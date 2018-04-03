فى ختام تعاملات الثلاثاء… هبوط أغلب مؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها باستثناء egx100 وسط اتجاه بيعى للعرب والمصريين وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.09% عند مستوى 17492نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.29% عند مستوى 874 نقطة . وصعد

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها باستثناء egx100 وسط اتجاه بيعى للعرب والمصريين

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.09% عند مستوى 17492نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.29% عند مستوى 874 نقطة . وصعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% عند مستوى 2257 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 1.08% عند مستوى 3014 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.22% عند مستوى 1798.3نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2.3 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية و الأجنبية للبيع بقيمة 46.5 مليون جنيه و262.6 مليون جنيه و13.9مليون جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والاجانب والمؤسسات العربية الاجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 237.3 مليون جنيه و 13 مليون جنيه و 72.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 36 سهم من إجمالى 184سهما متداولا،بينما هبط 113 وبقى 35 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات أمس اليوم الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها باستثناء egx100 وسط اتجاه شرائى للأجانب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 17684نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% عند مستوى 877 نقطة.

