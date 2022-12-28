«فى رحلتها الأولى» السفينة «AMERA» تغادر ميناء بورسعيد السياحي

تستكمل السفينة “أميره” رحلتها اليوم ضمن قافلة الجنوب متوجهة إلى ميناء الغردقه ،لاستكمال جولتها السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء بورسعيد السياحى، استقبل أمس السفينة السياحية AMERA ، قادمة من ميناء الأسكندرية وعلى متنها 409 سائحا و398 طاقم بحاره ، ضمن برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم، وقد استقبلت السفينة 292 سائحا صعدوا على متنها فور عودتهم من جولاتهم السياحية بمدينة الأسكندريه ،

وتم التنسيق بين كل الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

.

تدير السفينه شركة Phoenix Reisen بنيت عام 1988 أي منذ 34 عاما وتم تجديدها في عام 2019 تحتوي على 9 طوابق بالإضافة إلى، سطح الكورنيش والمراقبه أعلى الجسر على متن السفينة AMERA ،وتوجد مكتبه وأستوديو للطهي ومطاعم حديثة وغرفة ملكية وصالات مختلفه لمشاهدة البحر، بانوراما لاونج وتضم مرفق ساونا ومنطقة رياضية صغيرة وصالونا للتجميل وتصفيف الشعر. وفي المنطقة الخارجية يوجد أيضا حمام سباحه.