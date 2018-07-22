فى ختام تعاملات الأحد… هبوط جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.73% عند مستوى 15303 نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 750 نقطة.كما هبط المؤشر «EGX100» ال

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.73% عند مستوى 15303 نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 750 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.50 % عند مستوى 1917 نقطة.

كما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.84% عند مستوى 2614 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.11% عند مستوى 15301 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 383 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 29.5 مليون جنيه و13.2 مليون و2.2 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 33.6 مليون جنيه و5.1 مليون جنيه و6.2 مليون جنيه على التوالى .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 34 سهم من إجمالى 159 سهما متداولا،بينما هبط 83 وبقى 42 دون تغير.A