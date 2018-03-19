فى غياب إضلاع المربع الذهبى.. 6 فرق تبحث عن الهروب من الهبوط

على المصرى: ستقام اليوم الاثنين، 6 لقاءات ضمن الأسبوع الثلاثون من الدورى المصري الممتاز لكرة القدم، وتشهد تلك الجولة غياب الأهلى "البطل وحامل اللقب" والإسماعيلى والزمالك والمصرى، فيما ستحاول الفرق المهددة بالهبوط، قطع خطوة نحو البقاء في الأيجيبشن ليج، مع…

على المصرى:

ستقام اليوم الاثنين، 6 لقاءات ضمن الأسبوع الثلاثون من الدورى المصري الممتاز لكرة القدم، وتشهد تلك الجولة غياب الأهلى “البطل وحامل اللقب” والإسماعيلى والزمالك والمصرى، فيما ستحاول الفرق المهددة بالهبوط، قطع خطوة نحو البقاء في الأيجيبشن ليج، مع الدخول إلى الأمتار الأخيرة بالمسابقة.

ويغيب الأهلي، الذي حسم اللقب مبكرا قبل ست جولات على النهاية، والإسماعيلي أقرب منافسيه والزمالك والمصري، وهي فرق المربع الذهبي، عن هذه الجولة بسبب ارتباط لاعبيهم بالانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم الصيف المقبل.

وتأجلت مباريات الأهلي مع طنطا، والزمالك مع الإسماعيلي، والداخلية مع المصري، حتى بعد فترة التوقف لخوض مباريات دولية، حيث تلعب مصر مع البرتغال واليونان هذا الشهر، ضمن معسكر الإعداد الأول لكأس العالم “روسيا 2018”.

ويتذيل النصر الترتيب برصيد 19 نقطة من 29 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الرجاء صاحب المركز السابع عشر، بينما يأتي طنطا في المركز السادس عشر، وهو آخر مراكز الهبوط ولديه 26 نقطة، ولم يحقق أي فوز منذ شهرين، لكن الخطر لا يزال يداهم وادي دجلة “29 نقطة”، ومصر للمقاصة “30” والداخلية والاتحاد السكندري “32 لكل منهما”.

ويلعب النصر، الذي فاز ثلاث مرات فقط هذا الموسم، مع مصر المقاصة الذي قدم بعض العروض المقنعة وألحق بالأهلي خسارته الوحيدة هذا الموسم لكنه عانى من تذبذب كبير في الأداء وافتقر للاستقرار الفني، ويلعب الرجاء مع طلائع الجيش صاحب المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

ويخوض وادى دجلة مواجهة صعبة أمام المقاولون العرب، الذي ابتعد عن فرق المقدمة، وتراجع إلى المركز التاسع، بعدما خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، ويبحث عن التعويض سريعا.

وسيحاول الاتحاد السكندري، مصالحة جماهيره عقب الخسارة فى الجولة الأخيرة أمام دجلة، والعودة إلى الطريق الصحيح أمام بتروجيت، بعدما حقق قبل ذلك ثلاثة انتصارات في أربع مباريات، وسيتطلع سموحة، خامس الترتيب برصيد 42 نقطة، إلى الاقتراب من المربع الذهبي، عندما يواجه الأسيوطي سبورت الذي يملك 34 نقطة.