فى سابقة هى الأولى.. انطلاق جلسة البرلمان الافتتاحية برئاسة فريدة الشوباشي

وتقسيم النواب على مرحلتين في أداء القسم الدستورى

انطلقت منذ قليل جلسة البرلمان الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، لكونها أكبر الأعضاء سنا ، وهي سابقة برلمانية أن تترأس سيدة المجلس.

وبدأت جلسة البرلمان بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم “٥ ” لسنة ٢٠٢١ بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.

وتشهد الجلسة العامة تلاوة الأعضاء اليمين الدستورى ، علي مرحلتين كسابقة تاريخية حرصا علي صحة النواب لمنع تفشي فيروس كورونا .

وتم تقسيم نواب البرلمان إلى قسمين وقت أداء اليمن الدستورية أحدهما قسم النواب المنتخبين على المقاعد الفردية ثم يغادرون القاعة ليحضر النواب الفائزين على مقاعد القائمة ويعقب ذلك إعلان إجراءات الانتخاب لهيئة المكتب ليترشح من يريد.

ويجلس الأعضاء وفقا لرقم العضوية داخل الجلسة العامة مع مراعاة وجود مسافة كافية بين كل عضو لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكشفت الأمانة العامة في البرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي عن البدء في إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب وتقديم الاقتراحات و الاعتراضات والإعتراضات كتابة غدا الأربعاء.

وأوضحت الأمانة العامة أنه سيتم إعلان قوائم التشكيل الخاصة باللجان في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض النواب اليوم الذي يليها ( الخميس ) .

وتجرى انتخابات اللجان النوعية يوم الخميس حيث يتم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية علي المجلس.

وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام في البرلمان، أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، موضحا أن الحق فى الصحة مقدم على كل الأمور.

وأشار أمين عام البرلمان إلى أن المجلس من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.

وشدد المستشار محمود فوزي علي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامة الكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخرى.

يشار إلى استقرار تحالف “القائمة الوطنية من أجل مصر” على ترشيح المستشار حنفي الجبالي لمنصب رئيس البرلمان ، والنائبين محمد أبو العينين والمستشار أحمد سعد الدين لمنصب الوكيلين.

جاء ذلك في اجتماع استمر لوقت متأخر أمس الإثنين ، قبل ساعات من انطلاق جلسة البرلمان الافتتاحية اليوم الثلاثاء للفصل التشريعي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة ، والمقرر إذاعتها على الهواء مباشرة.

وأكد النائب مصطفي بكري عضو البرلمان وعضو التحالف الوطني في تصريحات له اليوم ، استقرار القائمة الوطنية في وقت متأخر من ليلة أمس علي ترشيح الجبالي رئيسا وأبو العينين وسعد الدين على منصب الوكيلين.