فى صفقة قيمتها ربع مليار دولار.. GFH Financial تستحوذ على فنادق بأمريكا

وذكر موقع " تريد آرابيا" أن وحدة تابعة لمجموعة "GFH Financial Group" تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرًا لها

أعلنت شركة “جي إف إتش كابيتال GFH Capital” ، التابعة للمجموعة المالية العالمية “جي إف إتش GFH Financial Group” عن استحواذها على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار شراكتها مع شركة (آربر لودجينج بارتنرز Arbor Lodging Partners Arbor).

وذكر موقع ” تريد آرابيا” أن وحدة تابعة لمجموعة “GFH Financial Group” تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرًا لها.

وبحسب الموقع، تتكون المحفظة من 12 فندقاً فاخراً وتقع في ولايات كاليفورنيا، كونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة.

ويبلغ إجمالى قيمة صفقة الاستحواذ حوالى 250 مليون دولار، وفقا لما ذكره الموقع.

يذكر أن هذه الفنادق تعمل تحت مظلة أسماء تجارية معروفة مثل هيلتون وماريوت .

كما تستفيد المحفظة من عدة اعتبارات مهمة من بينها أنها ضمن قطاع الخدمات المتميزة المأمونة المخاطر.

كذلك حققت المحفظة أداءً فائقاً تجاوزت من خلاله قطاعات الفنادق الأخرى على مدار عدة دورات اقتصادية.

علاوة على ذلك، سوف تقوم كل من “جي إف إتش” و«آربر» بتنفيذ برنامج لتحسين مستوى المبانى، وذلك حتى تتوافق مع معايير الاسمين المعروفين، وبهدف تحقيق القيمة من خلال تعزيز الإيرادات خلال فترة الاستثمار.

وتمت الصفقة في إطار شراكة مع شركة ” آربر” التي ستستحوذ على 9% تقريبا من المحفظة، كما ستعمل كمدير للأصول.

و شركة ” آربر” متخصصة في إدارة أصول الضيافة بالولايات المتحدة وتتمتع بسجل حافل في الاستثمار في أصول الضيافة وإدارتها.

كما ستتم إدارة المحفظة بواسطة شركة ” آربر لودجينج مانيجمنت ” وهي شركة زميلة لشركة آربر.

وقال هشام الريس، رئيس مجموعة GFH : ” إننا سعداء بإنجاز استثمار مهم آخر لنا في الأسواق الأمريكية”.

وتابع ” التي مازالت تواصل أداءها القوي في هذا المجال المهم ضمن قطاع الضيافة”.

وتتميز المحفظة بتنوعها الجيد عبر أصول تقع في أسواق فرعية مهمة في البلاد وتمتاز بمعدلات نمو عالية وديناميكيات إيجابية.

كما تستفيد المحفظة من كونها تعمل تحت مظلة اسمين معروفين ضمن أعرق الفنادق في العالم وهما هيلتون وماريوت.

الأمر الذى يجعلها من الفنادق المفضلة للنزلاء والمسافرين العابرين الذين يستفيدون أيضا من برنامج ولاء الضيوف.