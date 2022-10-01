فى خطوة للاستغناء عن روسيا.. بولندا تستقبل الغاز عبر خط أنابيب جديد ببحر البلطيق

أعلنت “جاز-سيستم”، الشركة المسؤولة عن تشغيل خط أنابيب الغاز البولندي عن بدء تدفق الغاز إلى بولندا من خط أنابيب البلطيق الجديد القادم من النرويج عبر الدانمرك وبحر البلطيق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويعد خط الأنابيب محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا. وبدأت تلك الاستراتيجية قبل سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير الماضي، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية.

وقالت متحدثة باسم “جاز-سيستم” لرويترز، إن التدفقات بدأت في الساعة 6.10 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش)، وبلغ إجمالي طلبات إرسال الغاز عبر خط الأنابيب في الأول من أكتوبر 62.4 مليون كيلووات في الساعة.

وتم تشغيل خط الأنابيب، الذي تبلغ طاقته السنوية عشرة مليارات متر مكعب، رسميا يوم الثلاثاء، بعد يوم من اكتشاف تسربات في خط أنابيب نورد ستريم الذي يمر عبر البحر ويربط روسيا بأوروبا.

وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن بولندا في أبريل عندما رفضت الدفع بالروبل.