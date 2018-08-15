فى رصد لـ «المال»:7 علامات تحجم عن المشاركة بمعرض «أوتوماك – فورميلا»

شريف عيسىرصدت «المال» فى رصد لها، إحجام 7 علامات تجارية عن المشاركة فى الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا»، والمقرر انطلاق فعالياته نهاية سبتمبر المقبل.وتنحصر الغيابات فى 3 شركات، هي: النيل للتجارة والهندسة وكلاء سيارات

شريف عيسى

رصدت «المال» فى رصد لها، إحجام 7 علامات تجارية عن المشاركة فى الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا»، والمقرر انطلاق فعالياته نهاية سبتمبر المقبل.

وتنحصر الغيابات فى 3 شركات، هي: النيل للتجارة والهندسة وكلاء سيارات هوندا، ومجموعة عز العرب وكلاء أستون مارتن وفولفو وستروين وبروتون، بالإضافة إلى MTI، وكلاء سيارات بنتلى ومازيراتي.

وقال حسن إسكندراني، مدير تسويق هوندا بشركة النيل للتجارة والهندسة، إن الشركة قررت عدم المشاركة فى «أوتوماك – فورميلا»، خاصة فى ظل عدم وجود طرازات وموديلات جديدة يمكن تقديمها للجمهور.

وأشار إلى أنه منذ أبريل من العام الماضى أقدمت النيل للتجارة والهندسة على طرح العديد من الموديلات الجديدة من العلامة اليابانية هوندا، والذى كان فى مقدمتها الجيل العاشر الجديد كليًا من سيفيك، وأعقبه قبيل نهاية العام تقديم الجيل الخامس الجديد كليًا من CR-V، ومع بداية العام أعلنت الشركة عن تقديم هوندا سيتى Face Lift موديل 2019، وبالتالى فلا يوجد أى جديد يمكن تقديمه خلال أيام المعرض.

وأضاف أن الشركة فى الفترة الحالية تقوم بإطلاق العديد من الحملات الدعائية، والفعاليات التسويقية بهدف دفع حركة مبيعاتها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع فصل الصيف، والذى يعد من الفترات التى تنتعش بها حركة مبيعات السوق.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بمجموعة عز العرب، وكلاء سيارات فولفو وستروين وبروتون وجيب ودى إس، أن الشركة قررت عدم المشاركة فى المعرض هذا العام، خاصة أن المجموعة عقدت العديد من الأنشطة التسويقية خلال فصل الصيف، علاوة عن غياب أى طرازات جديدة يمكن تقديمها خلال أيام المعرض.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تقديم العديد من الطرازات الجديدة التى تنتمى للعديد من العلامات التجارية التى تستحوذ عليها المجموعة، ومن بينها فولفو XC60، وDS 7 وغيرها.

وقال المصدر إنه منذ بداية الصيف لجأت مجموعة عز العرب إلى تدشين العديد من الأنشطة التسويقية والتى من بينها تدشين نماذج لعرض الطرازات الجديدة، بالإضافة إلى تدشين مركز للخدمة السريعة لخدمة ملاك السيارات بمنطقة الساحل الشمالى.

وأشار إلى أنه منذ بداية الأسبوع الحالى أعلنت المجموعة عن خصومات على قطع الغيار بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة التابعة لمجموعة عز العرب لعملاء ستروين ودى إس وجيب وفولفو وبروتون، فى إطار المبادرة التى أطلقها جهاز حماية المستهلك.

وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بقطاع التسويق بمجموعة MTI أوتوموتيف، وكلاء سيارات جاجوار لاند روفر وبنتلى ومازيراتى، إن الشركة قررت المشاركة فى المعرض بجاجوار لاند روفر فقط، دون بنتلى ومازيراتى.

وأشار إلى أن عملاء بنتلى ومازيراتى لا يترددون على المعرض خلال أيام انعقاده، خاصة أن المقبلين على المعرض من ذوى الدخول المتوسطة الراغبين فى شراء طرازات تتبع العلامات التجارية الشعبية.

وأضاف أنه من المقرر تقديم العديد من الطرازات الجديدة والتى من المتوقع تقديمها للمرة الأولى للجمهور، تابعة لجاجوار لاند روفر، مثل جاجوار E-PACE وغيرها.

كان، مدير عام شركة «إنفورما إيجيبت»، الشريك المنظم لمعرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، قد أعلن فى تصريحات سابقة لـ«المال»، عن مشاركة 45 علامة تجارية فى الدورة الخامسة والعشرين من المعرض، المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة 26 – 30 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن المعرض سيشهد طرح ما يقرب من 50 طرازًا للمرة الأولى بالسوق المحلية.