظر الإمام بعد غلبته فى العراق، فلم يجد أمامه خصمًا يقف فى طريق الخلافة إلاَّ جيش معاوية فى الشام، فعمد الإمام معه إلى خطته فى المسالمة والبدء بالإقناع، وطالت المراسلات بينه وبين معاوية، يختار الأستاذ العقاد مثلاُ منها يُغنى عن الكثير.

كتب إلى معاوية بعد وقعة الجمل، وقد سبقته كتب كثيرة من المدينة.. «سلام عليك.. أما بعد، فإن بيعتى بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعنى الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه. فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسمَّوه إمامًا كان ذلك لله رضى، وإن خرج عن أمرهم ردوه إلى ما خرج عنه، فإن أبى قاتلوه على إتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، وإن طلحة والزبير بايعانى ثم نقضا بيعتهما، وكان نقضهما كردهما، فجاهدتهما بعد ما أعذرت إليهما، حتى جاء الحق وظهر أمر الله، وهم كارهون. فادخل فيما دخل فيه المسلمون، فإن أحب الأمور إلىَّ قبولك العافية، وقد أكثرت فى قتلة عثمان، فإن رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فيما دخل فيه المسلمون.. ثم حاكمت القوم إلى حملتك وإياهم على كتاب الله. وأما تلك التى تريدها يعنى الخلافة فهى خدعة الصبى عن اللبن. ولعمرى لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنى أبرأ قريش من دم عثمان، واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا يدخلون فى الشورى وقد بعثت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله، وهو من أهل الإيمان والهجرة.. فبايعه، ولا قوة إلا بالله».

فرد عليه معاوية بما يلى:

«سلام عليك.. أما بعد، فلعمرى لو بايعك الذين ذكرت وأنت برىء من دم عثمان، لكنت كأبى بكر وعمر وعثمان. ولكنك أغريت بدم عثمان وخذلت الأنصار، فأطاعك الجاهل وقوى بك الضعيف، وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان.. فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين. وإنما كان الحجازيون هم الحكام على الناس والحق فيهم، فلما فارقوه كان الحكام على الناس أهل الشام، ولعمرى ما حجتك على أهل الشام كحجَّتك على طلحة والزبير، إن كانا بايعاك فلم أبايعك أنا. فأما فضلك فى الإسلام وقرابتك من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلست أدفعه»..

ويتضح من هذا الرد مراوغة معاوية، ونيته المعقودة على فتح أبواب الخلاف واحدًا بعد الآخر، كلما أُغلق باب فتح آخر بحيث يستحيل أن ينتهى الخلاف إلى النهاية.

فتسليم قتلة عثمان، فضلاً عن صعوبة أو استحالة التعرف عليهم ناهيك بضبطهم وتسليمهم إلى معاوية بلا حجة ولا صفة له فى ارتقاء هذا المرتقى، فإنه بداهة لا يكفى لغلق الخلاف الذى يصطنعه معاوية، فالإمام علىّ متهمٌ عنده فى دم عثمان، والمرجع بعد ذلك إلى الشورى من جديد !

ثم إن معاوية يصطنع اصطناعًا يشف عما يضمره، حين يبتدع أن الحق قد خرج من أهل الحجاز جملةً، إلى أهل الشام الذى يراهم قد صاروا الحكام على الناس !

وهذا رجل لا يريد إلاَّ الخلاف، لأن له فى ذلك مقاصد ومآرب لا يمكن أن تخفى على من يتأمل خروجه وما اصطنعه له من ذرائع، وما طفق يختلقه اختلاقًا لفتح أبواب الخلاف والحيلولة دون أن تصل إلى إغلاق !

وعلى ذلك فلم يكن أمام علىّ بد من الزحف من الكوفة إلى صفين، وعلى الماء هناك كان أول خلاف كاشف بين الانتهازية التى لا تبالى بمبدأ ولا بأن المعسكرين لمسلمين، وبين القيم والمبادئ التى تؤثر الحق وترعى الله فى المسلمين.

