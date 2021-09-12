فى دورته الأولى.. مهرجان SHE ARTS يخلق مساحة جديدة للفنانات (صور)

قالت نيفين قناوى، المؤسس والمدير لمبادرة She Arts” هي الفنون “، إن الفكرة جاءت من خلال التعامل مع الفنانات اللواتى لم يستطيعن أن يأخذن فرصهن بقدر كافٍ نتيجة عوائق كثيرة، لذلك قررنا خلق مساحة لنمكن الفنانات من عرض أعمالهن من خلال She arts، وذلك لكى يتم التركيز عليها وتقييمها بشكل أفضل.

وعن اختيارها اسم المهرجان قالت إنها تريد أن تدعم المرأة، وأن تبرز أن الفنون كلها نابعة من المرأة، وأنها مبدعة بطبيعتها. نيفين قناوى المؤسس والمدير لمبادرة She Arts”

وأوضحت نيفين قناوى انها كانت تريد ان تقدم تنوعا فى البرامج لكن فى هذة الدورة كان التركيز على الموسيقى والرقص ، وفى نفس الوقت ان تقدم فنانات ملهمات فى الفن ، وذلك لان كل فنانة ورائها قصة ورغبة فى الوصول لحلمها وتحقيق تواجدها.

وأضافت قناوى أن الفنانة مريم ناعوم قدمت ندوة هامة بعنوان “المرأة خلف الكاميرا ” ، مؤكدة ان ناعوم موهوبة جدا ومميزة ، وهى من الفنانات الملهمات للكثير من السيدات و تساعدهن على الابداع والتحفيز .

وأوضحت قناوى ان المهرجان شارك به فنانات من سويسرا والبرتغال وفرنسا وفلسطين ، بالاضافة الى الفنانات المصرية اللواتى شاركن بندوات وورش عمل وغناء ورقص.

نيفين قناوى: المهرجان يهدف للمساهمة فى تصحيح مسار الثقافة الفنية للمرأة

وأوضحت قناوى أن المهرجان يهدف للمساهمة في تصحيح مسار الثقافة الفنية للمرأة، وإنشاء قنوات اتصال بين الفنانات ذوات الرؤى المشتركة على المستوى الدولي.

وأعلنت قناوى أن المهرجان سيتم عقده بشكل سنوى، وسنقدم أنواعًا أكثر من الفنون، و منها التشكيلية، خاصة أن مركز التحرير الثقافى فى الجامعة الامريكية تبنى الفكرة ودعمها ،.

وقالت “قناوى” إن معرض “هي ملهمة” she’s always inspiring استعرض رحلة أرشيفية قصيرة في عمق التاريخ الثري لنساء رائدات في مجال الفنون بمصر على مدار القرن العشرين

منال محى الدين: أدعم جميع المهرجانات الفنية

أما عازفة الهارب الفنانة منال محى الدين ،المشاركة بالمهرجان مع فريق عازفات من دار الأوبرا ، فأكدت دعمها للمهرجانات الفنية التى تدعم الفن والموسيقى بشكل عام ، سواء كان المهرجان مخصصا للسيدات فقط أم لا ..

وأضافت محى الدين انها ترحب بفكرة المهرجان واعطاء الفرصة لعرض مختلف انواع الفنون التى يجب ان يتعرف عليها جميع الفئات فى المجتمع .

ومن جانبها ، قالت شريهان أبو بكر ، احدى رواد المهرجان ، انها سعيدة بمشاهدتها لابداعات النساء الفنية ، مؤكدة أن المرأة المصرية لديها الكثير من مواهب، لانها مبدعة بطبعها ، حتى في أبسط أمورها فى المنزل أو فى العمل ، ودائما ماتضفى الروح فى كل مكان حتى فى بيتها ، فلذك فان فكرة المهرجان مميزة خاصة وان به مشاركات من اكثر من دولة ، فهذا يعطى مساحة ارحب لعرض الأفكار جديدة وانواع مختلفة من الفنون ، كما اعربت عن اعجابها بالرقص الشرقى والبورسعيدى وعازفات الهارب ، وأيضا أـشادت باسلوب بالمطربة مريم صالح التى تقدم نوعا خاصا من الغناء.

وكان معرض “هي ملهمة” she’s always inspiring قداقيم على هامش فعاليات مهرجان “هي الفنون She بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور سفيرة البرتغال وسفير الأرجنتين، ومديرة المؤسسة الثقافة السويسرية بالقاهرة، ومديرة المركز الثقافي البريطاني.

ويضم المهرجان عددا من الفنون كالموسيقى والعروض الراقصة والفنون .

و شارك فى المهرجان عدد كبير من الفرق والفنانات ، حيث شارك من مصر الفنانات نسمة محجوب، إيمي سلطان، مريم ناعوم، نوران أبوطالب وفرقة عازفات الهارب المصريات وفرقة فبريكا بقيادة نيفين علوبه ومريم صالح وعازفة البيانو هبه سليمان وفريق نبض لعازفة الإيقاع صابرين الحسامي وفرقة هواه رقص الفلكلور من خريجي االجامعة الأمريكية.

كما شاركت من بلجيكا الفنانة انجيلكا رشيمونت من فرنسا وبدعم من المركز الثقافي الفرنسي بعرض هيب هوب وجاسمينا هوجونيت من سويسرا وبدعم من المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة بعرض رباعي رقص معاصر وسوزان ترافسوس من البرتغال وبدعم من سفارة البرتغال وبانة من فلسطين بعروض موسيقية. وتضم الاحتفالية عروض موسيقية وعروض راقصة ورش عمل موسيقية وورش عمل رقص معاصر وهيب هوب وأيضاً مسابقة موسيقية للفنانات الناشئات مع تقديم منصات متنوعة ومتعددة للفنانات تضمن عرض إبداعاتهم الفنية التي تستهدف النساء.