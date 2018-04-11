فى ختام تعاملات الأربعاء.. صعود أغلب مؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء egx70 وسط اتجاه بيعى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.39% عند مستوى 17943نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 864 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100»

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء egx70 وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.39% عند مستوى 17943نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 864 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% عند مستوى 2273 نقطة.

بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.61% عند مستوى 3042 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 2.54% عند مستوى 18523نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 3.6 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين و والأجانب للبيع بقيمة 178.4 مليون جنيه و5.2 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 16.8مليون جنيه و 4.8 مليون جنيه و75.8 مليون جنيه و86 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 62 سهم من إجمالى 189سهما متداولا،بينما هبط 89 وبقى 38 دون تغير.

