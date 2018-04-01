فى ختام تعاملات الأحد…صعود جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.84% عند مستوى 17595 نقطة. بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.55% عند مستوى 875 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100&ra

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.84% عند مستوى 17595 نقطة.

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.55% عند مستوى 875 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.84% عند مستوى 2257 نقطة

بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.40% عند مستوى 3028نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.61% عند مستوى 18012نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.7 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 26.6 مليون جنيه و12.9 مليون جنيه و2.8 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 27.6 مليون جنيه و 14.4مليون جنيه و220 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 106سهم من إجمالى 190 سهما متداولا،بينما هبط 47 وبقى 37 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية الاسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.84% عند مستوى 17450نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.87% عند مستوى 870 نقطة.