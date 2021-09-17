فى ختام فعاليات المنتدى الاقتصادى بالمحافظة.. الغضبان يفتتح معرض «صنع في بورسعيد»

ضم المعرض 48 جناحًا قدَّم فيها 26 عارضًا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد.

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، معرض “صنع فى بورسعيد”، المُقام على هامش منتدى بورسعيد الاقتصادي الذى استمر ليومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. حضر الافتتاح عدد من نواب الشعب ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وأكثر من مئة من رجال المال والأعمال وخبراء التنمية. أقيم المعرض فى شارع طرح البحر قرب المركز الثقافي. وضم المعرض 48 جناحًا قدَّم فيها 26 عارضًا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد.

وضمّت العروض عدة منتجات؛ منها:”الحلويات، ومنتجات الألبان، والدهانات، والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، والعطور والبخور، والمصنوعات الجلدية، والزيوت، والمنسوجات، والبطاريات، والأدوات الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أكد، في كلمته فى ختام جلسات وورش العمل بالمنتدى، متابعته الشخصية والدقيقة لقضايا ومشكلات المستثمرين على أرض المحافظة.

وقال الغضبان: “كان لدينا 108 مصانع متعثرة، وأن هذا العدد قد انخفض لـ45 مصنعًا فقط، ومازلنا نعمل حتى الآن على الباقين، ووجّه الغضبان الشكر للبنك المركزي والبنوك المصرية على المساعدة في إنجاز هذا الأمر.

وأكد الغضبان أن هناك تكليفات بالمتابعة الدقيقة جدًّا من جميع أجهزة المحافظة لكل ما يتم على أرض الواقع.