فى غياب رونالدو.. صلاح منافس شرس لنجوم أوروبا على الحذاء الذهبي

على المصرى اشتعل السباق على جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بتقاسم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح والأوروجوائي إدينسون كافاني، والإنجليزي هارين كين، للصدارة برصيد 24 هدفا لكل منهم.ورغم تألق المهاجم البرازيلي جوناس لاعب بنفيكا بتسجيله 30 هدفا في الد

على المصرى

اشتعل السباق على جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بتقاسم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح والأوروجوائي إدينسون كافاني، والإنجليزي هارين كين، للصدارة برصيد 24 هدفا لكل منهم.

ورغم تألق المهاجم البرازيلي جوناس لاعب بنفيكا بتسجيله 30 هدفا في الدوري البرتغالي، لكن المسابقة لا تدخل ضمن أفضل خمس دوريات أوروبية “ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا وفرنسا”، وبالتالي يحصد الهدف الواحد 1.5 نقطة، مقابل نقطتين للدوريات الخمس الكبرى.

وفيما يلي قائمة المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي:

1- إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى: 24 هدفا “48 نقطة”.

2- ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى: 24 هدفا “48 نقطة”.

3- محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى”: 24 هدفا “48 نقطة”.

4- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزى: 24 هدفا “48 نقطة”.

5- تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالى: 23 هدفا “46 نقطة”.

6- جوناس لاعب بنفيكا البرتغالى: 30 هدفا “45 نقطة”.

7- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزى: 21 هدفا “42 نقطة”.

8- نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى: 20 هدفا “40 نقطة”.

9- لويس سواريز لاعب برشلونة الإسبانى: 20 هدفا “40 نقطة”.

10- روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألمانى: 20 هدفا “40 نقطة”.