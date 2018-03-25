فى ختام تعاملات الأحد.. هبوط جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.47% عند مستوى 16984 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.51% عند مستوى 873…

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.47% عند مستوى 16984 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.51% عند مستوى 873 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1% عند مستوى 2229 نقطة،بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.39% عند مستوى 2866 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.50% عند مستوى 17043نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.3 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 366.8 مليون جنيه و 19.2 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 2.6 مليون جنيه و7.9 مليون جنيه و3.4 مليون جنيه و372 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 40 سهم من إجمالى 180سهما متداولا،بينما هبط 105 وبقى 35 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية الأسبوع على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.48% عند مستوى 17064 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.29% عند مستوى 878 نقطة.

