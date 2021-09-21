فى ظل مخاوف الموجة الرابعة لكورنا .. الترقب والحذر يسيطران على أصحاب المطاعم بالإسكندرية

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على وجود مخاوف فى وسط القطاع من بعض تأثيرات المتوقعة على خلفية الموجة الرابعة التى يحذر منها البعض، وظهور متحور دلتا فى مصر واحتمالية إعادة الغلق مرة أخرى.

وأوضح البعض أن القطاع قد يضره الغلق أو بعض الإجراءات والقرارات غير المباشرة التى لا تستهدفه لكنها قد تؤدى إلى حدوث فزع بين المستهلكين، وتنعكس على نسب التشغيل.

وأضاف البعض أن حركة التشغيل تكون انعكاسًا لبعض الدلالات والإجراءات والقرارات الحكومية التى يتم أتخاذها، والتى تحددها وزارة الصحة، لافتين إلى أن المخاوف بشأن أحتمالية الموجة الرابعة وتداعياتها فى ظل ظهور متحور دلتا فى مصر لا يمكن تقييمها ولا يستطيع أحد التنبؤ بها.

وفى البداية أكد كريم منتصر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، على وجود مخاوف فى وسط القطاع من أعادة الغلق مرة أخرى على خلفية الموجة الرابعة التى يحذر منها البعض، وظهور متحور دلتا فى مصر.

وأضاف منتصر ونتمنى أن تساعد التطعيمات واللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستجد المواطنين، وأن يتم الاستغناء عن طرح أفكار إعادة الغلق مرة أخرى.

واعتبر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن القطاع قد يضره الغلق وحدوث فزع بين المستهلكين فى الشارع، مرجعًا ذلك إلى أن هناك قرارت مباشره تضر القطاع وهناك قرارات غير مباشرة تقوم بالنتيجة ذاتها.

وأوضح منتصر أن القرارات المباشرة التى قد يتضرر منها القطاع تكون على شاكلة عملية الأغلاق المتعارف عليها أو تحديد مواعيد للأغلاق والتى تنعكش بشكل مباشر ، أما القرارات غير المباشرة فهى التى ينتج عنها خوف وفزع وذعر بين المواطنين وخروج شائعات تنعكس على التشغيل رغم أن الأماكن تفتح أبوابها للعملاء دون جدوى أو إقبال.

كما أشار منتصر إلى حدوث ارتفاع فى أسعار بعض الخامات والتى زادت بنسب تتراوح من 20- 30% ، لافتاً إلى أن الأزمة الأكبر تكمن فى وجود أزمة سيولة أنعكست على حركة التوريدات للقطاع .

ولفت عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية ، إلى أنه كان يتم التوريد ببعض التسهيلات تؤدى لتوفير ومنح المدخلات بشكل به بعض الأئتمان ولكن فى ظل أزمة السيولة دفعت إلى ضرورة الشراء النقدى .

وأوضح منتصر أن عملية تحقيق الربح تحتاج إلى شراء كميات كبيرة وتصنيعها وتخزينها أما الوقت الراهن فيتم شراء كميات صغيرة وفقاً للسيولة وبالتالى لا يتم الحصول على خصم كمية ويوثر على الهوامش الربحية .

كما حذر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية ، من أنه بالفعل لا يوجد حالياً أستثمارت فى المجال للمطاعم ، كونه يعد من أكثر المجالات من حيث المخاطر ، لافتاً إلى أن الصناعات الموازية التى تخدم القطاع لا تزال قائمة.

واعتبر منتصر أن الأستثمارت متراجعة بشكل أقرب للتوقف ، فضلاً عن أن تقييمات الأستثمارت فى حالة البيع تكون متدنية.

وأشار عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية ، إلى وجود الكثير من المطاعم التى يقوم أصحابها بعرضها للبيع فى أعقاب تداعيات جائحة كورنا.

وجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشفت قبل نحو شهر عن أنه تم رصد حالات مصابة بالمتحور دلتا، لمصابين لهم تاريخ سفر خارج مصر.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا،أن متحور «دلتا بلس”» انتشر في كل أنحاء العالم، وأنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرةً إلى أن الوزارة رصدت أول حالة مصابة بمتحور “دلتا بلس” في منتصف شهر يوليو الماضي.

ومن جانبه أوضح يحيى زكى صديق عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن المخاوف بشأن أحتمالية الموجة الرابعة وتداعياتها فى ظل ظهور متحور دلتا فى مصر ، لا يمكن تقييمها ولا يستطيع أحد علم الغيب .

وأضاف أن حركة التشغيل تكون أنعكاس لبعض الدلالات والأجراءات والقرارات الحكومية التى يتم أتخاذها والتى تحددها وزارة الصحة .

وتابع : أتوقع بناء على ما يصدر من قرارات من الدولة ، خاصة أن الدولة حافظت على بعض الأجراءات خلال الشهريين الاضيين مع وجود متحور دلتا فى مصر ، والدلائل هى التى تشير لأمكانية حدوث أى تطور .

وأشار عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن العمل باللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستمر أنتشر فى مصر ، لافتاً إلى أن الوضع قد لايكون كما حدث فى السابق .

وأوضح صديق أن رأسمال بطبعه جبان ، ولكنه يحصل على القوة من نظرة الدولة للمستقبل ، وهل تريد لأقتصادها أن ينكمش أم يكبر ، لافتاً إلى انه المستثمر عندما يرى هل الدولة تعطى دفعة للقطاع لفتح أماكن وأصدار تصاريح أم لا .

وأعتبر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن المستثمر يحدد قراره وفقاً لقواعد والباقى تقوم به الدولة وهى التى تشير له إلى أين يتجه الوضع .

وأشار إلى أن أى مطعم او مؤسسة تحقق خسائر خلال فترة ما فإن نسبة الخسارة تكون سريعة لكن تعويضها يكون بطيئ ، لافتاً إلى ان الخسارة عن عام يمكن ان تعوض على مدار عامين أو على حسب حركة التشغيل .

واعتبر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن اكبر التحديات خلال الموسم الصيفى هى أرتفاع بعض مدخلات التشغيل والمستلزمات من المواد الخام بنسب نتيجة أرتفاع أسعار الشحن.

وأوضح صديق أن ذلك كان يظهر بوضوح فى السلع المستوردة التى تراجعت الكميات المتاحة منها مع أرتفاع أسعارها نتيجة الشحن ـ لافتاً إلى أن معدل الزيادات فى أسعار المواد الخام تراوح من 10 -12% .

وأشار عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أنه بالرغم من هذه الزيادات فإن المطاعم لم ترفع الأسعار لأنها بدئت فى العودة للتشغيل ولا تريد الضغط على العميل وتحميله الأعباء.