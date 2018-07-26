فى ختام تعاملات الأسبوع.. أداء متباين لمؤشرات البورصة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -الأسبوع- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 15199 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 734 نقطة.

وهبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.08 % عند مستوى 1896 نقطة، وكذا مؤشر «EGX50» بنسبة 0.28% عند مستوى 2553 نقطة، وصعد العشرينى بنسبة 0.24% عند مستوى 15044 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 143.3 مليون جنيه، و16.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 3.4 مليون جنيه، و71.5 مليون جنيه، و84.5 مليون جنيه، و380 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 65 سهمًا من إجمالى 175 متداولاً، بينما هبط 63 وبقى 47 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.90% عند مستوى 15186 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2% عند مستوى 735 نقطة.