فقد كان جيش معاوية على الماء، وأراد أن يمنعه عن علىًّ ومن معه، ولكن الإمام لا يبادر بحرب، وإنما يبدأ بالإعذار وبيان أنه لا صبر لأحدٍ على الظمأ، فلما لم يستجب معاوية، نَحَّاه علىٌّ عن الماء، ولكنه رفض على من معه أن يمنعوه عن أهل الشام، فإنما نصرهم الله عليهم لبغيهم.. وقد سبق بيان ذلك..

ولكن العثرات تأتى عليًّا ممن معه، فلا يتحفّز فريق للحرب حتى يثنيه فريق آخر ويحرمها عليه، ولا يقول بوجوبها لدرء خطر الانقسام الذى يهدد الأمة الإسلامية بأسرها..

ويلخص الأستاذ العقاد ما جرى بعد ذلك، تلخيصًا مركزًا ولكنه وافٍ، فيقول : «إن القوم قد تحاجزوا نيفًا وثمانين فزعة.. وتصاولوا فى وقعات شتى غامرت بها طائفة من هنا وطائفة من هنا، وقلما اشتبك فيها الجيشان فى وقعة جامعة حتى كانت وقعة الهرير، وحاقت الهزيمة بجيش معاوية وقيل إنه همَّ بالفرار.. وإذا بالمصاحف ترفع على الحراب من قبل جيش الشام، وإذا بالعثرة الكبرى التى لا خطوة بعدها فى طريق فلاح.. فإن عليًّا نظر حوله، فإذا بجيشه يوشك أن يقتتل فيما بينه نزاعًا على القتال أو إلقاء السلاح، وإن معاوية لفى غنى عن كفاح قوم لا يتفقون على كفاحه.. فله منهم سيوف مشروعة لنصرته، شاءوا أو لم يشاءوا، وسيكفونه مئونة الحرب حتى يتفقوا بينهم على حربه، وهيهات !

* * *

ولو كانت آفة الطاعة فى جيش علىًّ، مقصورة على اجتهاد القراء والحفاظ، وتعجل الغلاة والمتمردين.. لكان فى ذلك وحده ما يكفى لإفساد التدبير واضطراب القيادة وتعذر القتال على أصوله.. إذ لا يستغنى القائد فى ميدان الحرب، ولا فى ميدان السياسة، عن الكتمان والمفاجأة وتحويل الخطط على حسب الطوارئ والمناسبات.. فإذا كان فى كل عمل من أعماله عرضة لاجتهاد أصحاب الفتاوى، وكان أصحاب الفتاوى يفترقون عشرين وجهة فى كل حركة من حركات الجيش، فليست له خطة تكتم ولا خطة تنفذ. وليس عجيبًا بعد ذلك، أن ينهزم فى ميدان القتال شر هزيمة يبتلى بها مقاتل.. بل العجيب أن يتماسك فترة من الزمن وإن قصرت أمام جيش يفوقه فى العدد ويرجع فى أمره إلى قيادة موحدة ونية مجتمعة ومشيئة مطاعة..

ولكن الآفة مع هذا، لم تكن كلها فى اجتهاد الحفاظ وتعجل الغلاة.. بل كان فى الجيش أناس يخونون عهده ويشغبون عليه، ويبدو من أعمالهم أنهم مسخرون لعدوه كارهون لانتصاره.. فإن لم يكونوا كذلك، فالأمر الذى لا شك فيه أنهم كانوا يعملون وهم عامدون وغير عامدين شر ما يعمله الخائن الخبيث الذى يتحين الفرص للعناد والشقاق، وإفشاء الخلل والخذلان فى أحرج الأوقات.

وأدهى من ذلك، أنه لم يكن قادرًا على زجرهم والتنكيل بهم..لأن الجيش الذى يوجد فيه من يحرم حرب العدو، لن يعدم أناسًا يحرمون حرب النصير المقيم على ظاهر الطاعة، وليس لك بيَّنة قاطعة عليه.

ومثل من ذلك أيضًا يغنى عن أمثال كثيرة، وهو مثل الأشعث بن قيس أكبر سادات كندة وأخلقهم أن ينصر حزبًا على حزب، لو خلصت نيته وبرئت شيمته من التقلب والغدر بأصحابه..».

رجائى عطية

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