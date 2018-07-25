فى ختام تعاملات الأربعاء…هبوط جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.90% عند مستوى 15186 نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2% عند مستوى 735 نقطة.كما هبط المؤشر «EGX100»الأ

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.90% عند مستوى 15186 نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2% عند مستوى 735 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.67 % عند مستوى 1897 نقطة.

كما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 2.46% عند مستوى 2560 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 2.56% عند مستوى 15007 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 620 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب والاجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 19.4 مليون جنيه و 3.8 مليون جنيه و413 ألف جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 7.3 مليون جنيه و14.9 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 13 سهم من إجمالى 169 سهما متداولا،بينما هبط 119 وبقى 37 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتهها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.15% عند مستوى 15480 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 750 نقطة.